Economie Gala Capital, Top 100 Femei de Succes. Alexandra Dobre, Asociația Institutul de Îmbătrânire Activă







Alexandra Dobre, recunoscută pentru implicarea sa activă în apărarea drepturilor seniorilor și reformarea politicilor sociale din România, a fost distinsă la categoria Societate civilă în cadrul Galei Capital Top 100 Femei de Succes.

Alexandra Dobre, omul care sprijină seniorii României

„Mulțumesc foarte mult! Bună seara doamnelor și domnilor, sunt mai puțin domnii în această seară, dar fără ei nu am putea. Chiar mă gândeam și discutam cu unele dintre dumneavoastră înainte să înceapă efectiv evenimentul despre faptul că, sigur, imaginea pe care o vedem în această seară. Și ne vedeți așa foarte aranjate și foarte dichisite, nu este neapărat cea reală, pentru că în spate se ascund multe cearcăne, se ascund multe nopți nedormite, se ascunde multă alergătură.

Eu, de exemplu, sunt plecată de 3 zile. Am făcut un slalom așa prin țară, pentru că avem 2 campanii naționale foarte importante. Una de inițiere în securitate cibernetică pentru seniori și alta este campania Națională, Sănătatea nu are vârstă, o campanie de educație pentru sănătate. Noi încercăm din 2020 să aducem o abordare inovativă asupra conceptului de îmbătrânire. Eu personal consider că vârsta a 3-a nu trebuie să fie o etapă finală, ci trebuie să fie o etapă în care ne bucurăm de viață, pentru că practic este momentul în care ne deconectăm cumva de la viață foarte activă și tumultoasă și ne bucurăm de familie, ne bucurăm de copii, de nepoți de vacanțe. De ce este mai bun și mai frumos”, declară aceasta pe scena Capital.

Din iubire pentru vârstnici

„Din păcate, vârstnicii noștri nu au această posibilitate. Noi trăim în România în care seniorii noștri își aduna pe hârtie dările la stat, medicamente, mâncare și toate cele și calculul dă cu minus, deci nici măcar nu ies pe zero, așa că asta încercăm să facem și chiar mă gândeam atunci când am fost anunțată că voi primi acest premiu, care mă onorează și mă emoționează foarte tare. Nu mă gândeam la cât de meritoriu, cât de frumos ce emoționant, ci la ce ar spune bunica mea.

Bunica mea este o femeie de aproape 90 de ani, o femeie simplă de la țară. Eu sunt un copil crescut la țară, am copilărit la bunici. Îmi aduc aminte că îmi spunea tot timpul că atunci când te uiți la o femeie nu este de fapt despre ce crede lumea despre ea. Este despre ceea ce ea lasă în cei din jurul ei. Și atunci, sper ca noi toate de aici să lăsăm în oamenii din jurul nostru cea ce contează. Să încercăm să lăsăm o lume mai bună, să creăm o comunitate mai sudată și mă bucur că dea lungul timpului am avut ocazia să creez proiecte pentru generații, care au unit generațiile. Vă mulțumesc foarte mult încă odată”, mai declară Alexandra Dobre pe scena Capital

„Orașe care inspiră. Seniori activi în comunități smart”

Într-o societate în care administrația este adesea percepută ca rigidă și impersonală. Alexandra Dobre demonstrează că leadership-ul autentic poate umaniza instituțiile și le poate transforma în motoare ale binelui comun. „Cel mai important succes al carierei mele nu este un trofeu, un premiu sau o funcție, ci faptul că am reușit să construiesc punți reale între oameni şi politicile publice”, declară ea cu convingere. Nu este o simplă afirmație, ci o concluzie validată de peste un deceniu de proiecte care au schimbat mentalități și au pus în centrul agendei publice un subiect adesea marginalizat: îmbătrânirea activă.

În ultimul an, Alexandra Dobre s-a remarcat prin lansarea volumului „Orașe care inspiră. Seniori activi în comunități smart”, dar și prin organizarea Congresului Național de Îmbătrânire Activă, un eveniment complex care a reunit actori-cheie din administrație, mediul academic, societate civilă și mediul de afaceri. Toate aceste demersuri au la bază o viziune coerentă și profund umană: aceea că vârstnicii nu trebuie tratați ca o categorie pasivă, ci recunoscuți ca resurse valoroase ale comunității.

Din iubire pentru ceilalți

Viitorul este deja conturat în proiectele pe care le pregătește. Centre multifuncționale pentru seniori, o revistă națională dedicată longevității active și albumul aniversar „25 de Seniori de Colecție ai României”. Fiecare inițiativă poartă amprenta unei sensibilități sociale rare, dar și a unui profesionalism ferm. „Visez la un model românesc de excelență în ceea ce privește valorizarea vârstei a treia”, mărturisește ea.

Cariera Alexandrei Dobre a cunoscut un punct de cotitură în momentul în care a făcut tranziția de la zona academică la conducerea unei instituții publice de mari dimensiuni. Această schimbare i-a oferit oportunitatea de a transforma ideile în realitate. Prin proiecte care au redefinit modul în care comunitățile se raportează la seniori. Albumul „Seniori de Colecție”, de exemplu, este nu doar un gest de recunoaștere, ci și o formă de artă socială care redă demnitate și sens identitar generațiilor în vârstă.

Rețeta succesului instituției pe care o conduce? „Viziune strategică, muncă zilnică și capacitatea de a învăţa şi de a asculta”, susține ea. În centrul acestui ecosistem se află echipa – un nucleu format din profesioniști dedicați, care înțeleg că munca lor influențează vieți.

Model european de încredere

Pentru următorul deceniu, Alexandra își dorește ca instituția ei să devină un model european de excelență în serviciile sociale. Iar ea să continue să inspire prin inițiative, scris și leadership etic. În conducerea echipei, mizează pe echilibru. „Emoția este motorul care ne face să ne pese, iar pragmatismul e structura care ne duce la rezultat”, spune aceasta.

Fiecare zi pentru Alexandra începe devreme și totul se încheie acasă, în prezența fetiței sale. Printre hobby-uri, colecția de hărți vechi și pasiunea pentru patrimoniul urban devin adesea surse de inspirație directă pentru proiectele sale.

Succesul, pentru Alexandra Dobre, înseamnă echilibru între sens, acțiune și impact. O femeie de succes? „Cea care inspiră prin exemplu, creează spațiu pentru altele şi merge mereu mai departe.”

Se definește simplu: „Un om care construiește punți între generații, între idei și practică, între oameni și instituții. Nu poți schimba lumea de unul singur, dar poți aprinde o scânteie acolo unde e nevoie.”