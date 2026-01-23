Furtună politică după un interviu TV. Ce a spus procurorul general al Arizonei despre ICE

O declarație făcută recent de procurorul general al statului Arizona, Kris Mayes, într-un interviu televizat, a generat dezbateri publice legate de aplicarea legilor statului privind autoapărarea și de modul în care cetățenii pot interpreta prezența agenților federali de imigrare în comunități, potrivit New York Post.

Comentariile au fost formulate în contextul extinderii operațiunilor federale de imigrare în Arizona și al tensiunilor apărute în alte state în urma unor intervenții similare.

Într-un interviu realizat de jurnalistul Brahm Resnik, Kris Mayes a vorbit despre legea „Ține-ți poziția” („Stand Your Ground”) din Arizona, care permite utilizarea forței letale în situații în care o persoană consideră, în mod rezonabil, că viața sa este în pericol.

Procurorul general a explicat că aplicarea acestei legi ar putea deveni problematică în situații în care cetățenii intră în contact cu agenți federali mascați sau îmbrăcați în civil.

„Este un fel de rețetă pentru dezastru, pentru că ai acești ofițeri federali mascați, cu foarte puțină identificare, uneori fără nicio identificare, purtând haine civile și măști”, a declarat Mayes. Ea a adăugat că, în opinia sa, „ICE este foarte slab instruit”.

În același interviu, procurorul general a explicat modul în care funcționează cadrul legal existent în Arizona:

„Avem o lege Stand Your Ground care spune că, dacă crezi în mod rezonabil că viața ta este în pericol și ești în casa ta, în mașina ta sau pe proprietatea ta, te poți apăra cu forță letală”.

Jurnalistul Brahm Resnik a intervenit în repetate rânduri, avertizând că astfel de declarații ar putea fi interpretate de public drept o „licență” pentru a trage asupra unui agent federal.

Mayes a răspuns că nu încurajează violența și că a prezentat doar o realitate juridică: „Dacă ești atacat de cineva care nu este identificat ca ofițer de poliție — de unde să știi?”.

Declarațiile au fost criticate de reprezentanți politici republicani, inclusiv de congresmanul David Schweikert, care a scris pe platforma X că retorica procurorului general este „imprudentă”.

El a susținut că „dacă rolul tău este să aplici legea, nu mergi la televizor pentru a crea o structură de permisiune pentru violență”.

De asemenea, Departamentul pentru Securitate Internă al SUA (DHS) a transmis, prin intermediul purtătorilor de cuvânt, apeluri către liderii politici de a reduce intensitatea discursului public, pe fondul unei creșteri a incidentelor îndreptate împotriva forțelor de ordine.

Asistenta secretarului DHS, Tricia McLaughlin, a declarat pentru presa americană: „Acest tip de retorică este o amenințare directă la adresa forțelor noastre de ordine”.

Comentariile lui Kris Mayes vin în contextul extinderii operațiunilor federale de imigrare în Arizona și al unor proteste din alte state, inclusiv Minnesota, unde intervențiile agenților federali au fost urmate de manifestații publice, potrivit relatărilor din presa americană. Mayes a afirmat că biroul său va urmări penal orice agent federal care încalcă legile statului Arizona.

Kris Mayes, aleasă în funcție în 2022, urmează să candideze pentru realegere în noiembrie, iar declarațiile sale continuă să fie analizate atât de susținători, cât și de critici, din perspectiva implicațiilor legale și de securitate publică.