Există o greșeală care nu are nicio legătură cu banii, cu contribuțiile la pensie sau cu vechimea ta în muncă — și care, totuși, poate însemna sute de lei pe lună pierduți pentru totdeauna. E vorba de termenul de contestare a deciziei de pensie.

Conform art. 127 alin. (1) din Legea nr. 360/2023, „deciziile emise de Casele Teritoriale de Pensii pot fi contestate, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanța judecătorească competentă". Pe fiecare decizie de recalculare apare tipărit acest text. Sună simplu. Problema e că aproape nimeni nu-l citește la momentul potrivit.

Termenul curge de la comunicare, nu de la data la care ai primit efectiv plicul în mână și ți-ai făcut curaj să-l deschizi. Iar dacă nu contești în termen, noua lege a pensiilor este explicită: decizia rămâne definitivă. Nu mai există o a doua șansă administrativă — doar o cale mult mai grea, mai lungă și mai scumpă.

Aici e noutatea de care puțini știu. Tradiționala ștampilă a poștei cu data livrării a dispărut de pe plicuri. Poșta Română a trecut la coduri de bare: plicurile sunt scanate, iar data exactă a livrării există doar în sistemul lor informatic, nu pe hârtie.

Directorul Poștei Române a explicat că „data livrării există în sistem”, dar informația se eliberează la cererea instanței, nu la simpla solicitare a pensionarului. Practic, tu nu poți ști de acasă, dintr-o privire, de când curge termenul.

Avocatul Gheorghe Vrana explică un detaliu important: cel care contestă nu trebuie să facă el dovada termenului. „Cel care contestă face pur și simplu contestația. El nu trebuie să facă nicio dovadă”.

Sarcina probei cade pe Casa de Pensii, dacă aceasta invocă depășirea termenului. Cu alte cuvinte, nu te opri din contestat de teama că ai pierdut termenul — depune contestația.

Nu lăsa plicul „pentru mai târziu”. Verifică decizia în primele zile, compară punctajul, iar dacă ceva nu se leagă, contestă rapid. 45 de zile par multe — până când te trezești că au trecut.

Cea mai costisitoare greșeală la pensie nu e să primești o decizie nefavorabilă, ci să o accepți fără să știi că aveai 45 de zile să ripostezi. Un termen trecut înseamnă o decizie definitivă — și un drept pierdut pe care nimeni nu ți-l mai dă înapoi.