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Gigi Becali a răbufnit după eșecul FCSB. Nemulțumiri la adresa lui Laurențiu Reghecampf

Gigi Becali a răbufnit după eșecul FCSB. Nemulțumiri la adresa lui Laurențiu ReghecampfGigi Becali. Sursă foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Gigi Becali l-a criticat pe Laurențiu Reghecampf după înfrângerea suferită de FCSB în fața Corvinului Hunedoara, scor 0-1, sâmbătă, 7 noiembrie, pe Arena Națională. Patronul formației bucureștene s-a arătat nemulțumit de jocul echipei și a vorbit despre posibilitatea unor transferuri. FCSB a ajuns la trei înfrângeri consecutive și ocupă locul opt în Superligă.

FCSB a pierdut meciul cu nou-promovata Corvinul Hunedoara, disputat în etapa a 15-a a Superligii, după golul înscris de Andrej Fabry în prima repriză. Rezultatul a provocat reacția lui Gigi Becali, care a plecat supărat de la stadion și i-a criticat atât pe fotbaliști, cât și pe antrenorul Laurențiu Reghecampf.

Gigi Becali, reproșuri la adresa lui Laurențiu Reghecampf

Patronul FCSB a afirmat că este nemulțumit de modul în care evoluează echipa și consideră că problemele nu țin doar de prestațiile individuale ale jucătorilor.

Gigi Becali a criticat lipsa de organizare a jocului și a declarat că are motive să-i reproșeze antrenorului rezultatele înregistrate.

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„Și lui Reghecampf am ce să-i reproșez. Nu joacă echipa, nu pasează nimic, nu avem niciun fel de noimă de joc, ceva. Nu se joacă nimic. Am zis că e meci mai ușor, n-am nicio problemă, ca să nu plec rușinat acasă, dar uite că am plecat rușinat. M-am făcut de râs, n-am ce să fac.

Acum să văd, v-am spus. Măcar să intrăm în play-off și iau 4-5 jucători, să văd. Nu mă interesează că s-au încurcat alte echipe, pe mine mă interesează că noi n-avem valoare și m-am făcut de râs”, a încheiat patronul FCSB.

Declarațiile au venit după a treia înfrângere consecutivă a bucureștenilor, care au coborât pe poziția a opta în clasamentul Superligii.

Laurențiu Reghecampf

Laurențiu Reghecampf. Sursă foto: Arhiva EvZ

FCSB, învinsă de Corvinul Hunedoara pe Arena Națională

Formația antrenată de Laurențiu Reghecampf a cedat cu 0-1 în fața Corvinului Hunedoara, după un gol marcat de Andrej Fabry în minutul 41. Fotbalistul slovac a înscris cu un șut de la aproximativ 25 de metri, la prima execuție a oaspeților pe spațiul porții.

Înaintea golului, FCSB avusese o oportunitate importantă prin Denis Drăguș, care a purtat banderola de căpitan. În minutul 18, atacantul a trimis mingea peste transversală.

Corvinul a răspuns în minutul 34, când Yeboah a ratat o ocazie, șutând peste poartă. Șapte minute mai târziu, Fabry l-a învins pe Ștefan Târnovanu cu o execuție de la distanță, stabilind scorul pauzei.

FCSB a ajuns la trei înfrângeri consecutive

În repriza secundă, echipa pregătită de Florin Maxim a fost aproape de majorarea avantajului în minutul 58. Târnovanu a intervenit la șutul expediat de Pîrvulescu și a împiedicat înscrierea celui de-al doilea gol.

FCSB a încercat să restabilească egalitatea, iar Denis Drăguș a avut o nouă oportunitate în minutul 62. Portarul Frânculescu a respins însă execuția atacantului. Drăguș a mai ratat o ocazie în minutul 83, iar bucureștenii nu au reușit să modifice rezultatul până la final.

Corvinul Hunedoara a câștigat cu 1-0 și a urcat pe locul șapte în clasamentul Superligii, acumulând 22 de puncte.

În urma acestui rezultat, FCSB a rămas cu 21 de puncte și ocupă poziția a opta, după trei meciuri consecutive pierdute.

Echipele de start și schimbările efectuate

FCSB: Târnovanu – Labonne (Joao Paulo 36), Dawa, Andre Duarte, L. Stancu (O. Arad 59) – Muhar, Radunovic – Miculescu (Stoian 46), Boutoutaou (Politic 46), Korenica (D. Popa 82) – Drăguș.

Antrenor: Laurențiu Reghecampf.

Corvinul Hunedoara: Frânculescu – F. Iacob, Ivancevic, A. Manolache, Neacșa – Cărăruș, Dr. Albu (Roger 26) – Yeboah (Hayatu 81), Fabry (Hrezdac 69), D. Pîrvulescu (M. Bratu 69) – Gillard (Espinosa 82).

Antrenor: Florin Maxim.

Cartonașe galbene: L. Stancu (43) / Roger (62), F. Iacob (65), Ivancevic (78).

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