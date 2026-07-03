Președintele AUR, George Simion, susține că alegerile anticipate reprezintă soluția pentru depășirea actualei crize politice, în cazul în care principalele partide nu reușesc să ajungă la un acord privind formarea unei majorități și desemnarea unui nou guvern.

Într-o ediție a emisiunii OFF The Record, liderul AUR a afirmat că responsabilitatea pentru blocajul politic aparține actualilor actori aflați la conducerea negocierilor și a cerut președintelui Nicușor Dan să desemneze cât mai rapid un candidat pentru funcția de prim-ministru.

Întrebat care este soluția AUR pentru deblocarea situației politice, George Simion a indicat organizarea de alegeri anticipate dacă actualele forțe politice nu reușesc să formeze un executiv stabil.

„Alegerile anticipate. Ei sunt matematicienii, și Grindeanu, și Nicușor Dan, dar nu pot gândi eu soluții care nu există. Ei s-au certat. Nicușor Dan cu Bolojan. Și atunci, ori se împacă, ori ajung la soluțiile noastre”, a declarat liderul AUR.

Acesta a susținut că formațiunea pe care o conduce este pregătită să participe la guvernare și că, în opinia sa, actualele partide aflate la putere nu mai pot gestiona eficient situația politică și economică.

George Simion a afirmat că obiectivul AUR rămâne participarea la guvernare și desemnarea, în viitor, a unui premier din partea partidului.

„Dorința mea este să ajungem la guvernare și să facem lucruri bune pentru România. Va veni momentul când vom avea miniștri și când vom avea prim-ministru din partea AUR, la propunerea AUR”, a declarat acesta.

Liderul formațiunii a adăugat că AUR a reușit, în ultimele luni, să promoveze unele proiecte legislative în Parlament și consideră că partidul reprezintă o alternativă la actuala coaliție.

În cadrul aceleiași emisiuni, George Simion a lansat mai multe critici la adresa liderilor politici implicați în negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare.

El a susținut că România continuă să acumuleze datorii și a afirmat că actualul model economic trebuie schimbat. Totodată, liderul AUR a avertizat că, în opinia sa, menținerea actualei direcții fiscale ar putea conduce la dificultăți economice majore.

„Lasă că ne mai împrumutăm, ne împrumutăm, ne împrumutăm. Până când? Vine FMI-ul, vine Banca Mondială, vine Troica, până ajungem în situația Greciei”, a spus Simion.

Acesta a susținut că AUR promovează un model economic diferit și consideră că partidul va ajunge, mai devreme sau mai târziu, la guvernare.

George Simion a făcut și o serie de afirmații referitoare la negocierile purtate pentru susținerea Guvernului Adrian Veștea.

Potrivit liderului AUR, au existat discuții politice la Vila Lac 1 la care ar fi participat omul de afaceri Mohammad Murad. Simion a susținut că atât Nicușor Dan, cât și Eugen Tomac „au mințit” în legătură cu existența acestor negocieri și a afirmat că și el ar fi fost invitat la discuții, însă a refuzat să participe.

Afirmațiile liderului AUR nu au fost însoțite, în cadrul emisiunii, de dovezi publice care să le susțină.

George Simion a comentat și disputa apărută în spațiul public privind votarea Guvernului Adrian Veștea, afirmând că acuzațiile nu provin de la jurnalista Anca Alexandrescu, ci de la liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

„Nu doamna Alexandrescu spune asta, ci Sorin Grindeanu spune asta”, a declarat Simion.

Liderul AUR l-a acuzat pe Grindeanu că încearcă să transmită în spațiul public mesaje potrivit cărora AUR ar fi contribuit la menținerea lui Ilie Bolojan și a susținut că liderul PSD nu și-ar fi respectat înțelegerile politice asumate anterior.

În același context, Simion a afirmat că AUR nu este reprezentat în mai multe instituții importante ale statului, inclusiv la Banca Națională a României și la Curtea de Conturi, deși consideră că partidul ar fi avut dreptul la astfel de poziții în raport cu ponderea parlamentară.

Președintele AUR a susținut și că formațiunile politice considerate suveraniste nu mai sunt izolate la nivel european.

„Nu mai există niciun cordon sanitar. Nici în Uniunea Europeană. A căzut”, a declarat acesta, făcând referire la votarea unei inițiative legislative europene privind restrângerea migrației ilegale.

Totodată, Simion a reiterat că, în opinia sa, AUR reprezintă un actor politic indispensabil în actuala configurație parlamentară.

„Nimic nu se poate face fără noi, dar cu mâinile noastre. Să le intre bine în cap”, a afirmat liderul formațiunii.

Mesaj despre independența sa politică și relația cu Realitatea TV George Simion a comentat și relația cu postul Realitatea TV, afirmând că nu acceptă influențe din partea niciunui actor politic sau mediatic.

„Eu nu execut ordine din partea nimănui, pentru că m-am născut om liber și o să mor un om liber”, a declarat liderul AUR.

Acesta a spus că preferă să nu facă publice discuțiile purtate în culisele negocierilor politice și că încearcă să evite atacurile personale la adresa foștilor parteneri sau a jurnaliștilor.

În finalul intervenției sale, George Simion a reiterat că AUR își propune să ajungă la guvernare și consideră că actuala criză politică poate fi depășită fie printr-un acord între partidele aflate în negocieri, fie prin organizarea de alegeri anticipate.