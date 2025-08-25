Opinii Generalul Florian Coldea, băgat în răcori de declarațiile șefului DNA, Marius Voineag







Pentru a nu se mai știe a câta oară, generalul SRI Florian Coldea și-a jelit iar soarta zilele trecute invocând postura de inocent aruncat în capcana unei Justiții hâde.

Într-un interviu publicat săptămâna trecută de Aleph News, procurorul șef DNA, Marius Voineag, a vorbit despre temeinicia Dosarului „Coldea”. L-a numit a fi de-a dreptul „foarte bun”. S-a referit la complexitatea cazului generată de activitatea infracțională a acuzaților din Lotul „Coldea” în care activități de pretinsă consultanță „se cuantificau în zona de trafic de influență”.

Câteva dintre afirmațiile șefului DNA, Marius Voineag, i-au dat frisoane șefului Lotului trimis deja în judecată. Una ar fi siguranța cu care Voineag a afirmat faptul că dosarul „va sta în picioare în instanță”. Totodată, sublinierea importanței majore a acestei trimiteri în judecată.

Ceea ce i-a răpit Generalului Negru somnul pentru multă vreme au fost și referirile făcute în interviu la martorii audiați de DNA. Declarațiile lor vor fi avute în vedere în fața judecătorilor. Este vorba nu doar despre declarațiile unor cotizanți care sperau să scape de dosare penale prin Optimizările puse de Coldea pe tarabă, ci chiar ale unor complici la traficul de influență.

Apoi, indicarea punctului în care posibila apărare a lui Coldea&Co s-a făcut țăndări. „S-a mers pe argumentație de consultanță a la long. Problema e abia de la momentul la care consultanța se cuantifică în zona de trafic de influență. Pentru noi acolo a fost limita. De la momentul în care consultanța s-a transformat în trafic de influență noi nu am mai dat nici un pas înapoi.”

Încă un supozitor congelat i-a fost administrat generalului Coldea, acolo unde șeful DNA a vorbit despre partea nevăzută a aisbergului. „E o primă trimitere în judecată, e o speță mult mai largă. E o primă trimitere. Sunt niște disjungeri, sunt în lucru mai multe cauze. Da, na-ș da un nume. Aș spune că lucrăm la mai multe cauze care vizează mai multe infracțiuni.”

Imediat după apariția interviului, generalul SRI Florian Coldea „a constatat cu surprindere că procurorul-șef al DNA, a formulat recent, în cadrul unui interviu, afirmații de o gravitate deosebită...”.

Și dă-i, și luptă, și comunică poporului că este o victimă inocentă a unor magistrați care au ceva cu el și cu ăia cu care se ocupa de „optimizarea” unor dosare penale aflate pe rol. Ca și în alte rânduri, peste toate, generalul reclamă că ar fi victima unor proceduri identice cu acelea prin care împreună cu Laura Codruța Kovesi a nenorocit mii de oameni.

Din nou, Generalul Negru ne pune în fața unui text plin de fracturi logice, împănat cu argumente de Bulă încolțit de corigențe, chestiune deloc departe de biografia reală a personajului. Astfel, nu doar că-și repetă argumentele cu care stârnește hazul periodic, dar vine și ceva nou. De această dată Dosarul său este o „adevărată vânătoare de vrăjitoare” care urmărește să demonstreze „ceva ce nu există, așa-numitul stat-paralel”.

Așadar, general SRI Florian Coldea, generalul SRI Dumitru Dumbravă și avocatul Doru Trăilă, au fost trimiși în judecată pentru că sunt vânați precum niște fazani inocenți. Nu pentru că cereau bani, multe sute de mii de euro, de la oameni de afaceri cu dosare penale. În schimbul banilor, acestora li se promitea „optimizarea dosarelor”. Pe românește, pronunțarea de către judecători a unor sentințe favorabile. Adică, trafic de influența pe lângă instanțele pe care încă le mai controlau.

Pe de altă parte, generalul Florian Coldea chiar este fazan! Senzația impunității i-a luat mințile în așa hal, încât a conceput o schemă infracțională de traficare a influenței atât de largă, încât era doar o chestiune de timp devoalarea ei. Doar un prost putea crede că zidul tăcerii terorizat-înspăimântate sau precaut-indiferente îl mai poate proteja, după ce a nenorocit mii de oameni și a călcat în picioare nenumărați procurori și judecători.

Mă întreb serios, dacă la mijloc nu este vorba despre o cauză care, în cazul generalului Florian Coldea, să țină direct de patologic, una cu totul alta decât așa-numită furie infracțională. Explicația potrivit căreia generalul Coldea nu a făcut nimic în plus fată de ceea ce făcea atunci când era șeful operativ al SRI, nu mi se pare a fi suficientă.

Spuneam acum ceva vreme că mi-aș dori ca atunci când va ajunge în fața judecătorilor, generalul Florian Coldea să povestească în detaliu două chestiuni. Prima, cum avocații impuși de el victimelor oameni de afaceri le cereau celor arestați între 20% și 50% din averi în schimbul libertății. A doua, cum se împărțeau valorile astfel obținute de la cei care cedau șantajului. Din informațiile mele, una dintre disjungeri exact de asta se va ocupa.