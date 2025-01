Social Georgette Mosbacher ar putea deveni ambasadoarea Statelor Unite la București







Postul de ambasador al Statelor Unite la București ar urma să fie ocupat de Georgette Mosbacher. În vârstă de 78 de ani, Mosbacher a fost ambasadoarea Statelor Unite în Polonia între 2018 și 2020.

Georgette Mosbacher a făcut parte din Comisia Consultativă a SUA pentru Diplomație Publică în timpul mandatului democratului Barrak Obama, transmite G4Media.

Ea este co-președinte al programului Inițiativei celor Trei Mări în cadrul Europe Center al Atlantic Council.

A fost decorată în Polonia

Ca ambasador la Statelor Unite în Polonia, Georgette Mosbacher a contribuit la încheierea unui acord extins de cooperare în domeniul apărării între Statele Unite și Polonia.

De asemenea, a ajutat Polonia să devină prima țară admisă în Programul de scutire de vize al SUA în ultimii cinci ani, lucru pentru care a primit Marea Cruce a Ordinului de Merit al Republicii Polone.

Georgette Mosbacher deține o licență în științe de la Universitatea Indiana și doctorate onorifice de la Bryant College și International Fine Arts College.

Impresionantul ei CV conține și alte funcții pe care le-a deținut sau le deține. A făcut parte din consiliile consultative ale Brasilinvest, RUSI International, The Dilenschneider Group și Wall Street Week.

Este Senior Advisor pentru Skybridge Capital și Haymon Sports, LLC și membră în consiliul corporativ american al WISeKey S.A. A fondat New York Center for Children și a fost timp de un deceniu reprezentanta Partidului Republican din statul New York la Comitetul Național Republican.

A scris două cărți

Georgette Mosbacher a scris și două cărți motivaționale pentru femei: Feminine Force și It Takes Money. Nu în ultimul rând, a fost colaboratoare la postul tv Fox News.

Ea și-a început cariera ca antreprenor în industria cosmetică.

În 1987, a achiziționat compania de produse cosmetice La Prairie, depășind oferte din partea unor giganți precum Revlon, Avon și Estée Lauder.

În 1991 a vândut compania, iar din profitul obținut a fondat Georgette Mosbacher Enterprises, propria sa companie de consultanță în afaceri și finanțe.