Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a criticat dur comportamentul AUR în actuala criză politică, acuzându-l pe George Simion că speculează greșelile coaliției fără a veni cu soluții concrete.

„În ultimele zile, oriunde m-am dus, prima sau, dacă nu prima, a doua întrebare a fost: „Când vom avea Guvern?”. Oamenii s-au săturat de circ, s-au săturat de această situaţie incertă, de această nesiguranţă şi aşteaptă un guvern.

Doar asta spun: „Rezolvaţi într-un fel. Dacă nu reuşiţi să rezolvaţi, atunci problema e la voi, nu e la noi. Cei care îşi pierd răbdarea nu devin aurişti, nu se asociază cu ideologia, cu valorile, cu principiile partidului AUR, dar spun doar că ei n-au fost la guvernare. Hai să vină ei!”, a declarat Kelemen Hunor la HotNews.

Liderul UDMR a apreciat că o soluție trebuie găsită în iulie.

„Pentru că acum lumea se mai uită la Campionatul Mondial de Fotbal, oamenii mai pleacă în concedii, oamenii poate că mai uită de politică. Dar mâine-poimâine se termină Campionatul Mondial.

Oamenii se întorc din concedii şi se întorc spre politică şi spun: „Dar n-aţi rezolvat nimic. Ce aţi făcut? Nu avem guvern. Şi fără un guvern cu atribuţii depline, vedem blocaje peste tot””, a argumentat el.

Referindu-se la o postare a lui George Simion pe Facebook, Kelemen Hunor a comentat ironic:

„E normal să speculeze George Simion orice greşeală a noastră. E în opoziţie, acum ar fi culmea să nu speculeze el greşelile din coaliţie. Şi el de fapt stă, se uită la meci, mai mănâncă popcorn, mai bea o bere şi creşte. Nu trebuie să facă nimic. În această perioadă ei n-au avut ofertă, n-au avut soluţii, dar, din această cauză a nemulţumirii oamenilor, a lipsei de încredere, creşte un partid care aparent este antisistem, dar, de fapt, nu e, ştim cu toţii”.

Declarațiile vin într-un context politic tensionat, marcat de incapacitatea partidelor de a forma un nou guvern după căderea Executivului anterior. Kelemen Hunor subliniază că cetățenii sunt exasperați de incertitudine și că AUR profită de această nemulțumire fără a oferi alternative concrete.