Ce riști dacă păstrezi banii găsiți. Termenul legal de predare și detaliul pe care puțini îl știu

Să găsești o sumă mare de bani într-un spațiu public poate părea o întâmplare norocoasă, însă legislația din România tratează clar această situație ca pe o responsabilitate, nu ca pe un câștig întâmplător. Codul Civil și Codul Penal prevăd proceduri stricte privind bunurile găsite și stabilesc sancțiuni pentru cei care nu le predau autorităților competente.

Potrivit Codului Civil, orice sumă de bani pierdută trebuie predată proprietarului sau autorităților în cel mult 10 zile. Articolul 942 precizează că bunul găsit trebuie predat poliției ori primăriei, în funcție de locul descoperirii.

În cazul în care banii sunt găsiți într-un spațiu privat, aceștia trebuie înmânați administratorului acelui spațiu. Codul Penal intervine în situațiile în care persoana care găsește bunul alege să îl păstreze.

Articolul 243 din Codul Penal prevede sancțiuni pentru „însușirea bunului găsit”, fapta fiind pedepsită cu amendă penală sau închisoare de până la trei luni. Chiar dacă în practică pedepsele maxime se aplică rar, obligația legală rămâne fermă: păstrarea banilor găsiți fără declarare constituie infracțiune.

Persoana care descoperă o sumă de bani și nu cunoaște proprietarul trebuie să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție sau la administrația locală. Autoritățile înregistrează bunul și demarează procedurile de identificare a posesorului. Dacă în termen de șase luni acesta nu este găsit, cel care a predat suma poate intra legal în posesia ei.

Este recomandat să fie solicitată o dovadă scrisă a predării pentru a evita orice suspiciune sau litigiu ulterior.

Păstrarea banilor fără declarare poate genera atât sancțiuni penale, cât și suspiciuni privind proveniența acestora. În cazul în care suma are legătură cu o infracțiune, persoana care a găsit-o poate deveni parte într-o anchetă penală.

Legea protejează interesul public și proprietatea privată, iar nerespectarea obligației de a declara bunul găsit poate afecta credibilitatea persoanei implicate.

Un caz recent a atras atenția publicului după ce un bărbat a găsit o geantă cu bani într-o parcare de pe autostrada A10, lângă Alba Iulia. Fără întârziere, acesta s-a prezentat la poliție, unde s-a constatat că în interior se aflau aproximativ 65.000 de lei, alături de valută străină și bunuri personale. Polițiștii au reușit identificarea proprietarei, o femeie din Câmpia Turzii, iar IPJ Alba a transmis public mulțumiri pentru gestul exemplar.

Un alt exemplu vine din Croația, unde un tânăr pe nume Marko a găsit 1.500 de euro lângă un bancomat și i-a dus imediat la poliție.

„Mi-au spus că am procedat corect, pentru că banii găsiți nu pot fi păstrați”, a relatat el. Legea croată prevede chiar și o recompensă de 10% pentru cei care returnează bunul, dacă proprietarul este identificat.

„Mi-au spus că s-a prezentat cineva să-și recupereze banii. M-am bucurat sincer și am refuzat orice recompensă”, a povestit tânărul.

Aceste situații arată că respectarea legii nu doar că te protejează de consecințe, dar aduce și recunoaștere publică pentru un comportament responsabil.