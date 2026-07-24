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Heidi Klum, îmbrăcată doar cu chipsuri și cățel, la plajă

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Heidi Klum, îmbrăcată doar cu chipsuri și cățel, la plajăHeidi Klum / Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Supermodelul Heidi Klum a distribuit pe Instagram o serie de videoclipuri la plaja, în care se vede cum se bucură de peisajul tropical alături de unul dintre câinii ei iubiți, dar cu o singură piesă din costumul de baie.

Heidi Klum, îmbrăcată cu chipsuriîn loc de sutien

Într-un videoclip, Heidi Klum stă tolănită pe nisip purtând o pălărie de soare supradimensionată, ochelari de soare închiși la culoare și slip de bikini cu imprimeu zebră, în timp ce își acoperă pieptul gol cu ​​o pungă de chipsuri.

„Șuncă glazurată pe plajă”, a scris Klum în legenda videoclipului. Chipsurile păreau să aibă aromă de șuncă glazurată.

Secțiunea de comentarii a modelului s-a luminat cu emoji-uri cu foc și inimă.

„Baaaaabe sooo 🔥🔥🔥 🌶️🌶️🌶️”, a scris Nicole Scherzinger, în timp ce alții au numit-o pe Klum o „icoană” și i-au lăudat frumusețea.

Fanii: Cea mai bună plasare de produs

Un fan a scris: „Chipsurile au avut cea mai bună plasare de produs din 2026”.

Într-un alt videoclip, Klum a mers prin apa turcoaz cristalină cu cățelușul ei alb și pufos.

A ridicat cățelușul deasupra capului spre cer, cu spatele la cameră. Fostul model Victoria's Secret s-a întors în cele din urmă și a apărut topless în timp ce se îmbrățișa cu animalul ei de companie, în timp ce pălăria ei cu boruri largi îi umbrea o mare parte a feței.

Postarea de pe Instagram suna pur și simplu „În sfârșit”, alături de un emoji cu o insulă și o amprentă de lăbuță.

 

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Heidi Klum face reclamă la o firmă germană de chipsuri

Ieșirea lipsită de griji la plajă vine după ce Heidi Klum a colaborat cu marca germană de gustări Funny-Frisch pentru a lansa o linie specială de chipsuri Chipsfrisch by Heidi Klum, ceea ce face ca punga pe care a folosit-o ca o acoperire jucăușă să fie un semn potrivit colaborării.

Escapada lui Klum vine la doar câteva săptămâni după ce supermodelul a vorbit deschis despre îmbrățișarea corpului său și despre deconectarea de la nebunia tot mai mare de la Hollywood cu privire slăbit.

La începutul acestei luni, supermodelul a dezvăluit că nu are niciun interes să se alăture trendului Ozempic, spunând că soțul său, Tom Kaulitz, a ajutat-o ​​să scape de presiunea de lungă durată a industriei modei de a fi mai slabă.

„Nu sunt deloc interesată”, a declarat Klum pentru Us Weekly când a fost întrebată despre medicamentele pentru slăbit.

Heidi Klum chipsuri

Heidi Klum chipsuri / foto: instagram

Heidi Klum, împotriva regimurilor drastice de slăbit

În schimb, Klum a spus că a îmbrățișat schimbările care au venit odată cu vârsta.

„M-am îngrășat de-a lungul anilor. Nu mai port blugi mărimea 24. Dar cred că, odată cu vârsta, arătăm mai bine când nu suntem atât de slabi.”

Femeia în vârstă de 53 de ani a spus că Kaulitz a fost cea care a contestat pentru prima dată standardele de frumusețe din lumea modelingului.

„Soțul meu a fost primul care a atras atenția asupra acestui lucru. Mi-a spus: «Ar trebui să mănânci mai mult; ai arăta mai bine dacă ai avea mai multă carne pe oase». Am zis: «Ce?». Nu ți se spune niciodată în industrie, pentru că se presupune că trebuie să fii mereu mai slabă decât ești.”

Klum a recunoscut că, în cele din urmă, a fost de acord cu soțul ei.

„Când mă uit la fotografii, îmi spun: «Are dreptate!». Din punct de vedere al proporțiilor, arăt mai bine dacă sunt mai mare.”

Heidi Klum și chitaristul german s-au căsătorit în secret în 2019, înainte de a sărbători cu o nuntă fastuoasă la bordul superiahtului Christina O., în largul coastei Capri, Italia.

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