Politica

Grindeanu revine cu varianta Guvernului PSD. Ce se întâmplă cu scenariul suspendării lui Nicușor Dan

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Grindeanu revine cu varianta Guvernului PSD. Ce se întâmplă cu scenariul suspendării lui Nicușor DanNicușor Dan. Sursă foto: presidency.ro
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Din cuprinsul articolului

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu există motive constituționale și nici o majoritate parlamentară pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Liderul social-democrat a afirmat că PSD și-a menținut propunerea de a conduce viitorul Guvern, însă a subliniat că partidul nu dispune, în prezent, de suficiente voturi pentru a forma singur o majoritate.

Grindeanu: „Nu văd motive constituționale pentru suspendarea președintelui”

Sorin Grindeanu a respins scenariul suspendării președintelui Nicușor Dan, despre care s-a vorbit în spațiul public în ultimele zile.

„Nu cred în acest scenariu și nu văd motive. Eu l-am votat o singură dată, în turul al doilea. În rest, am fost adversari. Dar nu pot să văd motive constituționale care să stea în picioare. În numele PSD, nu văd astfel de motive și nici nu văd să existe o majoritate pentru o asemenea decizie. Poate există doar dorința unora de a fi președinți: Simion, Bolojan sau Călin Georgescu”, a declarat liderul PSD, la România TV.

Sorin Grindeanu și Claudiu Manda

Sorin Grindeanu și Claudiu Manda. Sursa foto: Arhiva EvZ

Îl acuză pe Ilie Bolojan că și-a schimbat poziția

Sorin Grindeanu a susținut că liderul PNL și-a modificat poziția în privința unei formule de guvernare, după ce, inițial, ar fi vorbit despre posibilitatea susținerii unui Guvern minoritar al PSD.

„A ieșit public Ilie Bolojan după consultările de la Cotroceni și a spus că PNL are două variante: fie votează un guvern minoritar PSD, fie votează un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR. Noi am spus că nu vom vota un guvern de acel tip, astfel că rămânea în picioare doar varianta unui guvern minoritar PSD, despre care Bolojan a spus că o va vota. După aceea, însă, s-a răzgândit”, a declarat Grindeanu.

PSD spune că a mers la consultări cu propunerea de a conduce Guvernul

Liderul social-democrat a afirmat că PSD și-a asumat, în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni, propunerea de a conduce viitorul Executiv, însă a recunoscut că partidul nu deține majoritatea necesară pentru a forma Guvernul.

Întrebat dacă își mai dorește funcția de prim-ministru, Grindeanu a răspuns că această variantă a fost prezentată în discuțiile cu președintele.

„PSD a mers cu această variantă la consultări. Reprezentanți ai PNL îmi spuneau că PSD să iasă din boscheți. Nici eu, nici ceilalți nu avem majoritate. Dacă aveam 233 de voturi, nu cred că exista o ezitare din partea președintelui privind nominalizarea mea”, a spus președintele PSD.

Ce s-a discutat la Cotroceni despre viitorul premier

Grindeanu a reiterat și declarațiile făcute după consultările de luni de la Palatul Cotroceni, precizând că nu a fost discutat niciun nume pentru funcția de premier.

„Nu s-a discutat azi de niciun nume. Ca să fiu clar, niciun nume nu s-a pronunțat azi”, a declarat liderul PSD în conferința de presă susținută după întâlnirea cu președintele.

El a explicat că singurul nume invocat în discuții a fost cel al lui Eugen Tomac, în contextul scenariului unui guvern de tranziție.

„Am pronunțat eu de câteva ori numele Eugen Tomac și vă și spun de ce. Pentru că tot a venit vorba de acest scenariu de guvern de armistițiu, de pace, de tranziție. Și am întrebat de ce nu a fost bună propunerea inițială a președintelui din urmă cu două luni, Eugen Tomac? Pentru că am fi avut un guvern cu durată de viață scurtă, care să ne treacă de această perioadă. Dar n-au acceptat alții”, a declarat Grindeanu.

„Varianta unei colaborări cu UDMR nu este exclusă”

Întrebat despre poziția UDMR și posibilitatea unei formule de guvernare alături de social-democrați, Sorin Grindeanu a afirmat că această opțiune rămâne deschisă: „Nu a fost niciodată exclusă această poveste de către UDMR și acest scenariu. Deci, nu este exclus. Eu cu Kelemen Hunor vorbesc de mai multe ori pe săptămână. Nu s-a schimbat nimic din ceea ce a fost în urmă cu câteva zile”.

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