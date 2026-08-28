Haakon, în vârstă de 53 de ani, a devenit vineri noul rege al Norvegiei, după moartea tatălui său, Harald al V-lea, la 89 de ani. Noul monarh preia coroana într-un moment delicat pentru familia regală, afectată în ultimii ani de controverse legate de soția sa, Mette-Marit, și de fiul acesteia, Marius Borg Høiby, potrivit Reuters.

Pentru Haakon, urcarea pe tron marchează finalul unui drum neobișnuit. În tinerețe, a încercat să evite atenția asociată familiei regale, iar mai târziu a devenit unul dintre cei mai vizibili membri ai monarhiei norvegiene. Acum, el începe domnia într-o perioadă în care familia sa se află sub o presiune publică fără precedent.

Reamintim că Regele Harald al V-lea a murit vineri, 28 august 2026, iar fiul său, Haakon, a preluat automat tronul, devenind regele Haakon al VIII-lea.

Harald al V-lea a condus Norvegia din 1991 și a fost una dintre cele mai respectate figuri publice ale țării. În ultimii ani, problemele de sănătate l-au determinat pe Haakon să preia tot mai multe atribuții oficiale.

Succesiunea vine însă într-un moment în care monarhia norvegiană a fost afectată de mai multe controverse, iar familia noului rege se află în centrul atenției publice.

Haakon a recunoscut că, în copilărie, nu se simțea confortabil cu statutul său regal.

În autobiografia publicată în 2023, el a povestit că atenția din jurul familiei regale îi provoca anxietate în timpul anilor de școală. Spre deosebire de generațiile anterioare ale familiei sale, a ales să studieze în Statele Unite, la Universitatea California din Berkeley, înainte de a urma cursuri la London School of Economics.

A fost atras de sport, muzică și surfing, activități care îi ofereau o anumită distanță față de obligațiile oficiale și de atenția publică. Reuters notează că Haakon a avut nevoie de timp pentru a accepta rolul pe care îl avea în familia regală.

Una dintre cele mai mari controverse din viața lui Haakon a apărut la începutul relației cu Mette-Marit Tjessem Høiby.

Cei doi s-au cunoscut în 1999, la un festival de muzică. Mette-Marit era o persoană din afara aristocrației și era deja mama unui copil, Marius Borg Høiby.

Relația a provocat o dezbatere intensă în Norvegia, iar presa a analizat trecutul acesteia înainte de intrarea în familia regală. Căsătoria lor, în 2001, a reprezentat o schimbare importantă pentru imaginea tradițională a monarhiei norvegiene.

În timp, Mette-Marit a devenit o figură importantă a familiei regale, iar Haakon a apărat public relația lor și decizia de a construi împreună o familie.

Una dintre cele mai serioase controverse recente care au afectat familia lui Haakon este legată de relația soției sale cu Jeffrey Epstein, infractor sexual condamnat în Statele Unite.

Documente și corespondențe făcute publice au readus în atenție contactele dintre Mette-Marit și Epstein. Prințesa moștenitoare a recunoscut că relația cu acesta a fost o greșeală și și-a exprimat regretul public.

Într-o declarație transmisă prin intermediul palatului, Mette-Marit a spus că regretă faptul că nu a investigat mai atent trecutul lui Epstein și nu a înțeles mai devreme cine era acesta.

Scandalul a avut un impact direct asupra familiei regale, într-un moment în care Haakon se pregătea să preia coroana. Premierul Norvegiei a criticat public lipsa de discernământ în această situație, potrivit Reuters.

O altă criză majoră pentru familia regală a fost procesul lui Marius Borg Høiby, fiul lui Mette-Marit dintr-o relație anterioară.

Marius a intrat în familia regală după căsătoria mamei sale cu Haakon, în 2001, însă nu are statut regal și nu este membru oficial al casei regale.

În iunie 2026, Tribunalul Districtual din Oslo l-a găsit vinovat pentru două capete de acuzare de viol și pentru violență domestică și l-a condamnat la patru ani de închisoare. Potrivit Evenimentul Zilei, unul dintre cazurile pentru care a fost condamnat s-a petrecut în subsolul locuinței prințului moștenitor.

Procesul a atras o atenție uriașă în Norvegia și a afectat imaginea familiei regale. Haakon a fost pus în situația de a răspunde public la întrebări despre caz și despre modul în care familia gestionează această criză.

În timpul scandalurilor care au afectat familia, Haakon a încercat să adopte o poziție echilibrată.

În februarie 2026, el a declarat că principala sa preocupare era să aibă grijă de familie, într-un moment în care Mette-Marit se confrunta cu presiune publică, iar procesul lui Marius Borg Høiby era în desfășurare.

În același timp, noul rege a subliniat că sistemul judiciar trebuie să își urmeze cursul și că membrii familiei sale nu trebuie să beneficieze de un tratament preferențial.

Poziția sa a fost atent urmărită de opinia publică, mai ales pentru că Haakon se afla deja în poziția de principal succesor al regelui Harald.

Scandalurile legate de Mette-Marit și Marius Borg Høiby au avut consecințe asupra imaginii instituției regale.

În februarie 2026, parlamentul norvegian a votat pentru păstrarea monarhiei, cu 141 de voturi pentru și 26 împotrivă, respingând o propunere de transformare a țării într-o republică.

Votul a avut loc într-o perioadă în care sondajele indicau o scădere a sprijinului pentru familia regală, pe fondul controverselor publice.

Haakon urcă pe tron după decenii în care a fost considerat una dintre figurile stabile ale familiei regale norvegiene. Spre deosebire de unele dintre rudele sale, el nu a fost acuzat personal de infracțiuni sau implicat direct în scandalurile judiciare recente.

Cu toate acestea, deciziile și problemele membrilor apropiați ai familiei l-au adus în centrul unor controverse importante. Relația soției sale cu Jeffrey Epstein și condamnarea fiului său vitreg au creat una dintre cele mai dificile perioade pentru monarhia norvegiană din ultimele decenii.

Începutul domniei lui Haakon al VIII-lea va fi urmărit astfel nu doar prin prisma schimbării de generație de la conducerea simbolică a Norvegiei, ci și prin modul în care noul rege va reuși să gestioneze presiunea publică asupra propriei familii.