Social

Greșeala frecventă care poate strica ecranul televizorului. Mulți români o ignoră

Comentează știrea
Greșeala frecventă care poate strica ecranul televizorului. Mulți români o ignorăTelevizor. Sursa foto: Freepik
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Ecranul televizorului este mult mai sensibil decât pare la prima vedere, deoarece are un strat protector care poate fi afectat ușor de substanțe nepotrivite sau de metode de curățare agresive. În timp, praful, amprentele și urmele de grăsime se depun treptat și afectează claritatea imaginii, iar culorile nu mai apar la fel de intense, motiv pentru care curățarea devine necesară, dar trebuie făcută corect.

Cum cureți ecranul televizorului fără să îl deteriorezi

Una dintre cele mai mari greșeli este folosirea soluțiilor de curățare pe bază de alcool sau amoniac, deoarece acestea pot deteriora stratul anti-reflexie și pot lăsa în timp pete permanente sau zone cu aspect mat.

La fel de periculos este și obiceiul de a pulveriza lichid direct pe ecran, pentru că acesta poate pătrunde pe margini și poate ajunge la componentele electronice.

O altă greșeală des întâlnită este ștergerea cu materiale dure, precum șervețele de hârtie sau cârpe aspre, care pot zgâria suprafața și pot afecta calitatea imaginii chiar dacă urmele nu sunt vizibile imediat.

televizor

Televizor. Sursa foto: Freepik

De ce e important să folosești o lavetă din microfibră

Curățarea corectă începe întotdeauna cu oprirea televizorului și lăsarea ecranului să se răcească, deoarece pe o suprafață caldă murdăria se poate întinde mai ușor și pot rămâne urme vizibile.

Pentru îndepărtarea prafului este suficientă o lavetă din microfibră, folosită uscat, prin mișcări ușoare, fără presiune, astfel încât suprafața să nu fie afectată.

Atunci când există pete mai persistente, se poate folosi apă distilată, dar doar în cantitate foarte mică, aplicată pe lavetă și niciodată direct pe ecran. Pentru urmele de grăsime sau amprente mai vizibile se poate utiliza o soluție specială destinată ecranelor, însă aceasta trebuie aplicată tot pe cârpă, nu direct pe televizor, pentru a evita orice risc de deteriorare.

Cât de des trebuie curățat ecranul televizorului

În general, este suficient să cureți ecranul o dată pe săptămână pentru a păstra o imagine clară și pentru a preveni depunerea murdăriei. În zonele în care praful se adună mai repede sau televizorul este utilizat frecvent, curățarea poate fi realizată ceva mai des, însă mereu cu atenție și fără substanțe puternice.

Stiri calde

23:55 - Calcule care taie elanul. Câți ani trebuie să muncească românii pentru un apartament
23:44 - România Regală și expozițiile internaționale din perioada interbelică
23:35 - Zeci de câini din București au ajuns în adăposturile ASPA. Care este sectorul cu cele mai mari probleme
23:25 - Cum compensează scumpirea petrolului și gazelor pierderile din Orientul Mijlociu și taxele din România
23:13 - Românii pierd în continuare timp la ghișee. Ce arată un nou studiu despre administrația publică
23:03 - Ședință de criză în PNL după decizia instanței. Tabăra Bolojan stabilește următorii pași. Update
22:53 - Deputatul PSD Florin Manole: S-a îngroșat prea mult obrazul unor liberali
22:46 - Peste 1,5 milioane de copii ucraineni din zonele ocupate, supuși îndoctrinării și militarizării de către Rusia

HAI România!

Europa obosită în pragul distrugerii. Între ”oamenii de loc” și ”oamenii de aeroport”

Europa obosită în pragul distrugerii. Între ”oamenii de loc” și ”oamenii de aeroport”

Bucureștiul a devenit o junglă urbanistică!

Bucureștiul a devenit o junglă urbanistică!

Unde greșim? Hai LIVE cu Turcescu

Unde greșim? Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale