Donald Trump va debarca în Normandia. Se va întâlni cu Vladimir Vladimirovici Putin? HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Vă invit, pentru câteva minute, în HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, un univers extins. Nu este un horoscop oarecare, repet, este ”horoscopul lui Dom’ Profesor”. Un altfel de horoscop, în care vă povestesc multe, multe amintiri adevărate, aventuri nepereche în 54 de țări, folclor, mitologie, știri adevărate din surse de încredere, unele confidențiale, curierul de la Bruxelles, astrologie popularizată, teorii, știință, inginerie, pilde cu Nastratin Hogea, umor, normalitatea și moralitatea mic burgheză dintre cele două războaie, atât de dragi mie - pe scurt, viața unui om al păcii care a trecut prin multe, prin prea multe, iubitor de adevăr și de sinceritate, mereu în luptă cu răul și cu ticăloșii. Vă salut, după cum vă salutam acum mulți ani, când, mulți ani de zile am fost pe sticlă în fiecare zi, la două televiziuni diferite: Servus, zodiilor!





12 aprilie

Horoscop Pe 12 aprilie s-au născut: Giuseppe Tarttini, Maria Callas (Sophia Anna Maria Kalogeropulos) David Letterman, Montserrat Caballe, Hardy Kruger, Bobby Moore (Robert Frederick), Florin Zamfirescu, Daniel Danielopolu, Tudor Teodorescu-Branişte.

Horoscop În calendarul creștin-ortodox fix, în curând o să vorbim și despre cel mobil, sunt Sfinții: Sava de la Buzău și Vasile Mărturisitorul, episcop de Parion.

Horoscop După „ziua dinţilor”, de fapt, o zi a făuririi armelor dacice, când fierarii scoteau nicovalele și foalele afară, că se făcea frumos şi lucrau mai cu spor metalul, ei bine urmează iarăşi multe zile de muncă intensă. Iar ziua de 12 aprilie nu face excepţie.

Horoscop Astăzi se împlinesc 58 de ani de la zborul primului om în spațiu. Parcă a fost ieri. Nu o să uit niciodată emoția și mândria care m-a cuprins atunci, când am auzit vestea la radio. ”Au făcut-o!” am strigat. Fiind un mare amator de SF mi se părea că zborul în spațiul cosmic este ceva fantastic și foarte îndepărtat. Bunul Dumnezeu mi-a oferit șansa să verific, chiar să trăiesc mai toate teoriile SF. Viața bate orice carte și orice film. Vedeți, dragi lupi, padawani și hobiți, nu am menționat numele primului om care a zburat o oră și patruzeci de minute în spațiul cosmic, nici naționalitatea, nici ”misterul” morții lui, posibil un tragic accident, sau... altceva!

Horoscop Pentru mine, la 12 aprilie 1961, Omul a ajuns în Cosmos. Așa, poate, o să spună enciclopediile viitorului, când această patetică, primitivă și tragică confruntare dintre sisteme, națiuni, religii, oameni - va lua sfârșit. Cred că orice civilizație are o durată, o viață și trece prin copilărie, adolescență, vârstă adultă, bătrânețe. Este cazul să ne maturizăm!

După cum anunță AFPFrance Télévisions, pe 6 iunie 2019 se împlinesc 75 de ani de la Debarcarea aliaților în Normandia, nume de cod ”Neptun”, cea mai mare concentrare de nave militare și trupe de desant maritim din istorie. Sperăm că debarcare din Normandia o să rămână cea mai mare, după cum Al Doilea Război Mondial să fie Ultimul Război.

În filosofia pacii intră și comemorarea militarilor căzuți în război. Oare câți tineri talentați și inteligenți, câți posibili Einstein, Degas, Corbusier, Gaudi, von Braun, Hemingway, Picasso, Eiffel au murit în cele două războaie mondiale? În războaie, în general. O întrebare fără răspuns…

Donald Trump a anunțat joi, 11 aprilie, că va participa la comemorările prilejuite de a 75-a rememorare a debarcării din Normandia.

În dimineața zilei de joi, ieri, a avut loc un mic, dar emoționant eveniment la Casa Albă. Conform unui tradiții, deja stabilite, un grup de veterani ai WW2, din ce în ce mai mic, trece vremea, l-a invitat pe POTUS la celebrarea din Normandia. "J'y serai, j'y serai" a răspuns Donald Trump, pe franțuzește. Întâlnirea care trebuia să dureze câteva zeci de minute, a durat două ore și jumătate. Veteranii l-au impresionat pe cel mai puternic om din lume cu poveștile lor de război, cu viețile lor sucite brutal de conflagrația mondială. La sfârșitul convorbirii POTUS a spus: ”Nu am făcut suficient pentru acești oameni, veteranii, care s-au bătut, ca să facă America Mare!” Acum, ca să fim cinici, POTUS poate să facă orice pentru cei câțiva veterani, care mai sunt în viață, toți peste 90 de ani, dar nu le poate da tinerețea furată înapoi!

În anul 2014, predecesorul democrat, Barack Hussein Obama, a asistat la ceremoniile celor 70 de ani de la debarcare, împreună cu François Hollande, Vladimir Vladimirovici Putin și Angela Merkel. În cimitirul american din Colleville-sur-Mer (Calvados) unde sunt îngropate rămășițele pământești a peste 800 de militari americani, căzuți în timpul debarcării, Obama a rostit un discurs magistral. Trebuie să recunoaștem, liberalii se pricep la vorbe! Al 44-lea Președinte al SUA a avut un discurs emoționant și foarte bine făcut în care evoca ”militarii americani care și-au lăsat soțiile, copii și fermele, cei care au dărâmat zidul lui Hitler, au atacat Împărăția Răului… militari de excepție care au schimbat nu numai cursul războiului, ci și cursul istoriei umanității!”

France 3 Normandie indică că autoritățile celei de a cincea republici franceze se pregătesc de zor pentru o ceremonie de excepție, nec plus ultra. În special autoritățile de care țin cele trei cimitire americane, de la Omaha Beach, Carentan și Utah Beach, care însumează aproape două mii de morminte, prețul imens plătit de americani pentru succesul oprațiunii Neptun. Autoritățile locale au primit fonduri generoase de la centru, așa ca s-a putut organiza o pistă de helicoptere, unde pot ateriza simultan 27 de aparte de zbor.

Se pregătește o comemorare de trei zile, pentru că după cum au anunțat asociațiile de veterani, s-ar putea să nu mai fie niciun veteran la 80 de ani de la debarcare. Păcat, eroii ar trebui să fie nemuritori… să fie mărturie ororilor războiului. Război cu care ne amenință mereu presa isterică, anarhistă și antinațională, de stânga. Cât de anormali, de jegoși, cât de ticăloși pot fi acei ziariști, niște teroriști fără minte?

Analiștii de la Langley se întreabă dacă Vladimir Putin va pierde prilejul de a se întâlni cu Donald Trump. Dar, având în vedere secretomania paranoică a rușilor, probabil că se va anunța că Putin se va duce în Normandia… după ce a ajuns acolo! Proaspătul victorios în alegeri, Bibi Netanyahu, dă din pinteni să fie și el acolo, pe 6 iunie, probabil că va fi. Nu place, sau nu, este singurul aliat care contează pentru europeni, albi, creștini. Probabil că va fi și Theresa May acolo, corespondenta duioasei noastre Vio Dăncilă și Mutti Merkel, ca să spună, din nou, că îi pare rău… un ”parastas” de calibrul acesta nu se pierde, se pot pune multe la cale. Macron, cu Brigitta lui, cu tot, o sa fie gazdă și pregătește câteva surprize, printre care un dispozitiv de securitate nemaintâlnit, nici porumbelul păcii nu o să treacă ca să-i deranjeze oaspeții. Probabil că a angajat vestele galbene, aia se pricep, nu glumă!

Atâta vreme cât mai marii acestei lumi se întâlnesc și vorbesc, totul este în regulă, pacea domnește, tunurile pot fi transformate în pluguri. Dar, nu toate, si vis pacem, para bellum!

Sunt un om al păcii, întotdeauna am fost, și am prins o perioadă de pace, chiar dacă am fost implicat într-un război, care nu era al meu, la dracul cu cărți, Doamne iartă-mă! Dar a fost învățătură, știu pe pielea mea ce oribil este războiul! Așa cum toți avem o speranță mereu vie, ea nu moare niciodată, mai avem o șansă, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Ziua aduce unora dintre nativii din Berbec o schimbare în bine: o promisiune a unui posibil câştig de bani, sau o călătorie neaşteptată, poate în weekend. Mare atenţie la durerile de cap! Posibile mici dureri de cap, la propriu şi la figurat pe fondul unui Marte complex aspectat. Este indicat să amâni deciziile importante pe mai târziu. Dimineaţa este favorabilă cumpărăturilor, tratamentelor sofisticate cosmetice sau de întreţinere, vizitelor la prieteni credinciosi sau la bănci bogate. Seara poate fi foarte romantică dacă reuşeşti să te relaxezi.

