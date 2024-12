Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 10 decembrie 2024. Mai fantastic decât în ”Dosarele X”







10 decembrie

Pe 10 decembrie s-au născut César Franck, Emily Dickinson, Dorothy Lamour, Leopoldina Bălănuţă, Sile Dinicu, Toni Grecu.

Pe 10 decembrie sunt Sfinţii Mina, Ermogen şi Eugraf.

"Evenimentul Zilei" din 10 decembrie 1901 a fost decernarea primului Premiu Nobel. În aceiaşi zi, 10 decembrie, dar în anul 1896 Alfred Bernhard Nobel, suedezul cel patriot, mândru şi foarte bogat înceta din această viaţă, încredinţându-şi sufletul Marelui Arhitect.

Mason de grad înalt, Preaputernic Mare Suveran şi Venerabil al Marii Loje scandinave "Steaua Polară" din care făceau parte regi şi personalităţi marcante, Nobel era un spirit evoluat, un savant, de o inteligenţă deosebită. A regretat toată viaţa invenţia lui, dinamita, o îmbibare cu capricioasa, dar mortala, nitroglicerină, a pământului de kiselgur. Şi a întrezărit ce armă de distrugere în masă a pus în mâna "maimuţelor" războinice.

Ca "pomană" pentru sufletul lui şi iertare a greşelilor făcute cu voie, sau fără de voie, a instituit Fundaţia pentru Premiul Nobel care urma să acorde UN premiu anual, unul singur, celui sau celei care în anul respectiv a adus cele mai însemnate servicii umanităţii. Un crez de mason! Premiul urma să fie decernat în ziua săvărşirii sale din viaţă, așa a stabilit Nobel prin testament. Subliniez, ca un fel de pomană pentru sufletul lui...

Ei, aici sunt multe de discutat! Testamentul nu era singurul testament, dar era datat, cu cerneală de altă culoare, ca fiind cel mai recent. Familia lui Nobel s-a războit mult timp cu profitorii care beneficiau de banii masonului suedez. Ca peste tot, în jurul bogatului industriaş se oploşise o gaşcă de paraziţi, de lepre, care jinduiau la marea avere. Cu vorbe mari şi idealuri înalte, l-au convins pe Nobel să facă un testament în favoarea... "unui spirit înaintat care în anul respectiv a adus cele mai mari servicii umanităţii"!

Gurile rele spun, şi eu cred că acesta este adevărul, că testamentul final şi cel bun, care exprima voinţa lui Alfred Nobel este cel care împărţea averea în două jumătăţi, o jumătate familiei şi cealaltă unui singur premiu Nobel, pentru cea mai semnificativă, importantă, contribuţie anuală în serviciul oamenilor.

Acesta este un adevărat crez de mason! Premiul, un premiu, subliniez, unul singur, urma să fie decernat în ziua săvârşirii sale din această viaţă. Subliniez, din nou, ca un fel de pomană pentru sufletul lui...

În decursul timpului Premiul Nobel a devenit o afacere. În primul rând politică. Au şi scandinavii ticăloşii lor, care au deturnat complet spiritul premiului imaginat de masonul Alfred Bernhard Nobel. La un moment dat, chiar au mutat zilele de acordare a premiului, l-au răstălmăcit şi au inventat o diversitate de domenii. O negustorie oarecare... ca într-un supermarket ieftin. De exemplu se spune premiul Nobel pentru economie. Nimic mai fals, altă minciună!

Premiul pentru economie în "amintirea lui Alfred Nobel", este decernat de Risk Bank şi Banca Regală a Suediei începând din anul 1969. Nu este un premiu menţionat nici măcar în testamentul falsificat...

Nimic nu poate rezista lăcomiei, perversităţii, ticăloşiei umane, nici cel mai înalt şi pur ideal!

O zi oarecum liniştită din punct de vedere astrologic, cu foarte puţine aspecte. Astăzi sunt avantajaţi oamenii modeşti care nu au ambiţii nefondate şi ifose ridicole. Sarea pământului, baza piramidei pe care se caţără parveniţii...

„Oamenii cinstiţi şi modeşti sunt asupriţi. Mincinoşii fac averi. Magistraţii sunt corupţi şi adevărul a murit. Cu siguranţă, vine Sfârşitul Lumii” – când credeţi că au fost scrise toate acestea? Acum aproape şase mii de ani, pe o tăbliţă de lut ars, cu cuneiforme, scriere găsită pe undeva, pe lângă Nimrud. Nimic nou, se pare, de la începutul civilizaţiei umane...

Tradiţional, în "Kalendar" este Mina Ermog, denumire creştinată a unui vechi obicei druidic, probabil împrumutat de geto-daci din Vestul Europei, de la celţi. Sincretismul religios şi schimburile culturale erau, în antichitate, mult mai dense şi mai dese decât ne imaginăm.

Ca să vă daţi seama de cum se schimbă lucrurile şi de împrumuturile dintre religii, să ştiţi că primul steag al ortodoxiei avea culoarea... verde, astăzi culoarea şi simbolul preferat al islamului.

Ei bine, obiceiul vechi de patru-cinci mii de ani de Mina Ermog, (ce denumire, parcă ar fi din Stăpânul Inelelor) este că se pun într-un vas cu apă neîncepută, de izvor, trei ramuri de vişin, trei de prun şi trei de zarzăr. De vor îmboboci, când şi în ce procent, în care combinaţie, este noroc şi prilej de prezicere. Dar foarte puţini mai ştiu secretul celor „nouă mlădiţe” cum fac ele şi desfac viitorul şi destinul. Mai sunt câţiva "sourciers" şi "loup-garou" în Sudul Franţei şi "warlocks" în Marea Britanie care spun vorbele şi fac gesturile. Cât or mai putea şi ei...

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi unii dintre domniile voastre, veniţi mai recent în rubrica mea, mă întreabă de ce vă spun „dragi lupi, padawani şi hobbiţi”? Cu lupii, este simplu – suntem daci, adică lupi. Iarăşi, cu „hobbiţi” este clar: fiinţe blânde, neagresive, frumoase, dar curajoase, cu o voință de fier, şi gata de scrificiu pentru binele general. În faţă cărora trebuie să se încline toată lumea, chiar şi regele, după cum este o secvenţă din finalul seriei a III-a din „Stăpânul inelelor” V-am spus prima dată „padawani” şi v-a plăcut mult. Pentru cine nu ştie, padawanii sunt ucenicii cavalerilor Jedi. „Star Wars”, bineînţeles.

Acum vreo patru-cinci ani vă povesteam cum am văzut eu în anul 1977 „A new Hope”, episodul IV din „Star Wars”. Şi cum în Bucureştiul distrus de cutremur, care încă mai mirosea a moarte şi a cărămidă spartă, filmul acela m-a îmbărbătat, m-am simţit un cavaler Jedi, cum am fost toată viaţa – să lupt mereu pentru dreptate, cinste, onoare şi contra celor care-i asupresc pe săraci, văduve şi orfani. Imediat domniile voastre v-aţi declarat „padawani” ucenicii cavalerilor Jedi, paznicii galaxiei.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, despre paznicii galaxiei vreau să vă spun, acum, o poveste. O istorie pe care mi-a spus-o Peter Hunter, nepotul şi finul meu, care lucrează la un sătuc al bătrâneilor bogaţi din State. A aflat-o şi el de la un senior, cum se spune corect politic.

Peter este băiatul perfect pe care şi l-ar fi dorit orice mamă, dar mai ales orice tată. Are în el o armonie şi un zâmbet care te cuceresc imediat. Este Balanţă, doar, zodia lui Venus. Este calm, blând, cuvincios, politicos – te simţi excelent în compania lui. Un informatician de excepție, este tare ca oţelul şi cu o putere de muncă fantastică. Mai are o soţie, ca o păpuşă, blondă cu ochi albaştrii ca porţelanul olandez de Delft, dar foarte cultă şi mult mai altfel decât americancele de supermarket. Este învățătoare, citește cărți, nu se uită la televizor și nu a purtat niciodată șlapi. Stăpânesc împreuă un sfert de munte în Virginia, o căsoaie în care te pierzi, trei maşini mari, una mică, trei căţei, Milo, Turbo și Lobo, patru pisici, nu le știu numele şi o turmă de căprioare. Veveriţele nu se pun la socoteală!

Ei bine, Peter, pe care acum îl cunoaşteţi şi domniile voastre, mi-a spus o poveste aflată de la un fost şef de divizie de la... una dintre agenţiile americane din trei litere. De la început, seniorul a spus că la agenţia respectivă nu au existat niciodată „X Files” – dosarele X. Se numeau „EA” – „Extraterrestrial Activity” – activitate extraterestră.

Unul dintre secretele cele mai bine păstrate se referă la originea omului. Ne-a creat Dumnezeu. Bine, stai jos! Am evoluat din maimuţe. Bine şi tu stai jos! Nu se ştie originea omului. Foarte bine, Bulă, de unde ştii? A zis la radio Papa de la Roma. Cam asta este situaţia dragi lupi, padawani şi hobbiţi!

Seniorul, hai să-i spunem Fox Mulder, că aşa era în serial, susţine că există dovezi, la mai multe Universităţi și Institute din State şi Europa şi de aiurea, cum că pe Pământ au existat, de-a lungul milioanelor de ani, mai multe civilizaţii terestre. Patru. Ultima, dinaintea noastră, stingându-se brusc cam acum 12-13 milioane de ani. Fox Mulder primise misiunea să pună cap la cap informaţiile de peste tot din lume şi să copieze, sau chiar să „facă rost” de dovezile materiale esenţiale. Cercetătorii, savanţii, nu prea cooperează între ei, sunt fascinaţi de propriul lor geniu şi nu îi mai intereseză altceva. I-au trebuit şase ani ca să vadă un tablou extrem de îngrijorător. Suntem paznicii galaxiei!

Sistemul Solar, cu multele lui planete şi sateliţi solizi, aflat la periferia galaxiei, este baza ideală, capul de pod, dacă ar exista invadatori din altă galaxie. Şi aceştia există! Un astronom i-a arătat lui Fox Mulder un grafic din care reieșea o apropiere ciclică de galaxia noastră a unei alt sistem cosmic. Datele exacte sunt clasificate. Acest sistem, se pare, că, s-a apropiat de Calea Lactee de fiecare dată când a dispărut o civilizaţie din sistemul solar. Invazia extragalactică!

Fox Mulder merge mai departe şi spune că există dovezi incontestabile că fiinţa umană este un produs artificial, produs al ingineriei genetice. Suntem clonele Dumnezeului din Centrul Galaxiei, a spus Mulder. El spune că civilizaţia numeroasă, extraordinar de avansată şi bogată din centrul galaxiei a proiectat şi creat fiinţa umană, sigur, în context şi cu material genetic specific din sistemul solar. Ne-au creat cu un singur scop: să păzim galaxia! Suntem paznicii galaxiei şi probabil că marea majoritate va pieri în următorul război cu extratereştrii galactici. Dar îi vom opri, ca de patru ori până acum.

Sunt multe şi nenumărate dovezile pentru această ipoteză, ce pare nebunească, la prima vedere. Fox Mulder le-a strâns şi... le-a dat cui trebuia. Fumătorului? Peter mi-a spus că l-a întrebat, cu o voce mică şi nevinovată, pe Mulder: da’ de ce nu se descurcă evoluaţii din centrul galaxiei direct cu extragalacticii, că probabil sunt la ani lumină înaintea noastră, tehnologic vorbind? Mulder a zâmbit, mai avea toţi dinţii, nu are placă, probabil tehnologie extraterestră, şi a spus: „centriştii” au o mare problemă. Sunt fiinţe de lumină, superevoluate, iar cei care încă nu au ajuns acolo, sunt vegetarieni, blânzi şi inofensivi ca nişte iepuraşi de Angora, care nu concep să folosescă o armă, darămite să se războiască, să omoare. Acum înţelegi de ce sunt oamenii aşa de răi, războinici şi fără milă? Aşa au fost proiectaţi, să fie paznicii galaxiei, căţei răi de pază!

Peter mă întreabă: nanule, ce părere ai? Povestea are multe găuri, dar este aşa de fantastică, încât explică multe. Dar eu cred că Fox Mulder nu i-a spus esenţialul lui Peter şi nu crede că o să i-l spună vreodată. ”Adevărul este dincolo de noi!” Dar, oare, putem suporta adevărul? Bună întrebare!

Invazia extragalacticilor a început, sau este foarte aproape? Că prea este multă agresivitate, la tot pasul. Probabil că este un ceas biologic, coroborat cu momentul invaziei, pământenii să fie la maximum de calități războinice. Două războaie mondiale, ca o repetiție. Probabil că nu ni s-a dat voie să avem tehnologie de părăsire a Pământului, trebuie să stăm aici și să murim apărând Galaxia. S-au făcut multe filme cu ”invazia extratereștrilor” ca să pregătească populația pentru această eventualitate. Când americanii vor să spună ceva, fac un film, nu am spus-o eu, ci generalul De Gaulle. Mă duc să mă uit la câteva episoade din adevăratele „Dosare X” ca să mă liniştesc.

Am primit multă corespondență. Unul dintre subiectele comune este filmele vizionate pe net. Am reuşit să văd "The Hunger Games" care mi-a fost recomandat de voi, un film vechi, de fapt o serie, despre care s-a vorbit mult. Imediat am avut o impresie neliniştitoare de "déjà vu"!

Mi-am reamintit de alt film SF, "Logan's Run", un film din 1976. Şi m-am tulburat...

Este vorba de poziţia lui... Dumnezeu! Acum 48 de ani "Dumnezeu" era personificat de Peter Ustinov. Blând, înţelept, vieţuind etern în ruinele bibliotecii Congresului printre multe pisici frumoase şi... cărţi. Finalul filmului este optimist, cu un "Dumnezeu" înconjurat de tineri, care scăpaseră de jocul mortal al societății şi care îi sorbeau înţelepciunea şi bunătatea.

În anul de graţie 2012, atunci a fost făcută prima serie, ipostaza lui "Dumnezeu" este un personaj atotputernic, preşedinele Snow, interpretat splendid de Donald Sutherland. Singura lui preocupare este menţinerea regulilor sistemului. Dogma. Atât! Prin frică, intimidare, manipulare, crimă... Şi încă ceva, în tot filmul nu se vede o singură carte... doar obiecte, cu viaţă sau fără!

Cât am decăzut în patruzeci de ani... ca spirit şi condiţie umană! O să vă explic altă dată cum a fost posibilă, orchestrată şi chiar dorită această "decădere"!

Dar, după cum ştiţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, viaţa bate filmul, dar avem mereu speranța zilei de mâine, o zi de pace, doar este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 10 decembrie 2024

BERBEC Eşti avantajat de conjunctura astrologică. Cu toate că nu eşti foarte încântat de ceea ce ţi se întâmplă, eforturile făcute până acum încep să-şi arate rezultatele. Nu te grăbi, nu te repezi! Evita cafeaua (multă, că doar nu o să renunţi de tot), tutunul, piperul, orice te-ar irita si mai mult. Nu eşti în cea mai buna dintre zile, este luni şi ai un început de săptămână mai greoi, mai bine astăzi ţine regim şi meditează, configurează, filosofează, dă curs comodităţii şi artei de a te simţi bine.

TAUR Naiv şi uneori chiar credul, ai o credinţă nestrămutată în parte bună a omului, în minuni şi miracole. Este partea anului care te încântă. Astăzi, vezi cu ce împodobeşti pomul de Crăciun! La prânz, posibilă şi neaşteptată schimbare de program. Ai un prilej să te evidenţiezi profesional. Foloseşte-l, cu speranţa că o să iasă şi bani, nu numai laude. O veste bună de departe. Azi orice angajament, orice regulă devine brusc o povară. Până diseară îţi trece şi vei fi din nou liniştit, chiar bovin. Totuşi, o veste bună!

GEMENI Zodie duală, o parte din nativi se pregăteşte pentru şorici, ţuică, sarmale, altă parte pentru periculoasele sporturi de iarnă. Astăzi nu îţi ajunge timpul, dar nu lăsa treburile importante pentru nimicuri urgente. Nu fii superficial! Sigur, să îi spui unui Geamăn să nu fie superficial este cum i-ai spune unei pisici să înoate. Pisica înoată, nu aveţi nicio grijă, dar nu îi place! Dupa orele de la serviciu este bine să te duci undeva unde să te relaxezi şi vezi şi tu lumea ce mai face, poate la sală. O zi potrivită sa iei iniţiative curajoase, atât in domeniul tău de activitate, cât mai ales in relaţiile tale sentimentale.

RAC Lumea s-a săturat de conflicte şi înfruntări, aşa că filozofia ta de viaţă e apreciată. Spiritul defensiv şi dorinţa permanentă de armonie găseşte astăzi aprobarea şi susţinerea anturajului. Te simţi bine şi faci planuri de viitor. Astăzi poţi profita de un chilipir curat, şi/sau poţi culege o parte din profiturile ce provin din aranjamentele altora. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Dacă ai luat o hotărâre, apoi ţine-te de ea. Sigur, dacă vezi că nu merge şi nu merge, nu trebuie să dai cu capul în zid, schimbă modalitatea de abordare.

LEU Nu poţi să spui că nu eşti norocos, astăzi oportunităţile abundă, dar, mare atenţie, nu ai timp, ai o singură şansă, ca la la duel, un singur foc! Pierzi sau câştigi, asta-i toată filozofia! Cheltuielile zilnice care cresc, cresc, cresc... Nu promite nimic. Astăzi trebuie să alegi cu grijă modul de abordare a problemelor tale sentimentale. Este bine să fii convingător dar şi rabdător. Nu toate noutăţile trebuie spuse in gura mare, trebuie sa dai dovadă de mai multa diplomaţie şi tact in relaţiile cu colegii tăi.

FECIOARĂ Conjunctura te favorizeză. Nu mai arunca banii pe o mulţime de lucruri mărunte, dar seducătoare. Fii chibzuit şi cumpăra un singur obiect important şi de bună calitate, care îţi e necesar. Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul zilei. Dragostea e bine aspectată. Astăzi evita schimbările bruşte de program şi mai ales nu lasa colegii de la serviciu sau rudele apropiate să aibă iniţiative păguboase. Cu toate că este o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, mai ales în mijloacele de transport în comun!

BALANŢĂ Aspecte favorabile în domeniul sentimental şi... financiar-bancar! Dacă ai o problemă cu băncile, azi este ziua în care se poate să ai noroc, insistenţa ta poate avea şanse bune de câştig. Astăzi, în mai multe ocazii trebuie să dai dovadă de diplomaţie ca să eviţi conflictele, fără motiv şi inutile, de altfel. Fereşte-te de prietenii sau relaţii noi, aspectele stelelor nu te avantajează. Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor, mai ales daca sunt evident opera unor persoane interesate sau dornice de avantaje sau glorie cu orice preţ.

SCORPION O zi plină de pasiune şi de realizări. Stelele zic să continui pe drumul tău, fie că eşti la serviciu, fie că eşti acasă! Poţi ameliora confortul vieţii zilnice, pentru că eşti avantajat! Posibile schimbări în registrul sentimental şi veşti plăcute. Noi prietenii sau relaţii pot face ziua interesantă. Zâmbeşte larg, spune o vorba buna şi mai câştigi un prieten. Nu trebuie sa călătoresti, stelele cel puţin aşa zic, iar dacă totuşi eşti obligat să pleci undeva, astăzi, trebuie sa fii foarte atent, in special la bagaje. Ai o propunere, mai veche, să câştigi mai mulţi bani. Toate felurile de a caştiga bani sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit.

SĂGETĂTOR Datele din presă sunt contradictorii. Eşti dezorientat şi de veştile primite. O veste te interesează ceva mai mult, însă. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. O problemă personală îşi poate găsi astăzi rezolvarea, ceea ce consideri o mare victorie. Atenţie, să nu te culci pe lauri! Este mai plăcut să stai cu un prieten şi să vorbiţi vrute şi nevrute, decat să te duci la cine ştie ce cantina populara. Astăzi, în a doua parte a zilei, posibile tensiuni ca urmare a unor veşti nu tocmai bune. Nu te descuraja. Necazul ţine numai azi.

CAPRICORN Te cam plictiseşti, pentru că viaţa ta nu este suficient de plină, de intensă. Totuşi, perioada zilei de astăzi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi, cu anturajul, cu familia. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Astrele, totuşi, te favorizează. În special în domeniul familiei. Oferă-ţi bucuria unei seri într-un cadru mai puţin convenţional. Oricum, eşti cam plictisit şi ceva nou sigur iţi face plăcere. Eşti avantajat mai ales în domeniul dragostei fie că eşti familist sau nu. Bate şi ţi se va deschide, caută şi vei găsi. Zâmbeşte şi vei fi mereu bine primit!

VĂRSĂTOR “Dragostea este un lucru foarte mare”, o întâlnire neaşteptată îţi aduce amintiri dulci-amare şi regrete târzii. Este prea târziu? Poate că da, poate că nu, dar eşti dator să încerci! Transformări în bine, la serviciu şi acasă. O veste bună, de la rude sau prieteni de departe. Astăzi - calm şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu fii leneş, insistă acum, pentru că eşti într-o perioadă relativ favorabilă.

PEŞTI Astăzi nu te implica în discuţii cu alte semne de apă. Nu îţi cad bine criticile prietenilor, dar, au dreptate, trebuie să recunoşti! Afacerile sentimentale sunt aspectate mai favorabil. Domeniul favorizat de stele este cel al relaţiilor sociale. Astăzi trebuie să faci un mic efort. În sfera cooperării, colaborării, lucrului în echipă. Nu te risipi în multe direcţii, pierzi energie preţioasă şi fără rezultat. Deci, nu fugi după doi iepuri… Puţină iscusinţă, chiar şiretenie, nu strică, pentru rezolvarea problemelor de astăzi. Este bine să judeci lucrurile şi oamenii din mai multe puncte de vedere. Nu te lăsa impresionat doar de un aspect.