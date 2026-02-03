Justitie Breaking news

Horațiu Potra și fiul său rămân în arest preventiv

Horațiu Potra și fiul său rămân în arest preventiv
Horațiu Potra, mercenar trimis în judecată pentru fapte grave care vizează siguranța națională, va rămâne în arest preventiv, după ce Curtea de Apel București a decis menținerea măsurii dispuse anterior. În același dosar, fiul său, Dorian Potra, precum și nepotul acestuia, Alexandru-Cosmin Potra, vor continua să fie cercetați sub măsura arestului la domiciliu.

Horațiu Potra rămâne în arest preventiv

Decizia instanței a fost luată marți, 3 februarie 2026, și nu este definitivă. Judecătorii au stabilit că măsurile preventive sunt legale și justificate în acest stadiu al procesului penal, urmând să fie reanalizate într-un termen de cel mult 30 de zile. Părțile au dreptul de a formula contestație în termen de 48 de ore de la comunicarea hotărârii.

Cei trei inculpați se află sub măsuri privative de libertate din 20 noiembrie 2025, moment în care au fost aduși în România sub escortă din Dubai. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi părăsit țara pentru a evita răspunderea penală într-un dosar de amploare, care vizează presupuse acțiuni menite să destabilizeze statul român.

Este acuzat de mai multe infracțiuni

Horațiu Potra a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru mai multe infracțiuni, printre care tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, încălcarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea legislației privind materiile explozive, efectuarea fără drept de operațiuni cu articole pirotehnice și instigare publică.

Procurorii susțin că aceste fapte ar fi fost comise în cadrul unei grupări formate din aproximativ 20 de mercenari.

Călin Georgescu, judecat în același dosar

În același dosar este judecat și fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, aspect care a amplificat interesul public și gravitatea cauzei. Potrivit surselor judiciare, ancheta vizează posibile acțiuni coordonate care ar fi putut afecta stabilitatea instituțională a României.

Instanța a respins cererile formulate de inculpați privind înlocuirea măsurilor preventive cu unele mai blânde. De asemenea, judecătorii nu au admis solicitarea lui Dorian Potra de a i se permite reluarea comunicării cu Horațiu Potra, apreciind că menținerea restricției este necesară pentru buna desfășurare a procesului.

Hotărârea a fost pronunțată în camera de consiliu, iar dosarul va continua pe fond, cu verificarea periodică a măsurilor preventive dispuse față de inculpați.

