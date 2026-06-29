Achiziția unui apartament nou direct de la dezvoltator reprezintă una dintre cele mai importante investiții pe care o persoană le poate face. Deși locuințele noi atrag prin design modern, eficiență energetică și facilități actuale, procesul de cumpărare implică numeroase aspecte juridice, tehnice și financiare care nu trebuie ignorate. Specialiștii din domeniul imobiliar atrag atenția că o analiză atentă înainte de semnarea contractului poate preveni probleme costisitoare pe termen lung, potrivit The Times.

În marile orașe, proiectele rezidențiale dezvoltate în ultimii ani au schimbat semnificativ oferta de pe piața imobiliară.

Mulți cumpărători aleg apartamentele noi datorită finisajelor moderne, costurilor reduse de întreținere și posibilității de a personaliza anumite elemente ale locuinței înainte de finalizarea construcției.

Totuși, experții recomandă ca entuziasmul unei viitoare achiziții să fie însoțit de verificări riguroase. Un preț atractiv sau o campanie de promovare agresivă nu garantează automat și calitatea investiției.

Înainte de orice discuție privind prețul sau modalitatea de plată, este recomandată documentarea atentă a dezvoltatorului.

Conform sursei, cumpărătorii ar trebui să analizeze:

istoricul companiei;

proiectele finalizate anterior;

eventualele litigii în instanță;

situația financiară a firmei;

recenziile și experiențele altor proprietari.

Vizitarea unor ansambluri deja construite de același dezvoltator poate oferi o imagine realistă asupra calității lucrărilor și a modului în care sunt gestionate problemele apărute după predarea locuințelor.

Una dintre cele mai importante etape este verificarea documentației juridice.

Specialiștii recomandă consultarea unui avocat sau a unui notar pentru verificarea:

dreptului de proprietate asupra terenului;

autorizației de construire;

certificatului de urbanism;

eventualelor ipoteci sau sarcini înscrise asupra imobilului;

documentelor privind recepția lucrărilor.

Lipsa unor documente esențiale sau existența unor neclarități juridice poate genera dificultăți majore ulterior, inclusiv imposibilitatea intabulării proprietății, potrivit specialiștilor din sectorul imobiliar.

Broșurile, randările 3D și prezentările comerciale au rolul de a atrage cumpărători, însă experții atrag atenția că nu toate elementele promovate ajung să fie realizate exact în forma prezentată.

Parcuri, locuri de joacă, spații comerciale, săli de fitness sau alte facilități anunțate trebuie regăsite în documentația contractuală. În lipsa unor prevederi clare, dezvoltatorul poate modifica anumite aspecte ale proiectului fără a încălca obligațiile asumate.

Mulți cumpărători semnează documente complexe fără a analiza în detaliu toate clauzele.

Printre aspectele care merită o atenție deosebită se numără:

termenul de finalizare a construcției;

penalitățile pentru întârzieri;

condițiile de reziliere;

modalitatea de actualizare a prețului;

garanțiile oferite;

condițiile de predare a apartamentului.

De asemenea, trebuie verificat dacă suprafața utilă prezentată în ofertă coincide cu cea menționată în documentele oficiale.

Una dintre cele mai frecvente confuzii apare în legătură cu suprafețele apartamentului. Suprafața utilă reprezintă spațiul efectiv care poate fi folosit în interiorul locuinței, în timp ce suprafața construită include și elemente precum pereții sau anumite părți comune.

Pentru o evaluare corectă a ofertei, cumpărătorii trebuie să compare prețul raportat la suprafața utilă și nu doar la suprafața totală prezentată în materialele de promovare.

La prima vedere, gresia, parchetul sau obiectele sanitare pot crea impresia unei construcții de calitate. Cu toate acestea, aspectele cele mai importante sunt adesea ascunse.

Dincolo de aspectul modern al locuinței, cumpărătorii ar trebui să se intereseze și de calitatea construcției. Experții spun că elementele care nu sunt vizibile la prima vedere sunt adesea cele mai importante. Structura de rezistență, nivelul de izolare termică și fonică, instalațiile electrice și sanitare sau sistemul de ventilație pot influența atât confortul de zi cu zi, cât și costurile de întreținere pe termen lung. O verificare atentă a acestor detalii poate preveni neplăceri și cheltuieli suplimentare după mutarea în noua locuință.

Prețul prezentat în ofertă este doar o parte a investiției pe care o presupune cumpărarea unei locuințe noi. Pe lângă valoarea apartamentului, viitorii proprietari trebuie să ia în calcul o serie de cheltuieli suplimentare, precum taxele notariale, costurile pentru intabulare, eventualele comisioane bancare, achiziția unui loc de parcare sau a unei boxe de depozitare.

La acestea se pot adăuga cheltuielile pentru amenajare și costurile aferente administrării ansamblului rezidențial. În funcție de proiect și de nevoile cumpărătorului, suma totală poate crește semnificativ față de prețul inițial afișat de dezvoltator.

O locuință poate arăta impecabil, însă poziționarea acesteia rămâne un criteriu esențial.

Înainte de a lua decizia finală, este important ca viitorii proprietari să analizeze cu atenție zona în care este amplasat apartamentul. Accesul la transportul public, apropierea de școli, grădinițe, spitale, clinici și centre comerciale pot influența semnificativ confortul de zi cu zi. De asemenea, starea drumurilor de acces și proiectele de dezvoltare urbană planificate pentru cartier sunt aspecte care pot avea un impact direct atât asupra calității vieții, cât și asupra valorii proprietății pe termen lung.

O zonă aflată în plină dezvoltare poate oferi un potențial bun de creștere a valorii proprietății, dar poate genera și disconfort temporar din cauza șantierelor și lucrărilor de infrastructură.