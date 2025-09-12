Politica

Georgescu, întâmpinat de un tânăr care ar avea râie

Georgescu, întâmpinat de un tânăr care ar avea râieCălin Georgescu. Sursa foto: captură video
La ultima apariție publică a lui Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, aflat sub control judiciar, a avut loc un incident ciudat. Printre susținătorii veniți să îl întâmpine la Tribunalul București s-a aflat și Răzvan, un tiktoker cunoscut în mediul online, care cu doar o zi înainte afirmase într-un live că suferă de râie. „Am luat râie”, a spus el.

„Eu nu mă plâng de obicei, dar mi-a pus capac că am luat râie din tren și de abia acum îmi trece, încă mai am pe mâini brobonele, că nu au trecut toate astea. Pe mine mă deranjează, încă mai am în palme. La un momendat este deranjat și bine că s-a terminat cum s-a terminat și aia e!”, a mărturisit acesta pe TikTok.

Cu toate acestea, câteva ore mai târziu, tânărul a mers direct să-l salute pe Georgescu, strângându-i mâna și afișându-se în public alături de alți simpatizanți. Momentul a fost surprins de camere și a stârnit comentarii în mediul online, mulți criticând lipsa de responsabilitate a gestului, în condițiile în care tiktokerul chiar el recunoscuse problemele medicale.

Georgescu, aplaudat în fața instanței

În ciuda incidentului, atmosfera de la Tribunal a fost una favorabilă fostului prezidențiabil. Zeci de persoane l-au așteptat cu steaguri și flori, scandând mesaje de susținere. Georgescu a intrat în sală flancat de avocați, dar și de simpatizanți care au încercat să-l încurajeze în procesul pe care îl are în fața instanței.

Călin Georgescu

Călin Georgescu. Sursa foto Captură video

A rămas sub control judiciar

Pe 2 iulie, Parchetul General l-a trimis în judecată pe fostul candidat, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de genocid, crime de război sau crime împotriva umanității, precum și de propagarea repetată a unor idei fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Tribunalul București a decis joi, definitiv, ca acesta să rămână sub control judiciar. Magistrații au respins contestația depusă de fostul candidat, menținând hotărârea inițială a Judecătoriei Sectorului 1.

