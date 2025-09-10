Politica

Călin Georgescu, noi declarații dubioase, după ce a semnat controlul judiciar

Călin Georgescu, noi declarații dubioase, după ce a semnat controlul judiciarCălin Georgescu. Sursă foto: Captură video Facebook
Din cuprinsul articolului

Călin Georgescu s-a prezentat miercuri la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov pentru a semna documentele referitoare la măsura controlului judiciar. La ieșire, fostul candidat la președinție a lansat din nou critici dure la adresa clasei politice și a instituțiilor europene. „Imperiul minciunii a primit un cutremur consistent și, desigur, că este o zicere franceză care spune că dreptatea și drepturile și libertățile se iau, nu se dau”, a spus acesta, conform stiripesurse.ro.

„Va cădea Zidul Berlinului a doua oară”

Călin Georgescu a comentat situația politică internațională printr-o serie de comparații simbolice. „Și eu vă spun că zidul Parisului a căzut, va urma ca undă de șoc Zidul Berlinului care va cădea a doua oară, până s-a construit tot pe minciună, va urma Zidul Bruxelles-ului și ulterior va urma Zidul Bucureștiului. Și cu o undă așa mică se va duce că e foarte ușor și va cădea și Zidul Chișinăului”, a afirmat el.

El a amintit de protestele din Franța și a criticat atât președintele Emmanuel Macron, cât și lideri politici români, pe care i-a acuzat de servilism față de interese externe.

Călin Georgescu

Călin Georgescu. Sursă foto: Captură video Facebook

„Procesul nu este al meu, este al României”

În ceea ce privește dosarul în care este implicat, Călin Georgescu a susținut că acesta are o semnificație mai amplă. „Eu vă spun așa, da, că nu mai avem dreptate și când dreptatea se vinde, dreptatea devine lege. Iar procesul adevărat, ce este astăzi, nu este al meu, este al României. Și spun asta pentru că astăzi o clică de pseudoculți care stăpânesc prin fraudă și minciună țara pentru a o vinde intereselor străine. Au ajuns să fure de la mamele care dau viață! Au transformat țara într-o colonie pentru a o face să fie un gulag al disperării, care este sufocat de jocuri de noroc, așa cum se vede în toată țara, de cămătari, bancheri, de droguri și de lipsă de speranță.””, a declarat el.

Acesta a acuzat actuala clasă politică de fraudă și lipsă de legitimitate, afirmând că țara a fost transformată într-o „colonie” lipsită de speranță. „De aceea, eu spun așa, că lanțurile astăzi nu mai sunt de fier, sunt de minciună, și se vor rupe prin adevăr și unitate”, a adăugat Georgescu.

Critici la adresa liderilor europeni și apel către români

În declarațiile sale, fostul candidat la președinție a menționat și numele Ursulei von der Leyen, pe care a acuzat-o că a transformat „o defecțiune mecanică într-o invazie geopolitică”.

„România nu poate să fie condusă prin scuze ridicole, ci doar prin adevăr și unitate. (…) Puterea nu va mai rămâne la oligarhi, puterea se va întoarce la poporul român și atunci va fi atotstăpânitoare România și va fi prosperitate și fericire pentru toți. România va fi liberă, România va fi demnă, România aparține poporului român, România românilor. Și mesajul nostru către poporul român este: nu vă pierdeți pacea sufletească, nu vă temeți, fiți oamenii lui Dumnezeu și rămâneți demni.”

  1. Gixi spune:
    10 septembrie 2025 la 13:38

    Îți pute tot ce e anti Rusia....

