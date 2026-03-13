Guvernul Poloniei merge mai departe cu programul SAFE, în ciuda veto-ului prezidențial

Guvernul Poloniei a decis vineri să continue demersurile pentru accesarea programului european destinat finanțării apărării (SAFE), chiar dacă președintele țării a blocat anterior legea necesară pentru aplicarea schemei, potrivit Reuters

Decizia executivului vine în contextul unei dispute politice interne privind îndatorarea statului și rolul Uniunii Europene în politica de securitate a Poloniei.

Executivul condus de premierul pro-european Donald Tusk susține că programul Uniunii Europene, denumit Security Action for Europe (SAFE), oferă împrumuturi avantajoase pentru investiții în apărare și este necesar în contextul deteriorării situației de securitate din Europa.

În schimb, președintele Karol Nawrocki și partidele de opoziție au exprimat rezerve, invocând riscul acumulării unor datorii mari și posibile ingerințe ale Bruxellesului în deciziile interne ale Poloniei.

Potrivit autorităților de la Varșovia, programul SAFE permite statelor membre să acceseze finanțări pentru modernizarea capacităților militare și pentru investiții în securitate. Polonia ar putea beneficia de până la 43,7 miliarde de euro sub formă de împrumuturi în cadrul acestei inițiative.

Guvernul a adoptat vineri o rezoluție prin care autorizează miniștrii să semneze acordurile de împrumut, chiar și în absența legii blocate de președinte. Documentul justifică decizia prin situația de securitate din regiune.

„Având în vedere deteriorarea fără precedent și rapidă a securității în Europa, Polonia trebuie să își crească urgent și semnificativ investițiile militare”, se arată în rezoluția guvernamentală.

Autoritățile susțin că accesarea fondurilor europene ar permite accelerarea proiectelor de apărare și consolidarea capacităților militare ale țării, pe fondul preocupărilor legate de securitatea regională și de amenințările percepute din partea Rusiei.

Cu o zi înainte, președintele Karol Nawrocki a respins legea prin care Polonia urma să implementeze mecanismul european de finanțare. În opinia sa, schema ar putea genera datorii importante pentru generațiile viitoare și ar permite Uniunii Europene să influențeze deciziile naționale în domeniul apărării.

Proiectul legislativ avea rolul de a crea mecanismul legal pentru utilizarea celor 43,7 miliarde de euro în împrumuturi la care Polonia este eligibilă în cadrul programului SAFE.

Șeful cancelariei prezidențiale, Zbigniew Bogucki, a criticat decizia guvernului de a continua procedurile, acuzând executivul că încearcă să ocolească legislația. Potrivit acestuia, adoptarea rezoluției guvernamentale ar reprezenta o modalitate de a evita efectele veto-ului prezidențial.

Miniștrii din cabinetul lui Donald Tusk au criticat veto-ul prezidențial, afirmând că blocarea legii ar putea întârzia investițiile considerate esențiale pentru apărare.

În același timp, partidul naționalist Lege și Justiție (PiS), aflat în opoziție, a contestat programul SAFE. Formațiunea susține că inițiativa ar putea limita flexibilitatea Poloniei în achizițiile de armament și ar crește nivelul datoriei publice.

Opoziția a descris programul drept o inițiativă prin care Germania ar încerca să influențeze deciziile interne ale Poloniei, acuzație respinsă de oficialii europeni.

Reprezentanții Comisiei Europene au transmis că instituția nu intervine în dezbaterile politice interne ale statelor membre, însă consideră importantă participarea Poloniei la inițiativele europene de securitate.

„Avem nevoie de Polonia în efortul pentru securitatea europeană”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier.

Potrivit acestuia, Bruxellesul rămâne angajat în colaborarea cu autoritățile poloneze pentru implementarea planurilor privind consolidarea apărării.

Veto-ul prezidențial are și consecințe asupra modului în care pot fi utilizate anumite fonduri interne. În lipsa legii dedicate programului SAFE, guvernul va trebui să folosească fondul existent al forțelor armate.

Regulile acestui fond limitează însă distribuirea unor sume deja planificate. Aproximativ 7 miliarde de zloți (circa 1,87 miliarde de dolari) care urmau să fie alocate pentru paza de frontieră și poliție nu vor putea fi distribuite în forma inițială.

În paralel, președintele Karol Nawrocki a propus o alternativă legislativă pentru finanțarea apărării. Proiectul său prevede utilizarea unor profituri nerealizate rezultate din creșterea valorii rezervelor de aur ale băncii centrale.