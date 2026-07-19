Autoritățile din orașul Manduria, provincia Taranto, au început sâmbătă dimineață o amplă acțiune de eliberare a plajelor publice, ridicând umbrelele și șezlongurile lăsate nesupravegheate pentru ocuparea abuzivă a locurilor de pe malul mării. Proprietarii acestora riscă amenzi de până la aproximativ 500 de euro, potrivit publicației italiene Il Messaggero.

Operațiunea a început la ora 06:00 și a fost coordonată de administrația locală, împreună cu Poliția Locală. Măsura vizează un fenomen întâlnit frecvent în sezonul estival, când turiștii lasă echipamentele pe plajă peste noapte sau în zori pentru a-și „rezerva” cele mai bune locuri, deși acestea se află pe plaje publice.

La acțiune a fost prezent și primarul Domenico Sammarco, care a supravegheat îndepărtarea umbrelelor și șezlongurilor folosite drept „semne de rezervare”.

Toate obiectele recuperate au fost încărcate într-un camion și transportate într-un depozit al primăriei. Proprietarii le vor putea recupera ulterior, însă numai după îndeplinirea procedurilor stabilite de autorități și cu riscul de a primi sancțiuni pentru încălcarea regulamentelor privind utilizarea plajelor.

Potrivit autorităților locale, verificările vor continua pe întregul litoral din zonă pentru a asigura accesul liber al tuturor la plajele publice și pentru a combate o practică reclamată de ani de zile atât de localnici, cât și de turiști.

Și pe litoralul românesc apar, în fiecare sezon estival, situații în care turiștii încearcă să își păstreze locurile de pe plajă lăsând umbrele, prosoape sau alte obiecte nesupravegheate.

În cazul plajelor publice, acestea nu pot fi rezervate prin ocuparea anticipată a spațiului, iar administratorii sau autoritățile pot solicita eliberarea zonei atunci când regulamentul este încălcat.

Pe plajele administrate de operatori privați, folosirea șezlongurilor și a umbrelelor se face în baza regulilor stabilite de fiecare administrator.

În schimb, pe sectoarele publice, accesul trebuie să rămână liber și egal pentru toți turiștii, iar ocuparea abuzivă a locurilor poate genera conflicte și intervenția administratorilor plajei sau a autorităților competente.

Primăria din Manduria a anunțat că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în special pe plajele cele mai aglomerate.

Scopul este respectarea regulilor privind utilizarea domeniului public și garantarea accesului egal la plajă pentru toți vizitatorii.