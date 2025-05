Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 10-11 mai 2025. Siguranța jurnaliștilor, proiect UNESCO







Pe 10 mai s-au născut Fred Astaire, Donovan, Thomas Lipton, Marina Vlady, Elvira Popesco, Karl Ernst Kraft, Damian Crâşmaru, Constantin Diplan, Necula Răducanu iar pe 11 mai s-au născut: Salvador Dali, baronul von Munchausen, Camilo Jose Cela, Barbu Delavrancea, Flavius Domide.

Sâmbătă, 10 mai, în calendarul fix de la daci este o altă zi de muncă, dar este pomenit faptul, în calendarul după Steaua Păstorului, că este o zi... deosebită. Simbolic, este ziua Păianjenului. Intrigile ţesute astăzi, fie că este vorba de politică sau dragoste, sunt avantajate. 11 mai, duminică, nu are mai nimic în „Kalendar”!

În calendarul fix creştin, pe 10 mai, este pomenirea Sf. Apostol Simion Zilotul. La nunta lui, în Cana Galilei, Iisus a făcut prima Sa Minune: a transformat apa în vin. „Minune” repetată de-a lungul istoriei, fără patos religios, de mai toţi cârciumarii. Dar nu despre păcatele omeneşti vorbim, ci de faptul că „mirele văzând o minune ca aceasta îndată a crezut că Domnul este adevăratul Dumnezeu şi lăsându-şi nunta şi casa, I-a urmat cu osârdie, pentru care s-a numit Zilotul, adică râvnitor”.(Vieţile Sfinţilor)

Poporul l-a cam judecat pe Simion şi l-a numit Simion Nebunul. Adică laşi casa şi mireasa frumoasă şi tânără şi te duci? Numai un nebun putea să facă lucrul ăsta! Aşa că ziua de astăzi, 10 mai se ţine pentru că „Simion Nebunul este rău de nebuneală!”(Speranţia, Olteanu).

10 mai mai este şi Ziua Independenţei, o posibilă Zi Naţională, unii zic că este pe 9 mai, ce ar fi să fie 9-10 mai! Dacă ar fi şi două zile libere, poporul s-ar bucura cu atât mai mult, iar acum, în mai se defilează mai frumos!

Ziua de 10 mai este importantă, în istorie fiind legată strâns de regalitatea română. Astfel:

10 mai 1866 - Prinţul Carol (1839-1914) din dinastia de Hohenzollern-Sigmaringen este proclamat de către Adunarea Constituantă (aleasă la 9.IV.1866) domnitor al României sub numele de Carol I; el a fost ales prin plebiscitul din 2-8.IV.1866, organizat după detronarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza (11.II.1866); încă de la urcarea sa pe tron, Carol I s-a pronunţat, în domeniul politicii externe, pentru menţinerea şi consolidarea statutului internaţional de stat autonom, iar în plan intern, pentru modernizarea structurilor economice, politice şi militare ale ţării.

10 mai 1877 – Regele Carol I-ul contrasemneză Declarația de Independență a României adoptată de Parlament cu o zi mai înainte.

10 mai 1881 - Au avut loc festivităţile prilejuite de proclamarea Regatului şi încoronarea domnitorului Carol I (prinţul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen/1839-1914) ca primul rege al României (la 14.III.1881, Parlamentul votase transformarea României în Regat); preşedintele Parlamentului înmânează regelui Carol I şi reginei Elisabeta (soţia sa) coroanele realizate din oţelul unui tun cucerit de la turci în timpul Războiului de independenţă (1877-1878)

10 mai 1947 - Preşedintele SUA, Harry Truman, i-a conferit şefului statului român, regele Mihai I (1927-1930; 1940-1947), cea mai înaltă distincţie de război americană, Legiunea Meritului, în grad de Mare Comandor, ca o recunoaştere a contribuţiei României la mutarea frontului cu 500 km spre Vest şi, implicit, la scurtarea celui de-al doilea război mondial cu cel puţin şase luni.

10 mai 2011 - Regele Mihai a anunţat transformarea Casei Regale a României în Dinastie cu caracter naţional şi independent. Prin ruperea tuturor legăturilor dinastice cu Casa Hohenzollern şi renunţarea la titlurile conferite de capii familiei princiare de Hohenzollern, regele Mihai anulează şi orice drept sau pretenţie a acestei case dătătoare de dinastii la nivel european asupra Casei Regale a României. Sursă RADOR.

Dragi lupi, padawani și hobbiți în aceste zile de mai am inima grea. Mă gândesc ce bine și frumos era în antichitate, sau în epoca medievală, ba până acum ceva zeci de ani. Aveam dușmani buni, te puteai bizui pe ei, lucrurile erau clare. Dușmanii veneau cu săbii și sulițe, apoi cu puști și tunuri. Te puteai apăra, era evident unde sunt dușmanii și unde prietenii, uneori chiar învingeam.

Acum toată lumea ne vrea binele! Invadatorii vin cu zâmbetul pe buze și cu daruri! Temeo Danaos... Ne dau democrație, libertatea cuvântului, drepturile omului și ne iau petrolul, lemnul, aurul, uraniul, alimentele sănătoase. Și patru-cinci milioane de români, să le muncească în locul lor în țări străine și nepăsătoare. Cu suveranitatea suspendată de apartenența la UE și la NATO, cu o clasă politică submediocră aservită intereselor străine, România mai este independentă? Bună întrebare!

Dacă tot suntem în pântecele fiarei, înghițiți ca Iona de chit, dacă tot ne aflăm în UE și în NATO, haide să vedem ce planuri se mai fac, de exemplu, la UNESCO:

Peste 60 de state din toate grupurile regionale au sprijinit proiectul de rezoluție al UNESCO pentru siguranța jurnaliștilor și chestiunile legate de interzicerea pedepsirii lor. Proiectul a fost adoptat la sfârșitul lui aprilie, dar versiunea finală nu a fost încă adoptată. Rezoluția invită statele membre să furnizeze comentarii și să participe la consultările prin care ONU dorește să inițieze măsuri speciale de protecție a siguranței jurnaliștilor. Cu ocazia reuniunii de la Paris, la sediul UNESCO, s-a creat un grup informal pentru siguranța jurnaliștilor, cu filiale la New York, Geneva și Paris. S-a constatat că femeile jurnaliste se confruntă cu riscuri specifice, inclusiv amenințări, violență și hărțuire sexuală.

Deși nu face parte din Consiliul executiv care a lucrat la proiect, România, alături de Canada, Finlanda, Gambia, Irak, Bulgaria, Liberia, Ungaria, Republica Cehă, Palestina, Slovacia, Letonia, Luxembourg, Austria, Namibia, Danemarca, Irlanda, Polonia, Norvgia, Elveția, Andora, Cipru, Croatia, Belgia, Portugalia, Australia, Peru, Honduras, Tunisia, Kuweït și Guatemala, a contribuit la consultările legate de fondul rezoluției. Mai mult, poate, altădată.

Trebuie să mai precizez ceva. Conform cu rezoluția ONU adoptată în aprilie 2002, calitatea de jurnalist, sau ziarist, este atribuită unui autor cu mai mult de 200 de articole publice mai mari de 500 de cuvinte, indiferent dacă a apărut print, sau electronic, dar într-un ziar, print sau online, nu un blog, sau site particular. Nu contează studiile, sau apartenența la asociații sau sindicate care se autoproclamă ca ziariști. Calitatea de avertizor public și de persoană publică trebuie să fie anunțată de respectivul autor, ziarist, jurnalist.

Acestea fiind zise, în calitate de persoană și avertizor public, nu am ce să fac decât un ceai Darjeeling, cu lapte, după stilul britanic din Parkside și să mă uit după un film cu Fred Astaire, doar îl pomenim astăzi.

Da, cei care mi-au scris, m-au ghicit, da, am probleme de stare și de sănătate, cred că s-a creat un fel de legătură telepatică, rară și frumoasă. De aceea vă rog mult să-mi scrieți, aștept gândurile domniilor voastre la dom.profesor@gmail.com. Numai așa pot să vă răspund, numai în mod civilizat, eticheta de două sute de ani a familiei mele nu-mi permite să discut decât cu persoanele care se recomandă! Acestea sunt regulile rubricii mele, vă rog să le respectați!

Cu speranța că starea mea mă va lăsa să văd că mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 10-11 mai 2025

BERBEC În acest weekend eşti convingător, trebuie să reuşeşti! Totuşi, dacă întâlneşti o opoziţie organizată, fii calm, nu ai altă soluţie decât să amâni ceea ce vrei să faci pentru o zi mai bună.

Sâmbătă seara nu trebuie să faci nimic important, numai activitaţile de rutină. Daca eşti alergic la prostie ţine medicamentele la indemană, adică stai acasa, nu iesi in lume.

Duminică iti cad cumparaturi, dar nu din orice fel ci cauti ceva deosebit pentru sezonul cald. Sfatul meu: in şi eternul bumbac! Vestile pe care le primesti din presă iti dau o imagine buna asupra situatiei financiare si a rezultatului eforturilor familiei tale.

TAUR Onorează promisiunile făcute. Supraveghează cu atenţie relaţiile din anturaj. Nu lua decizii. Distrează-te sâmbătă seara, poate la un film nou, poate muzică bună, la un club ieftin şi comod!

Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor. Cu toate că sunt aşa de pasionante ca nişte telenovele în care tu joci rolul principal. Utilizează orele de lumină naturală. Nu uita că loialitatea este în zilele de astăzi lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară!

Duminică, mai toata ziua este bine aspectata de stele, asa ca profita ca sa obtii ceva favoruri sau sa rezolvi unele situatii. O veste buna si una nu prea, ca sa fie totul echilibrat. Abordarea sistematica a situatiei îţi furnizeaza datele necesare rezolvarii ei. Simţul tău practic este la înălţime, trebuie doar să-i dai curs.

GEMENI Conjunctura astrologică te sfătuieşte să foloseşti sâmbăta aceasta, dar şi tot weekend-ul, ca să te relaxezi şi să te odihneşti. Eşti obosit şi trebuie să eviţi să devii obosit cronic!

O problema veche revine in actualitate: ai greşit atunci, sau acum? Lasă analizele şi mergi mai departe! O informaţie de ultimă oră te avantajează în mod deosebit. Verifică prin prietenii apropiaţi şi de încredere. Nu promite nimic! Dar in secret poti sa speri ca o sa ai succes.

Duminică este o zi vesela si optimista, plina de surprize placute din partea celor dragi, mai ales din partea prietenilor, copiilor/parintilor şi a rudelor. Unii gemeni au de ales, de luat o decizie, ceea ce este foarte greu pentru nativii zodiei duale…

RAC Realizezi, în acest weekend, că parcă ţi se ridică un văl de pe ochi şi minte! Ideile tale apar clare şi descoperi şi motivaţiile şi maşinaţiile celor din jurul tău. Totuşi, situaţia nu e rea!

Configuraţia stelelor arată o perioada buna, mai ales in ceea ce priveşte sănatatea şi amorul. Luna in creştere lentă, te îndreptăţeşte să speri în rezolvarea favorabilă a problemelor tale sentimentale, sau măcar in amanarea lor.

Duminică este o zi bună pentru cumpărături, întâlniri, scurte ieşiri la plimbare în oraş, sau mici vizite. Alege ce îţi place mai mult! Poti sa incepi sa-ti faci proiecte pentru urmatoarea perioada, următoarea săptămână. Asa trece ziua mai repede si afli ce idei au si prietenii sau membrii familiei tale.

LEU Sunt favorizate odihna şi relaxarea, evită orice schimbare de program. Uneori, adică şi în acest weekend, lipsa noutăţilor înseamnă calm şi linişte. Odihneşte-te mai mult, ai nevoie!

Cumpărăturile in general şi achiziţionarea bunurilor de folosinţă indelungată, in special sunt, sâmbătă, favorizate de stele. Trebuie sa te gandeşti foarte bine cum o să cheltuieşti banii albi puşi deoparte pentru zile negre, dar nu te gândeai ca acele zile negre sunt aşa de apropiate.

Duminică, acasa, te intâmpină un amestec asortat de treburi urgente care asteapta hotaririle si actiunile tale energice. Insa, prudenţa si calmul trebuie să fie caracteristicile tale pentru ziua de duminică, mai ales daca mergi prin traficul aglomerat din oraş. O seara placuta, chiar daca este la fel cu celelalte.

FECIOARĂ Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile în contradictoriu cu persoanele apropiate, cu familia. Veşti bune. Zi favorabilă călătoriilor, mai ales cele scurte.

O sâmbătă bună. Partenera/partenerul este în toane bune, sau doarme, în casă nu este mult de lucru, iar pe seară poţi ieşi în oraş să vezi ce mai face lumea. Uneori ai nevoie de puţina solitudine. Sâmbătă singurătatea îţi face bine. Nu te implica in conflicte – weekend-ul acesta nu esti un bun mediator.

Duminică este o zi binevoitoare. Stelele te sfatuiesc sa leneveşti un pic mai mult, pentru că te aşteaptă o săptămână obositore, dar poate plăcută. Trebuie sa accepti faptul ca viata este in continua schimbare si ca trebuie sa faci parte din schimbare, daca vrei sa ai succes!

BALANŢĂ Nu te simţi foarte confortabil în acest weekend, poate unde aştepţi ceva, cumva! Întreaga viaţă este compusă din astfel de aşteptări, calmează-te şi vezi-ţi de treburile de weekend!

Din punct de vedere emoţional, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere. Poate găseşti un sfat bun. Unele promisiuni pe care tu le iei drept garantii te fac sa sari in sus de bucurie, dar stelele zic să dai dovada de rabdare.

Duminică primesti o veste buna, o informatie valabila dar inca totul este la inceput. Din nou te bucuri de mare popularitate printre prieteni, mai ales că veselia si energia de care dai dovadă, te fac un companion foarte placut.

SCORPION De ce nu vrei să priveşti adevărul în faţă şi îţi faci fel de fel de iluzii? Fii ceva mai pragmatic, mai direct şi doar aşa îţi poţi rezolva problemele, în primul rând pe cele sentimentale!

Sâmbătă, poziţiile planetelor iţi indică un program incărcat. Lasă ironia deoparte pentru că poţi răni inutil persoane care ţin la tine. O zi bună. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor de acasă lăsând la o parte încăpăţânarea şi agresivitatea. Vei fi recompensat. Pe seară o veste pe care o aşteptai de ceva vreme!

Duminică, zodia ta este bine aspectata si cu toate ca esti la fel de agresiv si ironic, anturajul tău te gaseste…adorabil! Stelele-s de vina! În sfirsit, putina liniste pentru o parte dintre Scorpioni. Profită cu entuziasm si vezi de prietenii de care cam ai cam uitat de o perioada de timp.

SĂGETĂTOR Emoţional, conjunctura arată unele porniri impulsive, care trebuie repede cenzurate de raţiune. Vorbeşte puţin şi ascultă mai mult, zâmbeşte, este sâmbătă şi trebuie să te relaxezi!

Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Capacitatea ta de a te impune este susţinută de stele. O veste bună de la partenerul tău de viaţă. Nu uita buchetul de flori!

Duminică este o zi plină de hotarari intelepte: sa te laşi de fumat, sa slabeşti, să nu mai cheltuieşti aiurea banii, să nu mai pierzi nopţile! Şezi şi cugeta, spune o vorba ardeleneasca, care azi ti se potriveste. Se pare ca iei o hotarare pripită în domeniul sentimental şi trebuie sa te opreşti. O persoana din anturaj sau o rudă iti solicita duminică seara ajutorul.

CAPRICORN Astăzi, sâmbătă, dai dovadă de un umor sănătos şi de o bună dispoziţie care te fac un companion plăcut în anturaj. Acordă-ţi nişte pauze, menajează-te şi încercă să te odihneşti mai mult!

De sâmbătă dimineaţa, cu o configuraţie favorabilă, incepi să te simţi mai bine şi să te frămanţi mai puţin. Ai de platit nişte facturi – nu iti face nicio placere dar rezolva neaparat in cursul zilei de luni. Atenţie la genuchi, protejează-i! Fii mai atent la forma fizică! Sâmbătă trebuie să eviţi asumarea de angajamente şi responsabilitaţi pe termen lung şi să nu pleci în nicio călătorie sau excursie lungă.

Zodia îţi indica o zi de duminică cam monotona. Insa o seara placuta si relaxanta, cu cei dragi. Trebuie sa foloseşti una dintre retetele verificate ale reusitei in viata: sa te comporti ca si cand totul ar fi perfect! Ai o propunere, sau o informaţie, despre un loc drăguţ şi ieftin, unde se mănâncă bine şi se şi dansează. Ce mai aştepţi, tinereţea trece, ba şi a doua şi a treia tinereţe trec la fel de repede şi părerile de rău rămân.

VĂRSĂTOR Un weekend care pare liniştit. Fără frică şi fără complexe poţi rezolva unele situaţii personale. Domeniul sentimental este bine aspectat. Vorbeşte, explică, motivează şi poţi avea succes!

Se pare ca o parte din Varsători au de rezolvat unele probleme sentimentale sau spirituale de care nu prea vorbesc, pentru că ţin mult la ele. Sâmbătă seara ai noroc! Ai mai multe propuneri de distracţie şi lucrurile par să se rezolve mai uşor. O veste sau o informaţie care te interesează.

Duminică ai ceva de facut şi nu ai nici chef nici ceea ce iti trebuie. Nici nu este urgent aşa că poţi amâna. Concentrează-te pe problemele importante ale familiei tale. Mai putin tutun, mai putina cafea, dar nu renuntati total, pentru ca bucuriile vietii sunt putine si rare. Duminică seara ai ceva probleme cu planetele colective in aspecte nefavorabile. Asta inseamna o posibila lipsa de interes a anturajului.

PEŞTI Te grăbeşti inutil. Nu uita că graba strică treaba! Trebuie, numai, să ţii seama de natura relaţiilor umane. Ceasul tău biologic te îndeamnă, în acest weekend, la relaxare şi distracţii.

Sâmbătă poţi rezolva relativ uşor unele problemele sentimentale şi chiar să obţii ajutor de unde nici nu te aşteptai. Trebuie să te odihneşti mai mult şi să-ţi menajezi sănătatea. Trei mere pe zi şi la doctor niciodată, spunea Paracelsus. Grija pentru aspectul tău fizic, pentru pantofi şi pentru parfum este mai accentuată. La tine este semn că se pregateşte ceva, sâmbătă seara...

Duminică, o zi întreagă de conjuncturi favorabile mai ales pentru nativele din Pesti care isi desfasoara activitatea in sănătate sau educaţie. Sfatul este valabil pentru toata lumea dar se adresează in ziua de duminică, în special, unui procent dintre Peşti, cel din primele două decane: nu te repezi sa tragi concluzii dupa ce ai evaluat situatia doar câteva minute, lasă decizia până mâine, pentru că noaptea este un sfetnic bun! În final, ai impresia de „deja vu” in această lume unde totul se repetă!