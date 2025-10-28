Gala Capital „Companii de Elită 2025”. Tehnostrade, excelență în infrastructură și mobilitate durabilă

Revista Capital a recunoscut performanța și inovația companiilor românești în cadrul evenimentului „Companii de Elită”, desfășurat pe 23 octombrie 2025. În categoria Infrastructură și Transport, Tehnostrade s-a remarcat prin realizarea unor proiecte majore de infrastructură și mobilitate durabilă, primind „Premiul pentru excelență în proiecte majore de infrastructură și mobilitate durabilă”, o apreciere a contribuției sale la dezvoltarea unui sistem de transport modern, sigur și eficient în România.

„Mulțumesc foarte mult revistei capital pentru această apreciere. Felicitări tuturor prezenți și mult succes în continuare! Doamne ajută tuturor!”, declară Iuliana Balea, reprezentat Tehnostrade, pe scena Capital.

Tehnostrade SRL este una dintre cele mai mari și performante companii de construcții din România, specializată în lucrări de drumuri și autostrăzi. Înființată pe 15 decembrie 2004, compania are sediul în Bacău.

În anul 2024, Tehnostrade SRL a înregistrat o cifră de afaceri de 4,36 miliarde lei, marcând o creștere de 54,3% față de 2023. Profitul net a atins 417,4 milioane lei. Numărul mediu de angajați a crescut cu 35%, ajungând la 6.457 de persoane.

Compania colaborează cu diverse autorități publice și private pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din România. Printre proiectele majore realizate se numără lucrări pe Autostrada A7, A8 și A3, precum și pe Drumul Expres DEx12.

Tehnostrade SRL continuă să investească în modernizarea echipamentelor și tehnologiilor, asigurându-se că proiectele sunt realizate la cele mai înalte standarde de calitate și siguranță.

Cu o experiență solidă pe piața locală și internațională, compania a dezvoltat și implementat cu succes numeroase proiecte de autostrăzi, drumuri expres, poduri, pasaje și lucrări de infrastructură complementare, contribuind la modernizarea rețelei de transport și la creșterea siguranței rutiere.

Compania se remarcă printr-o abordare integrată a proiectelor, combinând planificarea strategică, execuția de înaltă calitate și managementul responsabil al resurselor. Prin utilizarea tehnologiilor moderne și a soluțiilor inovatoare, Tehnostrade pune accent pe durabilitate, eficiență și protecția mediului, asigurând astfel o infrastructură care să răspundă nevoilor comunităților și să reziste în timp.

Echipa Tehnostrade este formată din specialiști experimentați în toate etapele procesului de construcție – de la proiectare și inginerie, până la implementare și monitorizare – ceea ce permite companiei să gestioneze proiecte complexe cu standardele de calitate și siguranță cele mai ridicate.

În plus, compania se implică activ în dezvoltarea comunităților locale, prin infrastructură care facilitează mobilitatea, conectivitatea și accesul la servicii, contribuind astfel la creșterea economică și socială a regiunilor în care activează.