Sport Gloria Buzău - FC Botoşani. Echipa lui Neagoe se afundă în subsolul Superligii







FC Botoșani a învins în deplasare, cu scorul de 2-0, pe Gloria Buzău, într-un meci contând pentru etapa a 25-a a Superligii. Gazdele au jucat foarte slab și nu au avut nicio fază periculoasă pe tot parcursul întâlnirii.

FC Botoșani a câștigat clar deplasarea de la Buzău. Adrian Chică-Roșă a fost omul meciului, realizând "dubla" care le-a adus victoria oaspeților, în minutele 14 și 72.

Pe lângă cele două reușite, moldovenii au nimerit și bara de două ori prin Mitrov și Mouaddib.

Neagoe, supărat

În urma acestui rezultat, FC Botoșani e pe locul 14 în SuperLiga, cu 23 de puncte. Gloria Buzău e pe utlima poziție, cu 19 puncte.

După meci, antrenorul gazdelor, Eugen Neagoe, a fost foc și pară pe elevii săi și a recunoscut superioritatea adversarilor.

”Botoșani a câștigat pe merit. Din punctul meu de vedere, slabe șanse să fi acumulat ceva în această după-amiază. Efectiv, după golul al doilea, au făcut antrenament cu noi.

Au fost și jucători cu probleme. Avem acum niște accidentări pe care le văd prima dată. La Matos, la Gheorghe, Turda a simțit și el ceva azi. Nu suntem acolo unde trebuie, de asta am vrut jucători.

Am văzut că nu aveau reacție jucătorii, am încercat în permanență. Am văzut că nu pot, orice le transmiteam. Nu este nimic pierdut. Acum, dacă se înjumătățesc punctele, suntem la unul de Iași.

Luckassen este un atacant valoros, cu experiență, care va ajuta echipa. Mi-aș mai dori 2-3 jucători, dar vrem să aducem acum pe ultima sută de metri... Deși am vorbit. Oamenii au crezut că puteam să mergem așa în continuare. E nevoie de un lot puternic în prima ligă”, a spus Eugen Neagoe,

Caseta tehnică

Gloria Buzău: Lazar – Ciranni, Turda (Cestor - 72), Puerto, Diego (De Noojier - 77) – Albu (Saveljes - 46), Mihai (Vito - 63) – Jipa (Pîrvulescu - 46), Budescu, Dumitraşcu – Işfan. Antrenor: Eugen Neagoe

FC Botoşani: Anestis – Friday, Sadiku, Ţigănaşu (Celea - 76), Pavlovici – Gabriel (Papa - 67), Aldair – Mitrov (Bodişteanu - 32), Ongenda, Cîmpanu (Mouadib - 67) – Chică-Roşă (Lopez - 76). Antrenor: Leo Grozavu

Arbitri: Viorel Nicuşor Flueran - Adrian Popescu, Alexandru Filip - Cătălin Buşi

Camera VAR: Horia Mladinovici, Daniel Mitruţi

Observatori: Nicolae Marodin, Viorel Anghelinei