Horoscopul lui Dom’ Profesor, 10 septembrie 2026

10 septembrie

Pe 10 septembrie s-au născut Yma Sumac, Arnold Palmer, Jose Feliciano, Antioh Cantemir, Mihaela Martin, Mihai Pocorski.

Nimic important în calendar, sau în "Kalendar"! Pe 10 septembrie, în calendarul creștin-ortodox sunt Sfintele Minodora, Mitrodora și Nimfodora.

Se vede că s-au terminat concediile, că a început şcoala şi mulţi dintre cei care mă citesc se adună pe la casele lor. Creşte volumul corespondenţei primite. Mă certaţi că nu vă mai spun poveşti din Orient. Nicio problemă, vine Orientul la domniile voastre. O să vă spună migranţii la poveşti...

Credem că știm Suedia – o națiune pașnică, ancorată în social-democrație, frumusețe naturală, IKEA, Volvo și Abba. Dar în 2026, mai este aceasta adevărata Suedie? Înaintea alegerilor generale din 13 septembrie, The Conversation UK a colaborat cu universitățile partenere suedeze pentru o serie de articole care examinează de ce această mică națiune rămâne atât de fascinantă.

Iată un articol interesant scris de Håkan Johansson

Profesor de asistență socială, Universitatea Lund și Axel Vikström Lector universitar, Departamentul de Comunicare, Universitatea Lund.

Suedia este imaginată ca tărâmul egalității, modestiei și a lui ”Jantelagen” – regula nescrisă conform căreia nimeni nu ar trebui să se creadă mai bun decât oricine altcineva. Dar în Suedia a existat și o fascinație pentru miliardarii săi, în special pentru cei care respectă aceste norme culturale dominante.

În cazul lui Ingvar Kamprad, fondatorul gigantului de mobilă IKEA, suedezii au apreciat faptul că acesta conducea o mașină veche (un Volvo, desigur), interacționa cu angajații care lucrau în magazinele sale și, în fiecare an, împărțea personal cadouri de Crăciun. Afișarea sa (unii ar spune strategică) de banalitate i-a făcut pe oameni să treacă cu vederea faptul că Kamprad era unul dintre cei mai bogați oameni din lume și se mutase în Elveția pentru a evita taxele mari din Suedia.

Dar lucrurile s-au schimbat. Wall Street Journal a scris despre surprinzătoarea „transformare capitalistă” a Suediei , iar Financial Times a relatat despre ideea că țara este „plină de miliardari” . Iar în 2024, BBC a difuzat un podcast documentar intitulat Super-rich Swedes . Există motive întemeiate pentru interesul lor.

Deși mult timp Suedia a fost o țară cu unele dintre cele mai mari impozite din lume, acest lucru nu se mai aplică impozitării capitalului. De exemplu, nu mai există un impozit pe avere, un impozit pe succesiune sau un impozit pe proprietate. Idealul egalitarismului nu pare să se alinieze cu modelele de acumulare a averii, mai ales la cel mai înalt nivel social.

Forbes calculează că în Suedia există peste 50 de miliardari în dolari americani. Acest lucru devine și mai extraordinar într-o țară cu doar 10,6 milioane de locuitori .

Am folosit date Forbes și ONU și am constatat că, în 2025, Suedia se clasa pe locul patru la nivel global, cu 4,7 miliardari în dolari la un milion de locuitori. Dacă excludem microstatele (mai puțin de un milion de locuitori), Suedia este depășită numeric doar de Singapore (9,9), Hong Kong (9,1) și Cipru (7,3), dar înaintea Elveției (4,6), care se află pe locul cinci. Se clasează mult mai sus decât unele dintre cele mai mari economii ale lumii, precum SUA (2,7), Germania (2,1), Canada (2,0) și Regatul Unit (0,8).

Este dificil de spus cu siguranță dacă schimbările în reglementări și concentrarea bogăției au modificat normele culturale, dar există indicatori clari. Generațiile mai tinere exprimă acum valori materialiste puternice. Atunci când evaluează ce contează în viață , câștigarea banilor este pe locul doi după prieteni și mult mai important decât viața alături de familie sau obținerea unei educații.

Tinerii suedezi, precum și adulții, visează să construiască o „mașină de bani” investind în acțiuni, astfel încât să poată ieși de pe piața muncii cu mult înainte de pensionare. Acest lucru ar putea fi surprinzător pentru unii, deoarece Suedia a fost mult timp modelată de o etică a muncii puternică, atât din punct de vedere politic, cât și cultural.

Într-o cercetare pentru un articol încă nepublicat, am descoperit că tabloidele și revistele de afaceri suedeze prezintă o creștere remarcabilă a relatărilor despre miliardari. Aceasta include o fascinație pentru viața lor personală și încadrarea lor în termeni pozitivi, cum ar fi „antreprenori”, „investitori” și „filantropi” (mai degrabă decât „capitaliști” și ”exploatatori”, de exemplu).

Asta nu înseamnă că bogăția nu mai este un subiect sensibil în Suedia. Studiind articole despre miliardari dintr-unul dintre cele mai importante tabloide ale țării, am descoperit o formă ambivalentă de „pornografie despre bogăție” . În Suedia, „pornografia despre bogăție” tinde să oscileze între a o celebra și a pune sub semnul întrebării stilul de viață luxos al miliardarilor.

Articolele îi tentează pe cititori cu imagini filmate cu drone și descrieri ale unor conace luxoase – dar subliniază și în mod repetat cât de reticenți sunt miliardarii în a-și etala și a vorbi despre bogăția lor. Acest lucru prezintă subiectul ca fiind sensibil din punct de vedere social și uneori chiar periculos pentru siguranța personală a miliardarilor.

Cititorii sunt invitați să viseze la viața de miliardar – actul transgresiv de a sparge ”Jantelagen” adaugă savoare fanteziei.

Acest tip de „pornografie a averii” rămâne concentrat pe problemele morale legate de consumul ostentativ. Chiar dacă Suedia a fost mult timp un model de social-democrație, procesele prin care miliardarii acumulează averi și influența politică pe care o poate genera o astfel de bogăție scapă în mare măsură analizei .

Ambivalența suedezilor față de miliardari este ilustrată și într-un sondaj recent pe care l-am realizat pe un eșantion reprezentativ al populației. Le-am adresat oamenilor o serie de întrebări despre opiniile lor despre bani și bogăție – s-a dovedit că mulți consideră banii un factor de motivație personal puternic. Acești oameni au susținut afirmații precum „a avea mulți bani este un factor important pentru mine”. Acest lucru sugerează că nu există niciun tabu social în jurul încercării de a deveni bogat.

Oamenii au spus, de asemenea, că banii contează din punct de vedere social, deoarece au susținut în mare măsură afirmații precum „banii oferă statut și respect”. Acest lucru indică faptul că ascunderea averii personale ar putea să nu fie atât de importantă. De fapt, afișarea ei ar putea aduce beneficii sociale - de exemplu, a fi perceput ca un antreprenor de succes și cineva de admirat. Am întrebat, de asemenea, despre limitele averii, dar am găsit un sprijin puternic pentru afirmații precum „nu poți avea niciodată prea mulți bani”.

Deși acest lucru indică faptul că suedezii prețuiesc bogăția, ei au încă o relație ambiguă cu super-bogații. Oamenii au reacționat puternic împotriva faptului că bogații sunt „modele bune pentru ceilalți”.

Se pare că în Suedia s-a acceptat mai mult din punct de vedere social străduința de a se îmbogăți. Poate că așa a fost întotdeauna, dar suedezii pur și simplu nu au vorbit niciodată despre asta (cel puțin nu în public). De fapt, bogăția rămâne un subiect controversat. Dacă ”Jantelagen” mai exercită vreo influență, aceasta pare să se concentreze pe modelarea atitudinilor față de cei bogați înșiși - mai degrabă decât ca o forță care descurajează goana după bogăție.

Vă doresc, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, fete şi băieţi, să vă orientaţi cum trebuie în deşertul vieţii noastre. Să vă faceţi o busolă, alegând binele şi nu răul, viaţa şi nu moartea, bunătatea şi nu răutatea, adevărul şi nu minciuna, onoarea şi nu ticăloşia pentru că poate o să vină o zi în care o să vă rătăciţi, poate chiar mâine, de altfel, mâine este o altă zi!

BERBEC

Ai probleme ca să plăteşti facturile, nu ţi-au intrat pe card toţi banii. Ca un Berbec cu Lâna de Aur isteţ, trebuie să foloseşti cu iscusinţă resursele de la părinţi, fraţi, unchi, mătuşi!

Te găseşti într-o colectivitate favorabilă care îţi aprobă ideile. Mici îmbunătăţiri şi transformări favorabile ale unei situaţii, pentru un procent dintre nativi: veşti bune de departe. Seară relaxantă şi plăcută. Dacă nu vrei să stai acasă, la o vorbă cu ai tăi, poţi să ieşi în oraş. Poate la un film, poate la un club neagresiv, plăcut şi nepoluant!

TAUR

Astăzi eşti vulnerabil la capricii scumpe. Atenţie la cumpărăturile de lucruri care nu îţi trebuiesc, dar te încântă, fie că sunt „drăguţe” fie că sunt „unicat”. Nu pleca la drum lung! Trebuie să ţii seama de sfatul dezinteresat al stelelor care favorizează propria ta zodie şi ocupă-te mai mult de propriile interese. Da, de interesele tale nu de ce vrea şeful şi trebuie să faci la serviciu sau aiurea, convenţii sociale şi obligaţii pecuniare. Dar, îţi cunoşti propriile interese? Steaua Vega iţi indică astăzi o zi în care trebuie să-ţi struneşti emoţiile şi să dai dovada de inspiraţie, atât în relaţiile familie cât şi în afaceri. Astăzi nu trebuie să faci nicio plată!

O parte din zodie se pregăteşte pentru toamnă, şcoală, murături. Alta, configurează! Programul tău se tot schimbă, dar nu lăsa treburile importante pentru nimicuri urgente. Fii disciplinat!

O zi aglomerată, cu o seară plăcută. Poate pentru că eşti martor la unele evenimente mai puţin plăcute pe care nu poţi să le controlezi. Încercă să nu-ţi amărăşti sufletul. Dragostea este mediocru aspectată, cu un "vârf" mai puţin favorabil peste vreo două zile, la mijlocul săptămânii.

RAC

O zi mai deosebită, în care tot ceea ce spui poate fi important. Nu te lăsa purtat de vorbe, fii organizat în discurs, adună argumente, dovezi. Nu promite, însă, mai mult decât poţi să faci. Fii generos doar cu cine merită într-adevăr. Cruţă-te de eforturi mari. După excesul de comunicare speculativă, din zilele trecute, te retragi treptat, astăzi, în cochilia confortabilă a lipsei verbului. O veste bună de departe şi o dezamăgire minoră. Toată ziua, dar mai ales la prânz şi pe seară - atenţie sporită la cheltuieli şi la promisiunile făcute!

Astăzi ai o bună perspectivă, "vezi departe", ai o viziune obiectivă şi clară asupra problemelor. Reuşeşti să stabileşti un climat plăcut, limpede şi motivant, atât la serviciu cât şi acasă!

Păstrează-ţi calmul şi zâmbeşte şi totul o să fie bine! Astăzi este ziua destăinuirilor. Configuraţia astrologică îţi conferă un dar amplificat la maximum, dacă se poate spune, al comunicării şi o disponibilitate, o subtilă incitare a altora către destăinuiri şi confesiuni. Sigur, ca să se petreacă aceste lucruri, trebuie să ai un program aglomerat de întâlniri; care, după cum arată poziţiile Lunii, ale lui Mercur şi Marte, sunt mai dese în a doua parte zilei. Ascultă, ascultă, ascultă!

FECIOARĂ

Conjunctură favorabilă în domeniul sentimental. O zi plină de pasiune aşa că poţi profita. Poţi ameliora confortul vieţii zilnice, pentru că pari a fi într-o stare senină şi echilibrată.

Astăzi, gama informaţiilor vehiculate este foarte mare: de la simpla bârfă de alcov, până la importante şi confidenţiale date economice şi politice. Depinde de tine, (liberul arbitru funcţionează întotdeauna) ca să sortezi datele şi să le foloseşti la momentul oportun. Eşti înclinat emoţional să faci cheltuieli foarte mari (gîndeşte-te de două ori înainte de a băga mîna în buzunar)!

Datele din presă sunt alarmante. Eşti dezorientat şi de veştile primite de la prietenii, sau de la colegi. Stelele indică să-ţi vezi de interesele tale, fie că eşti la serviciu, sau acasă!

O nouă idee de afacere, o propunere interesantă sau o nouă relaţie! Din toate poţi să profiţi cu ceva. Astăzi ai o zi bună, dar atenţie la deplasări sau călătorii! Norocul îţi surâde astăzi. Ai, însă, o singură şansă, ca pistolul de duel un singur glonţ! Noi situaţii şi proiecte apar astăzi şi sunt de genul care solicită atenţia ta imediată. Ziua este dinamică şi densă, de aceea nici nu ştii cînd va trece!

SCORPION

Nu mai fi risipitor, nu mai arunca banii pe o mulţime de lucruri mărunte, dar seducătoare. Fii chibzuit şi cumpăra un singur obiect important şi de bună calitate, care îţi este necesar.

Te uiţi în jur după ajutor. Eşti supraglomerat şi practic, nu mai poţi! Oare sunt, toate, problemele tale? Nu cumva te-ai încărcat, la serviciu şi acasă, cu sarcini, cu datorii care nu sunt ale tale? Un fenomen meteo, o veste din presă, sau o întârziere a unei persoane sau obiect îţi strică buna dispoziţie, în a doua parte a zilei, dar nu pentru mult timp!

Există un aspect care te favorizeză în domeniul financiar-bancar. Dacă ai o problemă cu băncile, astăzi este ziua în care poate ai noroc, insistenţa ta poate avea şanse bune de câştig. Ca aspect emoţional, simţi nevoie unei perspective din care să analizezi realizările şi insuccesele din ultimul timp, cât mai ales, raporturile cu partenerii tăi, cu colegii, raporturi care nu te încântă prea mult. Mercur în toane proaste nu te favorizează în comunicare: vorbeşti cu o mulţime de oameni, faci liste şi strângi date – dar nu finalizezi nimic!

CAPRICORN

Zilele grele au rămas în urma ta. Astăzi te descurci. Sunt şi unele oportunităţi, nu le lăsa să-ţi scape! Fii mai detaşat, mai relaxat, în interiorul tău eşti tensionat şi asta se simte! Limitează-te, însă, la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Zi bună pentru discuţii, planuri, planificări, analize, şedinţe, bilanţuri – tot ceea ce ţine de un management performant, fie că este vorba de o multinaţională sau de propria bucătărie, grădină sau balcon.

Poţi convinge astăzi cu uşurinţă, aşa că pune-te pe treabă. Totuşi, evită semnele de foc, pentru că, probabil, nu vei cădea de acord, în niciun fel, nici asupra fondului, nici asupra formei. Suporţi greu schimbarea anotimpului, nişte vitamine, magneziu, crom şi zinc plus “rădăcină de viaţă lungă” - nu ar fi o idee rea! Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Evită discuţiile în contradictoriu, învinuirile sau explicaţiile şi deciziile privind sfera socială, relaţiile cu prietenii.

PEŞTI

Eşti avantajat de conjunctura astrologică. Cu toate că nu eşti foarte încântat de ceea ce ţi se întâmplă în prezent, eforturile făcute până acum te duc pe drumul intereselor tale strategice! Cu Luna favorabilă ai mai multă intuiţie decât de obicei. Sau pur şi simplu eşti obligat de activitatea zilnică. Astăzi programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Însă trebuie să respecţi direcţia strategică, să nu te abaţi de la drumul tău. O zi obositoare, pe total, dar până la urmă, relativ plăcută. Nu ai ce să-ţi reproşezi! Seară deosebită în compania celor dragi.