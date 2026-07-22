Diana, ne-ai zăpăcit...

De 36 de ani, litoralul românesc se tot afundă. Nu în caniculă, ci în…

Ultima perioadă de „glorie” a fost cea a „Palmierilor lui Agathon”. Dan Matei Agathon a fost ultimul ministru român preocupat și pasionat de turism.

În ultimii ani, am avut diverse „exemple”, gen Radu Miruță, care ura turismul „escrocilor” și declara că nu e cazul să cheltuim bani pe promovarea externă. Marea lui realizare: a eliminat voucherele de vacanță!

Tipic userist, neomarxist, adică să se aleagă praful, tovarăși!

Astăzi avem un tânăr ministru al economiei și turismului, Irinel Darău, care este ca o… ambrozie… nu ascultă, nu înțelege… n-aude… n-o vede…

Și peste toate astea, plutește diafana prințesă cu ochelari a neomarxiștilor - Diana Buzoianu! Ea nu vrea nimic altceva decât să aducă procente partidului și ei personal, bineînțeles! Doar vrea să fie Primar General!

De la partid, li se dă „pachetul de texte”, între care cel mai tare este cu „să moară PSD”. Peste tot, totul este distrus sau a fost distrus sau va fi distrus de către PSD.

A doua teză - toată lumea fură, doar USR stârpește hoția și furăciunile!

A treia teză - să eliminăm sinecurile! (patent nea Ilie).

Acest uragan cu ochelari a năvălit în mai pe Litoral. Nu a întrebat ce probleme sunt; nu a întrebat dacă există PUG al litoralului... pentru că nu există și se lucrează pe PUZ-uri...

Nu a întrebat de ce nu sunt canalizări și de ce doar fose septice… dar a decis „moarte foselor septice”… și le-a scos! În plus, aceste fose au fost prezentate ca și ceva rău, mizer și mizerabil, și mai ales ilegal!

În plus, a găsit niște țevi care duceau apa în mare și a zis „ahaaaaa, aceste țevi deversează mizeriiii”, am prins nenorociții...

Aiurea, toate erau legale… dar răul fusese deja făcut…!

Cel puțin 10% din scăderea litoralului din acest an i se datorează Prințesei cu ochelari!

Ca și cum transformarea plajelor de nisip în plaje de scoici nu era suficient…!

Dar să se gândească Diana să cumpere câteva mașini de tocat scoici… La aia nu s-a gândit, că nu aducea vizibilitate…

E bine, a crescut imaginea USR, Diana e apreciată, e un fel de Eliot Ness din Incoruptibilii...!

Acum o săptămână a mai făcut un show pe litoral, amendând doar 23 de terase…! Halal...

Am vorbit cu patronul de la Crazy, care mi-a spus că nu are autorizație pentru Beach Bar, pentru că a depus cererea în luna februarie… și nu a primit încă avizul.

Anul trecut l-a primit în noiembrie… după sezon.

Diana a întrebat despre aceste probleme? Nu!

Au interesat-o pe Diana aceste probleme? Nu!

A vrut doar să-și facă imagine!

Și, în final, a distrus imaginea litoralului!

Dar ce contează când ești de la USR?