Gigi Becali își freacă mâinile de bucurie după ce a înregistrat ultimul transfer de la FCSB

Gigi Becali a declarat că Joao Paulo a primit dreptul de joc pentru FCSB, după ce inițial nu putea fi înregistrat. Mijlocașul din Capul Verde poate evolua cu FC Botoșani, însă va începe pe banca de rezerve.

La doar două zile după ce declara public că Joao Paulo nu poate fi înregistrat, Gigi Becali a anunțat că problema permisului de muncă a fost rezolvată, iar fotbalistul poate evolua pentru FCSB. Patronul campioanei a făcut precizarea într-o declarație pentru Gazeta Sporturilor, fără a oferi însă detalii despre modul concret în care s-a deblocat situația administrativă.

Joao Paulo, mijlocaș de 27 de ani din Capul Verde, fusese prezentat oficial de FCSB marți, după transferul de la Oțelul Galați. Deși avea deja permis de muncă pentru România, documentul era valabil doar pentru clubul anterior, iar regulamentele impuneau obținerea unui nou aviz pentru a putea juca la o altă echipă.

Inițial, Gigi Becali se arătase extrem de iritat de birocrația necesară înregistrării jucătorului. Într-o declarație făcută luni, patronul FCSB ironiza procedurile și sugera, în stilul său caracteristic, că ar putea interveni personal.

„Trebuie doar să intervin eu ca parlamentar și să fac o scrisoare oficială la Parlament ca să-i fie aprobat permisul de muncă în România. O să fac o scrisoare în Parlament, dau un telefon, fac trafic de influență, nu așa trebuie?”, declara Becali, deranjat de situația administrativă.

Miercuri seară, Gigi Becali a revenit cu o poziție clară, tot pentru GSP.ro, și a confirmat că situația s-a rezolvat, iar Joao Paulo are drept de joc.

„S-a rezolvat. Ce contează cum? Important e că s-a rezolvat. Și că poate să joace cu FC Botoșani”, a spus Becali.

Deși este eligibil pentru partida cu FC Botoșani, Joao Paulo nu este anunțat titular. Potrivit informațiilor din interiorul clubului, mijlocașul va începe meciul pe banca de rezerve, urmând să fie utilizat, cel mai probabil, pe parcursul jocului.

Decizia este una firească, având în vedere că jucătorul se află la început de drum la FCSB și nu este complet integrat în mecanismele tactice ale echipei.

Pentru partida din campionat, staff-ul tehnic condus de Elias Charalambous pregătește un prim „11” fără Joao Paulo în formula de start. Echipa probabilă este:

Popa – Crețu, Duarte, Ngezana, Radunovic – Lixandru, Florin Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea.

În acest context, Joao Paulo este văzut ca o soluție de rezervă pentru linia de mijloc, urmând să fie introdus treptat.

În paralel cu situația lui Joao Paulo, antrenorul Elias Charalambous a vorbit, în conferința de presă premergătoare meciului cu FC Botoșani, despre starea fizică a lui Ofri Arad. Tehnicianul cipriot a explicat că mijlocașul nu este încă la capacitate maximă și are nevoie de timp.

„În afară de Chiricheș, care are niște probleme, restul sunt foarte bine. Ofri Arad are nevoie de timp, nu este gata 100%. Va avea nevoie de ceva timp să fie pregătit. Se antrenează extra, dar pas cu pas sigur va fi bine”, a declarat Charalambous.

Ofri Arad a fost prezentat la FCSB în urmă cu aproximativ 15 zile, însă nu a bifat încă niciun minut oficial. Jucătorul a ajuns liber de contract la formația bucureșteană, după ce și-a încheiat raporturile contractuale cu Kairat Almaty.

Staff-ul tehnic preferă să nu grăbească reintrarea sa pe teren, pentru a evita riscul unor accidentări, mai ales în contextul unui program competițional aglomerat.