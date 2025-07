Sport Gâlcă, bucuros pentru victoria de la Miercurea Ciuc, dar nemulțumit de jocul Rapidului







Costel Gâlcă, tehnicianul giuleștenilor, s-a bucurat de succesul de la Miercurea Ciuc,( Csikszereda - Rapid 0-2), însă este nemulțumit de jocul echipei sale. Rapid este pe primul loc în clasamentul intern, după primele trei etape.

Tehnicianul Rapidului este mulțumit de evoluția echipei din prima repriză. În schimb, jocul giuleștenilor din repriza a doua l-a nemulțumit pe Gâlcă.

Jucătorii din Miercurea Ciuc au ratat câteva ocazii mari și puteau să reducă din diferență, în urma relaxării giuleștenilor.

„Sunt bucuros pentru prima parte, în special, pentru acțiunea de la golul doi și bucuros că am luat aceste trei puncte. (...) În a doua parte a meciului am coborât destul de mult. N-am mai avut așa multă încredere și am pierdut controlul jocului. Puteau marca și să avem un meci mai dificil”, a declarat Gâlcă.

Costel Gâlcă a apreciat și evoluția echipei Csikszereda, mai ales în partea secundă. ”Veneau după o înfrângere dureroasă și meciul a fost mai dificil pentru noi”, a spus antrenorul giuleștenilor.

Gâlcă a vorbit și despre debutul francezului Antoine Baroan, cel care, în viziunea sa, trebuie să prindă mai multe minute.

”În momentul de față Baroan trebuie să joace mult mai multe minute, să intre în ritm, pentru că îi va fi greu. A avut o pauză foarte mare și atunci ne dorim ca el să intre în formă cât mai rapid”, a spus Gâlcă.

Întrebat despre plecarea lui Marian Aioani, Gâlcă a evitat răspunsul.

”Deocamdată Aioani e cu noi, vom vedea ce se va întâmpla în viitor”, a explicat tehnicianulu Rapidului.

Portarul din Giulești își caută echipă, potrivit gsp.ro, nemulțumit că este ținut pe banca de rezerve.

Marian Aioani, goalkeeper de 25 de ani, a ajuns în Giulești în ianuarie 2024 de la Farul Constanța. Portarul a mai jucat și la Chindia Târgoviște. Sezonul trecut Marian Aioani a jucat în 27 de meciuri pentru gruparea giuleșteană. A luat 29 de goluri, iar în 9 partide a ținut poarta intactă.