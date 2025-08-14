Economie Guvernul deblochează programul Rabla, dar în limita a 200 milioane lei







Guvernul deblochează programul Rabla, dar cu un buget redus la 200 de milioane de lei pentru perioada 2025-2030, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență. Actul normativ suspendă, în schimb, toate celelalte programe finanțate prin Agenția Fondului de Mediu (AFM). Proiectul urmează să intre în dezbaterea Executivului, în prima ședință.

Plafonul maxim de decontare pentru noul program Rabla este limitat la suma de 200 milioane lei. Prin comparație, programul anunțat inițial pentru 2025 prevedea alocări bugetare de 1,43 miliarde lei.

„Se autorizează Ministerul Mediului să lanseze un program pentru persoane fizice pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, (...) 2025-2030 (Rabla plus și Rabla clasic), în limita a 200 de milioane de lei”, arată proiectul de OUG.

Actul normativ nu aduce alte modificări programului Rabla.

În același proiect de OUG, Guvernul suspendă toate celelalte programe derulate prin AFM. Se suspendă proiectele în derulare, dar și lansarea altora noi.

Este vorba despre finanțări pentru sisteme de iluminat public, extinderi de rețele apă și canalize, dar și pentru panouri fotovoltaice.

Primarii sunt lăsați, astfel, fără o sursă importantă de venituri. Majoritatea acestor programe asigurau o sursă de finanțare importantă pentru dezvoltarea comunităților din România.

Blocajul și, mai nou, subfinanțarea programului Rabla a creat un dezechilibru major pe piața auto.

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) avertizează că acest haos decizional al autorităților riscă să afecteze grav economia, piața auto și obiectivele de mediu ale României.

Datele prezentate de APIA arată că, în 2024, statul a investit 288 de milioane de lei în programul Rabla Plus, încasând peste 664 de milioane de lei din TVA, ceea ce a generat un câștig net de 375 de milioane de lei. Prin Rabla Clasic, subvențiile de 300 de milioane de lei au adus înapoi aproximativ 355 de milioane de lei din TVA.