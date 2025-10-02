Harvard angajează ca profesor un „drag queen” numit LaWhore Vagistan

Universitatea Harvard a angajat un artist travestit (drag queen) ca profesor, pentru a preda un curs despre emisiunea TV „Ru Paul’s Drag Race” în semestrul de primăvară, potrivit unui anunț făcut de universitatea din Ivy League.

Instituția l-a anunțat ca profesor pe Kareem Khubchandani printr-un mesaj adresat comunității universitare în iulie și a dezvăluit că profesorul invitat de la Universitatea Tufts va preda în cadrul programului de Studii de Gen și Sexualitate datorită Harvard Gender and Sexuality Caucus.

Khubchandani este probabil mai cunoscut sub numele său de scenă, „LaWhore Vagistani” - o personalitate pe care universitarul a făcut-o parte integrantă a pedagogiei sale, potrivit The New York Post..

Profesorul ține adesea prelegeri sub numele de „LaWhore”, acesta fiind un proiect personal de peste un deceniu, care a dat naștere chiar și unui videoclip muzical intitulat „Sari”.

Într-un interviu dat propriei sale personalități drag, publicat de Johns Hopkins University Press în 2015, Khubchandani a dezvăluit originea numelui său de scenă.

„Numele meu este LaWhore Vagistan, pronumele mele preferate sunt «ea» sau «mătușică». Am ales «LaWhore» pentru că familia mea își are originile în Pakistan: Lahore este un oraș important din Pakistan și, ei bine, sunt un pic cam o femeie de afaceri”, a spus travestitul.

„Și Vagistan pentru că văd subcontinentul ca pe un singur, mare și frumos V... istan”, a scris el în auto-interviul lipsit de sens, cu o privire navală.

Khubchandani va preda doar două cursuri pe parcursul a două semestre - „Etnografie Queer” în toamnă și „RuPaulitics: Drag, Rasă și Dorință” în semestrul de primăvară, conform anunțului Universității Harvard.

Se pare că ultimul curs se va concentra pe emisiunea de televiziune prin cablu „RuPaul’s Drag Race”.

Profesorul asociat de Teatru, Dans și Studii de Performance de la Universitatea Tufts, Khubchandani este autorul cărților „Decolonizer Drag:” și „Ishstyle: Accenting Gay Indian Nightlife” și își va lansa cel mai nou volum în această toamnă - „Lecții de Drag: Un manual queer pentru academici, artiști și mătuși”.

Vestea despre noul loc de muncă al travestitului Khubchandani a apărut la doar câteva zile după ce președintele Trump a deblocat granturi federale în valoare de 2,4 miliarde de dolari pentru Harvard, după un acord conform căruia instituția va administra acum o nouă serie de școli profesionale.

„Aceasta ar fi o școală profesională gigantică sau o serie de școli profesionale. Ar fi condusă de Harvard”, a declarat președintele reporterilor în Biroul Oval, marți. Harvard nu a răspuns unei solicitări de comentarii făcute de The New York Post.