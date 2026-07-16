Grindina imensă care a lovit o regiune din Franța a distrus zeci de mașini și a acoperit străzile cu gheață, potrivit Le Figaro.

Furtuni violente au lovit regiunea Ardèche miercuri, 15 iulie, provocând pagube semnificative mai scrie publicația franceză. Imaginile care circulă pe rețelele de socializare atestă gravitatea evenimentului.

Bucățile de grindină cu diametrul de mulți centimetri a lăsat în urmă parbrize sparte și străzi acoperite în alb la mijlocul lunii iulie.

Regiunea Ardèche a fost puternic lovită de o furtună excepțional de intensă miercuri, 15 iulie.

La mijlocul după-amiezii, o grindină violentă a lovit zona din jurul localităților Aubenas, Vals-les-Bains și Lalevade-d'Ardèche, a provocat pagube materiale semnificative.

În videoclipurile distribuite pe scară largă pe rețelele de socializare, grindină cu diametrul de câțiva centimetri se prăbușește la pământ, albind străzile în câteva minute și avariind numeroase vehicule.

Unele imagini arată șoferi forțați să oprească din cauza forței impactului, în timp ce locuitorii se adăpostesc și așteaptă ca furtuna să treacă.

Conform mai multor relatări adunate pe rețelele de socializare, unele bucăți de grindină au atins un diametru cuprins între 5 și 7 centimetri, dar se pare că au existat chiar și unele mai mari.

Căderea lor a provocat pagube numeroaselor mașini, inclusiv parbrize crăpate sau sparte, precum și vegetației și mai multor clădiri.

Pompierii au fost mobilizați pentru multiple incidente legate de vreme, în timp ce ploile abundente au provocat și scurgeri de apă și inundații localizate.

Confruntat cu amploarea pagubelor, primarul orașului Aubenas, Jean-Romain Ribeyre, le-a declarat colegilor noștri de la Le Dauphiné Libéré că a fost vorba de un „fenomen excepțional de violent”.

Imaginile arată amploarea acestui eveniment meteorologic, care a transformat mai multe orașe din regiunea Ardèche într-un adevărat peisaj de iarnă în mijlocul verii.

Ardèche s-a numărat printre departamentele plasate sub alertă portocalie de La Chaîne météo înainte de sosirea acestei celule orajoase deosebit de active.