Președintele AUR, George Simion, a cerut includerea partidului său în viitoarea formulă guvernamentală și a afirmat că, în caz contrar, președintele Nicușor Dan ar trebui suspendat.

Reacția liderului opoziției vine după ce șeful statului a anunțat că negocierile pentru formarea noului Guvern au intrat din nou într-un blocaj politic.

Mesajul transmis de George Simion a fost publicat pe Facebook, la scurt timp după declarațiile făcute de președintele Nicușor Dan privind eșecul consultărilor desfășurate la Palatul Cotroceni.

Situația marchează o nouă etapă de incertitudine în procesul de formare a unei majorități parlamentare și a unui nou Executiv.

În mesajul publicat pe rețeaua de socializare, liderul AUR a susținut că formațiunea pe care o conduce trebuie să facă parte din viitorul Guvern.

„AUR la guvernare! E singura soluție! Dacă nu se conformează N. Dan, el trebuie suspendat”, a transmis George Simion.

Declarația vine în contextul în care negocierile dintre partidele parlamentare nu au dus la conturarea unei majorități stabile, iar variantele discutate în ultimele zile nu au obținut consensul necesar.

Anterior, președintele Nicușor Dan a anunțat că discuțiile pentru formarea noului Executiv au revenit într-un punct mort, după ce una dintre variantele analizate nu a mai beneficiat de susținerea necesară.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, șeful statului a explicat că, în urma consultărilor cu partidele parlamentare, singura formulă care părea să întrunească sprijinul unei majorități era constituirea unui guvern minoritar al PSD.

„Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”, a transmis Nicușor Dan.

Potrivit președintelui, schimbarea poziției Partidului Național Liberal a făcut imposibilă continuarea negocierilor în formula discutată anterior.

În cadrul consultărilor desfășurate marți la Palatul Cotroceni, George Simion a afirmat că o majoritate guvernamentală stabilă nu poate fi construită fără implicarea AUR.

Liderul formațiunii a acuzat, totodată, administrația prezidențială că ignoră rezultatul votului exprimat de electorat și rolul partidului în Parlament.

Poziția AUR rămâne însă incompatibilă cu cea exprimată de șeful statului. Nicușor Dan a declarat în repetate rânduri că nu susține participarea AUR la guvernare și nici învestirea unui Executiv care ar depinde de voturile formațiunii conduse de George Simion.

Președintele și-a argumentat poziția afirmând că nu consideră AUR un partid „pro-occidental”, motiv pentru care exclude această variantă din calculele privind formarea viitorului Guvern.

În lipsa unui acord între principalele partide parlamentare, procesul de desemnare a unui nou Guvern rămâne blocat.

Declarațiile liderilor politici din ultimele ore arată că diferențele de poziție persistă, iar identificarea unei formule care să obțină sprijinul majorității parlamentare continuă să fie una dintre principalele provocări ale scenei politice.