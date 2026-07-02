Politica

Kelemen Hunor: AUR crește fără să facă nimic. George Simion „stă, se uită la meci, mai mănâncă popcorn, mai bea o bere și crește”

Comentează știrea
Kelemen Hunor: AUR crește fără să facă nimic. George Simion „stă, se uită la meci, mai mănâncă popcorn, mai bea o bere și crește”Sursa foto: Facebook/Kelemen Hunor
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a criticat dur comportamentul AUR în actuala criză politică, acuzându-l pe George Simion că speculează greșelile coaliției fără a veni cu soluții concrete.

Kelemen Hunor: Oamenii s-au săturat de circ

„În ultimele zile, oriunde m-am dus, prima sau, dacă nu prima, a doua întrebare a fost: „Când vom avea Guvern?”. Oamenii s-au săturat de circ, s-au săturat de această situaţie incertă, de această nesiguranţă şi aşteaptă un guvern.

Doar asta spun: „Rezolvaţi într-un fel. Dacă nu reuşiţi să rezolvaţi, atunci problema e la voi, nu e la noi. Cei care îşi pierd răbdarea nu devin aurişti, nu se asociază cu ideologia, cu valorile, cu principiile partidului AUR, dar spun doar că ei n-au fost la guvernare. Hai să vină ei!”, a declarat Kelemen Hunor la HotNews.

„Acum lumea se uită la Campionatul Mondial”

Liderul UDMR a apreciat că o soluție trebuie găsită în iulie.

„Pentru că acum lumea se mai uită la Campionatul Mondial de Fotbal, oamenii mai pleacă în concedii, oamenii poate că mai uită de politică. Dar mâine-poimâine se termină Campionatul Mondial.

Oamenii se întorc din concedii şi se întorc spre politică şi spun: „Dar n-aţi rezolvat nimic. Ce aţi făcut? Nu avem guvern. Şi fără un guvern cu atribuţii depline, vedem blocaje peste tot””, a argumentat el.

Simion

Simion. Sursa foto: Captură video

Kelemen Hunor: E normal să speculeze George Simion orice greşeală a noastră

Referindu-se la o postare a lui George Simion pe Facebook, Kelemen Hunor a comentat ironic:

„E normal să speculeze George Simion orice greşeală a noastră. E în opoziţie, acum ar fi culmea să nu speculeze el greşelile din coaliţie. Şi el de fapt stă, se uită la meci, mai mănâncă popcorn, mai bea o bere şi creşte. Nu trebuie să facă nimic. În această perioadă ei n-au avut ofertă, n-au avut soluţii, dar, din această cauză a nemulţumirii oamenilor, a lipsei de încredere, creşte un partid care aparent este antisistem, dar, de fapt, nu e, ştim cu toţii”.

Declarațiile vin într-un context politic tensionat, marcat de incapacitatea partidelor de a forma un nou guvern după căderea Executivului anterior. Kelemen Hunor subliniază că cetățenii sunt exasperați de incertitudine și că AUR profită de această nemulțumire fără a oferi alternative concrete.

Stiri calde

23:55 - Cum poți obține o pensie mai mare în România. Deciziile care contează înainte de retragerea din activitate

23:44 - Din culisele scandalului de la MoldATSA. Când au început neregulile

23:31 - Cea mai neobișnuită atracție din Europa. O insulă fără hoteluri, magnet pentru turiști

23:30 - Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor

23:21 - Descoperire epocală despre originea vieții: Cum au transformat asteroizii antici Pământul într-o planetă locuibilă

23:10 - Trump declară Ziua Națională a Scoicilor și lansează un nou atac la adresa foștilor președinți. Îndemn pentru pescari

HAI România!

Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor

Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor

Rețeta lui Bolojan de varză a la Cluj!

Rețeta lui Bolojan de varză a la Cluj!

Mirel Curea ridică un mare semn de întrebare în problema azilelor de la Bihor

Mirel Curea ridică un mare semn de întrebare în problema azilelor de la Bihor

Proiecte speciale