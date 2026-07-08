Ecranul televizorului este mult mai sensibil decât pare la prima vedere, deoarece are un strat protector care poate fi afectat ușor de substanțe nepotrivite sau de metode de curățare agresive. În timp, praful, amprentele și urmele de grăsime se depun treptat și afectează claritatea imaginii, iar culorile nu mai apar la fel de intense, motiv pentru care curățarea devine necesară, dar trebuie făcută corect.

Una dintre cele mai mari greșeli este folosirea soluțiilor de curățare pe bază de alcool sau amoniac, deoarece acestea pot deteriora stratul anti-reflexie și pot lăsa în timp pete permanente sau zone cu aspect mat.

La fel de periculos este și obiceiul de a pulveriza lichid direct pe ecran, pentru că acesta poate pătrunde pe margini și poate ajunge la componentele electronice.

O altă greșeală des întâlnită este ștergerea cu materiale dure, precum șervețele de hârtie sau cârpe aspre, care pot zgâria suprafața și pot afecta calitatea imaginii chiar dacă urmele nu sunt vizibile imediat.

Curățarea corectă începe întotdeauna cu oprirea televizorului și lăsarea ecranului să se răcească, deoarece pe o suprafață caldă murdăria se poate întinde mai ușor și pot rămâne urme vizibile.

Pentru îndepărtarea prafului este suficientă o lavetă din microfibră, folosită uscat, prin mișcări ușoare, fără presiune, astfel încât suprafața să nu fie afectată.

Atunci când există pete mai persistente, se poate folosi apă distilată, dar doar în cantitate foarte mică, aplicată pe lavetă și niciodată direct pe ecran. Pentru urmele de grăsime sau amprente mai vizibile se poate utiliza o soluție specială destinată ecranelor, însă aceasta trebuie aplicată tot pe cârpă, nu direct pe televizor, pentru a evita orice risc de deteriorare.

În general, este suficient să cureți ecranul o dată pe săptămână pentru a păstra o imagine clară și pentru a preveni depunerea murdăriei. În zonele în care praful se adună mai repede sau televizorul este utilizat frecvent, curățarea poate fi realizată ceva mai des, însă mereu cu atenție și fără substanțe puternice.