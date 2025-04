EVZ Special Gala Capital, Excelență în Management. Andreea Leonte, Schneider Electric: „Vrem să ne primim noii colegi cu mai puțină birocrație”







În cadrul ediției din 2025 a Galei „Excelență în Management”, Cristina Mancaș, CEE HR Project Leader at Schneider Electric, a fost premiată pentru contribuția sa remarcabilă la digitalizarea sistemului HR din companie. Programele se bucură deja de un real succes în rândul angajaților.

Cristina Mancaș nu a putut fi prezentă la Gală, așadar, a ridicat premiul pentru ea Andreea Leonte.

„Mulțumim foarte mult pentru premiu și pentru că este un premiu de digitalizare, am adus un studiu de caz chiar în această seară: eu sunt avatarul lui Cristinei, ea, din păcate nu este cu noi. Ne bucura foarte mult de acest premiu și ne onorează și asta ne dă o încredere deosebită să continuăm eforturile noastre de digitalizare și anul viitor. Avem o susținere importantă din organizație, colegii noștri folosesc cu încredere toate sistemele noi pe care le-am implementat și ăsta este un semnal puternic pentru noi că suntem pe drumul potrivit și să continuăm planurile pe care le avem. Lumea întreagă se digitalizează și atunci, pentru noi este foarte important să ținem pasul. Vrem și noi să eficientizăm procesele noastre, să nu mai semnăm pe hârtie toate documentele.

Din acest motiv am implementat semnătura digitală. Vrem să ne primim noii colegi cu multă căldură umană și cu mai puțină birocrație, colegi noi care vin în companie și din acest motiv am avut și un program de un boarding digital. Ne-am creat și propriul nostru chat gbt astfel încât colegii noștri să primească răspunsuri mult mai rapide la întrebările lor și să nu mai aștepte după noi. Din punctul nostru de vedere este un traseu foarte bun pentru noi. Ne ajută și colegii noștri, după cum spuneam ei continuă să folosesc cu foarte multă încredere sistemele și asta me bucură”, declară Andreea Leonte, Schneider Electric, la Gala Capital.

Cristina Mancaș și proiectele de digitalizare

Cristina Mancaș deține funcția de director de Resurse Umane la Schneider Electric. Aceasta, de-a liungul carierei a implementat proiecte de impact, consolidând cultura organizațională și aducând un plus de valoare companiei și angajaților săi.

Unul dintre cele mai importante proiecte derulate anul trecut a fost digitalizarea proceselor HR prin implementarea semnăturii digitale pentru toate contractele și actele adiționale. Cristina Mancaș explică: „Implementarea semnăturii digitale nu doar că a simplificat procesele administrative, dar a și îmbunătățit semnificativ eficiența departamentului nostru de Resurse Umane.” Această inițiativă a dus la eficientizarea activităților administrative, eliminând barierele birocratice și reducând timpul de procesare.

Totodată, un alt proiect strategic de anvergură a fost implementarea noului set de valori ale companiei, denumit IMPACT (Inclusion, Mastery, Purpose, Action, Curiosity & Teamwork). Aceste principii au fost integrate profund în cultura organizațională, redefinind modul de lucru al angajaților și consolidând spiritul de echipă. Cristina subliniază: „Valorile IMPACT nu sunt doar un set de cuvinte, ci un ghid care ne definește acțiunile zilnice și modul în care colaborăm ca echipă.”

Pe parcursul carierei sale, Cristina Mancaș a pus un accent deosebit pe crearea unui mediu de lucru bazat pe respect, încredere și colaborare. Prin organizarea unor workshop-uri și sesiuni de formare, echipele au fost sprijinite să dezvolte relații interdepartamentale mai puternice, să promoveze diversitatea și incluziunea, precum și să contribuie la crearea unui climat motivațional. „Cultura organizațională este ADN-ul nostru. Numai atunci când fiecare angajat se simte valorizat și respectat, putem crea un mediu în care inovația și colaborarea să devină pilonii succesului.” adaugă Cristina.

Întreg evenimentul poate fi rumărit aici.