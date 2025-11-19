Pericol de explozie pe DN1. Circulația este blocată

Un incident grav a blocat complet DN1, între Braşov și Predeal, miercuri dimineaţă, după ce o cisternă încărcată cu substanțe periculoase s-a răsturnat în urma unui accident, potrivit poliției. Evenimentul a creat o situație de urgență, iar autoritățile au intervenit imediat pentru a securiza zona și a redirecționa traficul.

Conform polițiștilor, traficul a fost oprit în totalitate pe ambele sensuri, iar șoferii au fost sfătuiți să utilizeze rute alternative pentru a evita zona afectată.

„Recomandăm conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile meteo și de drum și să păstreze o distanță de siguranță corespunzătoare, având în vedere riscurile generate de substanțele transportate în cisternă”, au transmis reprezentanții Poliției.

Accidentul a avut loc în prima parte a dimineții, când cisterna, a cărei încărcătură reprezintă un pericol chimic, s-a răsturnat pe carosabil, blocând complet traficul. Echipaje de poliție, pompieri și serviciile de urgență au fost mobilizate rapid, iar zona a fost izolată pentru a preveni eventuale accidente secundare și pentru a asigura siguranța populației.

Specialiștii au început evaluarea substanțelor transportate și au instalat bariere de protecție pentru a limita contaminarea sau alte pericole. În paralel, polițiștii au dirijat traficul către drumurile județene și rute alternative, astfel încât șoferii să poată evita blocajul major.

Locuitorii și conducătorii auto care tranzitează zona au fost informați prin intermediul aplicațiilor de trafic și al posturilor de radio locale despre situația creată pe DN1. Autoritățile au insistat asupra necesității respectării semnalizărilor rutiere și a instrucțiunilor personalului aflat la fața locului, pentru a preveni orice incident suplimentar.

Accidentele cu cisterne încărcate cu substanțe periculoase sunt extrem de riscante, iar intervenția rapidă a echipajelor specializate a fost esențială pentru a limita impactul asupra traficului și siguranței cetățenilor. Autoritățile continuă să monitorizeze situația, iar evaluările privind gradul de pericol al substanțelor transportate sunt încă în desfășurare.