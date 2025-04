Sport Superliga. Sepsi - Farul, 1-4. Echipa lui Hagi a reușit o repriză de vis la Sfântu Gheorghe







Superliga. Farul Constanța s-a impus, azi, scor 4-1, pe terenul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, în etapa a 4-a a play-out-ului campionatului intern. A fost o partidă cu două reprize total diferite. Gazdele au condus la pauză după ce Denis Haruț a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 33.

Superliga. Farul Constanța a zdrobit-o pe Sepsi în repriza a doua

Apoi, după revenirea de la cabine, oamenii lui Gică Hagi au făcut legea și au reușit cea mai bună evoluție din acest sezon modest. Oaspeții au punctat de patru ori, datorită lui Eduard Rădăslăverscu (59), Ionuț Larie (68 - penalty), Denis Alibec (70) și Ionuț Vînă (88). După acest rezultat, gruparea dobrogeană a urcat pe locul al 3-lea al clasamentului, cu un total de 23 de puncte, Sepsi este pe 8, cu 21 de puncte.

În sezonul regulat, cele două echipe şi-au împărţit victoriile în meciurile directe, 2-1 pentru Farul şi 1-0 pentru Sepsi OSK.

ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - FC Farul Constanţa 1-4 (1-0), Arena Sepsi OSK - Sfântu Gheorghe Au marcat: Denis Haruţ (33 - penalty), respectiv Eduard Radaslavescu (59), Ionuţ Larie (68 - penalty), Denis Alibec (70), Ionuţ Vînă (80). Arbitru: Marcel Bîrsan; arbitri asistenţi: Vasile Marinescu, Ionuţ Traian Neacşu (toţi din Bucureşti); al patrulea oficial: Vasile Buzea (Giurgiu) Arbitru video: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitru asistent video: Cristina Mariana Trandafir (Bucureşti) Observatori: Irina Mirt (Bucureşti) - CCA, Romulus Chihaia (Bucureşti) - LPF.

Dorinel Munteanu, trei eșecuri din trei meciuri

Dorinel Munteanu are un bilanț de coșmar pe banca celor de la Sepsi: trei meciuri disputate și trei înfrângeri.

„S-a văzut și la televizor. Responsabilitatea e a mea. Am făcut o primă repriză bună, am condus 1-0, la pauză nu s-a întâmplat nimic deosebit, doar i-am încurajat. Am rezistat doar un sfert de oră, până la primirea primului gol.

Ce semeni, asta culegi, așa se spune la noi. Asta am făcut azi. Nu am crezut în puterea noastră de a ține de rezultat sau de a înscrie. Am făcut niște cadouri adversarului, nu ne-au pus nicio problemă”, a spus Munteanu, conform Digi Sport.