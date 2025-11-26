Green Woman 2025: România în aplauzele femeilor care schimbă viitorul

Pe 25 noiembrie, la Universitatea Ecologică din București, Gala „Green Woman” 2025 a premiat 12 femei ale căror decizii, curaj și profesionalism influențează direct direcția societății românești. Organizat de Asociația Inițiativa Ecologistă Europeană, alături de UZPR și Universitatea Ecologică, evenimentul a pus în prim-plan soluțiile reale pentru o Românie modernă și sustenabilă.

Lavinia Șandru, inițiatoarea galei, a deschis seara cu o viziune clară asupra viitorului: „Gala Green Woman din acest an este o ediție cu totul și cu totul specială. De la relația om și natură, ajungem să vorbim tot mai mult de relația om, natură și inteligență artificială.”

Profesorul Mircea Duțu, președintele Universității Ecologice, a subliniat încrederea instituției în noua generație de decidenți: „Am cunoscut toți miniștrii mediului din anul 1989 până azi. (…) Noul mandat, mandatul cu numărul 8, este asumat pentru prima dată de o tânără jurist și are mari șanse de succes.”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a explicat una dintre cele mai urgente reforme ale statului:

„Cred cu tărie că este nevoie de un Cod al mediului. (…) Avem nevoie ca de aer de acest Cod de mediu. Avem nevoie de o legislație mai simplă și mai coerentă. Avem nevoie de mai multă ordine și mai mult respect față de ordine în instituții.”

Președintele UZPR, Dan Constantin, a vorbit despre temeiul profesional al jurnalistei: „Este o persoană din lumea presei care și-a făcut un nume pornind de la a-b-c-ul presei (…) Laureata care își face datoria de ziarist cu multă temeinicie, Andreea Sava!”

Andreea Sava a evidențiat contextul dificil al presei independente: „În cariera de jurnalist, orice premiu te onorează. (…) Apreciez faptul că apreciați jurnalismul critic într-o perioadă în care este foarte greu să îl mai faci.”

Momentul dedicat Gemmei Webb, CEO RetuRo, a adus în scenă rezultate măsurabile privind tranziția verde a României:

„Este o mare bucurie să fiu aici și să primesc acest premiu. (…) 600.000 de tone au fost deja reciclate și reintroduse în circuitul de consum. Iubesc această țară cu peisaje atât de frumoase!”

Fosta prim-ministră Viorica Dăncilă a transmis mesajul încrederii în unitatea societății:

„Regina Maria obișnuia să spună: ‘Să fii tu însuți o rază de lumină și să nu te temi’. (…) Cred că împreună, lăsând la o parte ce ne dezbină, uniți vom putea face pași importanți în tot ceea ce ne dorim pentru viitor.”

Au mai fost celebrate: Sandra Olănescu, Alice Nichita, Doina Vornicu, Mihaela Leventer, Paula, Daniela și Gabriela Bădăluță, Ionela Cristina Breahnă-Pravăț, Simona Man și Nadia Comăneci — femei care demonstrează că România are performanță, excelență și curaj la cel mai înalt nivel.

Evenimentul a beneficiat de sprijinul: Mastercard, Litera, BAT, Alka, Atomy, Coca-Cola, Neoclinique, Benefit, EVRYO, Domeniile Dealu-Mare, EasyPay, Caut Dentist Bun și iStoma.

Acoperirea media a fost asigurată de: Antena 3 CNN, Jurnalul, Evenimentul Zilei, Canal 33, DCNews, Gândul, Ultima Oră, Sursa Zilei, Ziua News, Cronica Română, București FM, EcoPolitic și Alert24.

Gala „Green Woman” 2025 reconfirmă că viitorul României este scris de oameni care au curajul să schimbe lumea — iar astăzi, tot mai des, aceste persoane sunt femei