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Glonțul care ar fi putut închide cu totul Revoluția din Octombrie într-un manual de Istorie

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Glonțul care ar fi putut închide cu totul Revoluția din Octombrie într-un manual de IstorieLovitura bolșevică din 1917. Sursa foto: Historia
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Din cuprinsul articolului

La 30 august 1918, glonțul tras dintr-o mulțime era să îl coste viața pe Vladimir Ilici Lenin, El era liderul în jurul căruia s-a creat Revoluția din Octombrie. Până astăzi, nimeni nu cunoaște exact mobilul atentatului. Se știe doar numele executantei, Fania Kaplan. Evident, nu toți istoricii sunt de acord că ea ar fi apăsat pe trăgaci. După cum nu se știe nici cine a comandat atentatul.

Glonțul de la 30 august 1918

În data de 30 august 1918, Lenin vizita Fabrica ”Secera și Ciocanul” din sudul Moscovei. V.I. Lenin o vizitase ținând un discurs în fața muncitorilor. Liderul comunist sovietic a fost împușcat din mulţime. S-ar fi tras trei gloanțe care l-au nimerit în umăr și piept. Glonțul cel mai periculos fusese cel din piept. Martorii au văzut o mână de femeie care a tras cu un pistol ascuns într-un manşon de blană. La fața locului, s-au găsit arma şi patru tuburi de cartuşe.

Vladimir Ilici Lenin

sursa: Arhiva EVZ

A provenit glonțul care era să-l termine pe liderul Revoluției din pistolul Faniei Kaplan?

Auspecta principală, Fania Kaplan a fost găsită cu un pistol asupra ei. Ea a susţinut că  l-a împuşcat cu acest pistol pe Lenin. Așadar, ei i s-a atribuit glonțul care putea să-l lichideze pe liderul Revoluției.  A fost executată rapid, într-un garaj din Moscova de către CEKA, la 4 setembrie 1918.

Există însă şi mărturii care arată că V.I.Lenin ar fi iertat-o. Ei spun că Fania Kaplan trăia încă, în 1932-1938, în lagărul din Kolîma. S-a considerat că atentatul ar fi fost instrumentat chiar de către CEKA. Asta, tocmai pentru ca regimul comunist să aibă pretextul de a declanşa epurarea celor bănuiţi că susţineau regimul ţarist şi pe cel al lui Kerenski, prăbuşit la 25 octombrie/7 noiembrie 1917.

Vladimir Ilici Lenin, omul care a condus lovitura de stat din Rusia din 1917

Vladimir Ilici Lenin, omul care a condus lovitura de stat din Rusia din 1917. Sursa foto: Wikipedia

Ce a acuzat Fania Kaplan?

În plin război civil, foștii aliați ai Rusiei din Antantă decid să lupte contra bolșevicilor, Situația este nesigură. Nici Germania nu era mai fericită. Ea îl plătise pe Lenin ca să scufunde Rusia în anarhie ca și Trokți susținut de marea finanță americană de pe Wallstreet. Ori ei vor transforma Rusia într-o forță mult mai dură. De aceea, undeva în laboratoarele secrete se punea la punct un atentat contra lui Lenin.

Chiar printre socialiști erau foarte mulți nemulțumiți că Lenin înlocuia țarismul doar superficial, autoritarismul fiind baza politicii interne în Rusia Sovietică. Despre Fania Kaplan, se știa că era printre acei revoluționari nemulțumiți de modul în care Lenin și regimul său vedeau Revoluția și lupta revoluționară.

Atentatoarea Fania Kaplan care ar fi tras glonțul care putea schimba istoria,  a fost doar un țap ispășitor. Fania Kaplan era o anarhistă din Ucraina, cu origini evreiești. Avusese anterior destui ani de închisoare la activ. În 1906 participase la pregătirea unui atentat cu bombă, care a eșuat. Ciudat era că,la momentul tentativei de asasinat, Fania Kaplan  abia mai putea să vadă.

 

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