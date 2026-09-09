Rusia va oferi un răspuns adecvat la decizia Budapestei de a expulza 10 diplomați ruși din țară. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Kremlinului, care au precizat totuși că Moscova își dorește menținerea canalelor de comunicare și dezvoltarea în continuare a relațiilor bilaterale, după cum informează Reuters.

Măsura radicală adoptată de autoritățile ungare a fost comunicată oficial în cursul zilei de marți. Motivația transmisă de la Budapesta a fost că activitatea celor zece reprezentanți diplomatici a fost incompatibilă cu statutul pe care îl dețineau pe teritoriul statului ungar.

Decizia marchează o schimbare fermă de poziție în politica externă a țării vecine, reprezentând o detașare clară de linia urmată în timpul mandatului fostului prim-ministru Viktor Orban, recunoscut pentru legăturile strânse menținute cu Moscova.

Contextul politic de la Budapesta s-a modificat semnificativ după alegerile desfășurate în luna aprilie, când Viktor Orban a pierdut puterea. Conducerea Ungariei a fost preluată de Peter Magyar, iar noul executiv a adoptat rapid o abordare diferită în raport cu federația rusă.

Poziția oficială a Moscovei a fost exprimată public de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Acesta a subliniat că măsura aplicată celor 10 diplomați are un impact direct asupra raporturilor dintre cele două state și că Rusia nu va lăsa acest gest fără un răspuns simetric.

„În acelaşi timp, rămânem deschişi la dezvoltarea în continuare a relaţiilor noastre. Suntem interesaţi să facem acest lucru şi nu dorim să aducem atingere ceea ce s-ar putea numi moştenirea valoroasă şi experienţa relaţiilor bilaterale ruso-ungare”, a adăugat purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, conform sursei citate.

Ungaria a cerut marți, 8 septembrie, ca 10 membri ai misiunii diplomatice ruse să părăsească țara, după ce autoritățile de la Budapesta au considerat că aceștia au desfășurat activități incompatibile cu statutul lor diplomatic, potrivit publicației Index. Ministra de Externe, Anita Orbán, a declarat că măsura vizează protejarea securității și suveranității Ungariei.