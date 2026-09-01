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Guvernatorul Băncii Angliei explică modul în care inteligența artificială ar putea să prăbușească sistemul financiar

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Guvernatorul Băncii Angliei explică modul în care inteligența artificială ar putea să prăbușească sistemul financiarInteligența artificială și economia. Sursă foto: ChatGPT
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Din cuprinsul articolului

Avertismentele privind pericolele inteligenței artificiale primesc o nouă confirmare la cel mai înalt nivel al finanțelor internaționale. Andrew Bailey, guvernatorul Băncii Angliei, s-a alăturat valului de personalități care atrag atenția asupra riscurilor globale provocate de cele mai avansate sisteme tehnologice, conform Mediafax.

În calitatea sa de președinte al Consiliului Internațional pentru Stabilitate Financiară (FSB), Bailey a transmis o scrisoare oficială miniștrilor de finanțe și guvernatorilor băncilor centrale. Documentul de două pagini evidențiază ritmul accelerat în care se dezvoltă tehnologia de frontieră și impactul acesteia asupra stabilității economice.

Guvernatorul Băncii Angliei explică modul în care inteligența artificială să prăbușească sistemul financiar

Conform datelor publicate de The Guardian, șeful Băncii Angliei subliniază că modelele de inteligență artificială de frontieră demonstrează o autonomie și abilități de rezolvare a problemelor din ce în ce mai sofisticate, precum și capacități de gestionare a amenințărilor.

Principala temere a organismelor financiare este legată de infrastructura globală, puternic interconectată. O perturbare cibernetică generată sau amplificată de astfel de modele se poate răspândi rapid în mai multe jurisdicții, provocând dezechilibre majore în arhitectura financiară internațională.

sursa: Facebook

Lipsa protocoalelor globale înainte de summitul G20

Mesajul a fost transmis oficialilor din cadrul G20 înaintea reuniunii programate în Carolina de Nord, SUA. Analiza transmisă de președintele FSB arată o lipsă de pregătire a cadrelor de reglementare din majoritatea statelor.

Evoluțiile recente mi-au evidențiat, de asemenea, faptul că multe jurisdicții nu au implementate protocoalele pentru a gestiona dezvoltarea, lansarea și implementarea modelelor avansate de inteligență artificială de frontieră, ceea ce sporește riscurile pentru sectorul financiar și nu numai, a avertizat Andrew Bailey în scrisoarea sa.

Necesitatea unei cooperări internaționale urgente

Avertismentul transmis de FSB se alătură altor luări de poziție ferme din ultima perioadă. Bailey a mai insistat în trecut pe ideea că răspunsul la aceste provocări trebuie să fie unul coordonat la nivel global.

Nicio țară nu se poate izola de natura transfrontalieră a sistemelor predominante astăzi, le-a transmis anterior guvernatorul Băncii Angliei liderilor financiari din City-ul londonez.

Ingrijorările instituționale sunt confirmate și de specialiștii din interiorul industriei tech. Luna trecută, o scrisoare deschisă semnată de 1.367 de cercetători și ingineri de la laboratoare de top, precum OpenAI, Anthropic și Google DeepMind, a scos la iveală temerile celor care dezvoltă direct aceste modele de inteligență artificială de frontieră.

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