Sateliți dispăruți și fonduri pierdute: PUSL cere intervenția guvernului

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) solicită Guvernului o anchetă de urgență privind dispariția unor sateliți finanțați din bani publici, dar care nu au fost niciodată lansați sau nu mai pot fi localizați. Totodată, reprezentanții formațiunii denunță presiunile și abuzurile din mediul universitar, pe fondul unor decizii politice considerate arbitrare.

Într-o conferință de presă desfășurată la București, purtătorul de cuvânt al PUSL, Lavinia Șandru, a fost însoțită de doi foști rectori – Ramona Lile, de la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, și Lucian Georgescu, de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. Cei trei au vorbit despre un sistem care, în opinia lor, a pierdut controlul asupra banilor publici și asupra propriilor principii.

„România cheltuie milioane pentru sateliți care nu există și pedepsește profesori care au avut curajul să spună adevărul”, a spus Lavinia Șandru, criticând lipsa de transparență a autorităților.

Lucian Georgescu, fost rector și specialist în domeniul cercetării, a adus acuzații grave la adresa Agenției Spațiale Române (ROSA), care gestionează proiecte de zeci de milioane de euro anual. Potrivit acestuia, există fonduri alocate fără bază legală clară, iar unele programe nu ar fi fost niciodată finalizate.

„România plătește între 10 și 12 milioane de euro pe an pentru proiecte care nu sunt acoperite de hotărâri de guvern. Unii sateliți au fost achiziționați, dar nu au fost lansați. Alții, pur și simplu, au dispărut. Iar banii continuă să se ducă”, a declarat Georgescu.

În paralel, Ramona Lile a povestit despre presiunile politice și administrative din mediul universitar, care ar fi dus la înlăturarea sa din funcția de rector, în ciuda validării legale a alegerilor interne.

„Mi s-a spus că nu am pe nimeni în spate politic. Asta înseamnă că munca și corectitudinea nu mai contează”, a afirmat fosta conducătoare a universității arădene, susținând că abuzurile s-au transformat în instrumente de control asupra mediului academic.

PUSL solicită un audit complet al Agenției Spațiale Române, precum și verificarea tuturor contractelor și plăților din ultimii ani. Totodată, partidul cere restabilirea respectului pentru autonomia universitară și oprirea intervențiilor politice în educație.