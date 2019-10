Finanțatorul de la FCSB, Gigi Becali se teme de CFR Cluj și, întrebat dacă s-a bucurat la înfrângerea campioanei României în fața lui Celtic, scor 2-0, Becali a fost categoric: „Foarte bine că au pierdut, mi-a plăcut, dar eu zic că trebuia și atunci, prima dată, să se întâmple același lucru, ca să nu mai ridice capul”.

„Din campionat, pe mine cel mai mult mă sperie CFR Cluj, care pare așa, imbatabilă, de ceilalți nu îmi e frică”, a mai zis Gigi Becali pentru ProX, citat de digisport.

Finanțatorul FCSB a vorbit despre problemele pe care echipa le are în atac, chiar înainte de derby-ulFCSB – Dinamo. El a lăsat de înțeles că se gândește serios să facă noi transferuri importante.

„Cel mai mare semn de întrebare este că nu avem un atacant. Avem un atacant valoros, pe numele lui Harlem Gnohere, care are calitate și valoare, dar nu are ambiție, nu își dorește să fie la greutatea optimă. Dacă ai kilograme în plus te miști greu. În rest, toți sunt niște jucători extraordinari. O să vedem noi cine va fi Oaidă, spre exemplu, poeste vreo doi ani. Ăsta e jucător de Real Madrid, de Barcelona, veți vedea cine va fi el în Europa”, a comentat el despre jucătorii care ar putea rata meciul cu Dinamo din cauza kilogramelor în plus.

Finanțatorul FCSB mai este nemulțumit de evoluțiile lui Gnohere și Florin Tănase și a spus că are de gând să întărească echipa.

„Dacă se prezintă așa Gnohere și dacă Tănase nu dă randament, e nevoie neapărată de un nou atacant. Nu am ce să iau din Liga 1, singurul bun și pe care regret că nu l-am luat este Omrani. Mă mai gândesc la Cardoso, îl vom lua de la Gaz Metan Mediaș, da. Mie îmi place mult de Fofana. Mie îmi plac jucătorii care nu pierd mingea. Trebuie să îl luăm pe Cardoso, e român, cum să nu îl luăm?”.

