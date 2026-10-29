Furie în Spania după catastrofa feroviară. Bilanțul a crescut la 74 de morți

Bilanțul accidentului feroviar produs miercuri în Spania a ajuns la 74 de morți, iar nemulțumirea populației față de siguranța transportului pe calea ferată este în creștere. Tragedia a avut loc în apropierea localității Urda, la aproximativ 150 de kilometri sud de Madrid, unde două trenuri de mare viteză s-au ciocnit, relatează publicația Naiz.

Joi, în prima zi de doliu național, echipele de salvare au continuat operațiunile de recuperare a victimelor, în timp ce autoritățile au început procedurile de identificare a persoanelor decedate. Accidentul s-a produs cu numai o lună înaintea alegerilor parlamentare, iar Guvernul condus de Pedro Sánchez se confruntă cu întrebări privind întreținerea infrastructurii feroviare și măsurile de siguranță.

La Toledo, unul dintre principalele orașe ale regiunii Castilia-La Mancha, rudele pasagerilor au venit pentru a afla informații despre cei aflați în trenurile implicate în coliziune. Printre acestea se numără Manuel San Emeterio, care își caută fratele de 54 de ani, Pepe. Bărbatul călătorea de la Madrid la Sevilla în interes profesional în momentul producerii accidentului. Manuel a aflat despre incident după ce ceasul inteligent al fratelui său a transmis o alertă. De atunci, nu a mai primit informații despre acesta. Bărbatul a declarat pentru AFP că trăiește într-o stare de „incertitudine”, „ceea ce este cel mai rău”, dar că nu și-a pierdut „speranţa” de a-l găsi în viață.

Coliziunea s-a produs miercuri dimineață, când un tren al companiei naționale Renfe a lovit din spate o garnitură a operatorului privat Iryo, oprită pe aceeași linie ferată. Trenul Iryo nu și-a mai putut continua deplasarea din cauza unei defecțiuni informatice a sistemului de semnalizare. În cele două trenuri se aflau aproximativ 550 de persoane.

Noua tragedie a provocat reacții de nemulțumire în rândul populației, în condițiile în care Spania a mai trecut printr-un accident feroviar soldat cu numeroase victime în luna ianuarie. Mai mulți locuitori din Toledo au declarat că și-au pierdut încrederea în siguranța transportului feroviar de mare viteză.

„Majoritatea oamenilor s-au săturat, pentru că este al doilea accident în nouă luni!”, se plânge Marcos Ibañez, în vârstă de 28 de ani, intervievat de AFP la Toledo, explicând că nu mai călătoreşte cu trenul de mare viteză „de mult timp” din teamă de un accident.

Un alt localnic, Carlos Leon Fernandes, pensionar în vârstă de 65 de ani, a criticat faptul că o asemenea tragedie s-a putut produce din nou.

„Pur şi simplu nu ar fi trebuit să se întâmple asta!”, se revoltă Carlos Leon Fernandes, un pensionar de 65 de ani.

Autoritățile spaniole au fost nevoite să suplimenteze capacitatea de păstrare a corpurilor persoanelor decedate, după ce bilanțul accidentului a ajuns la 74 de morți. Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Transporturilor, 52 de trupuri au fost transferate la morga din Toledo.

Instituția dispune în mod obișnuit de numai 30 de locuri, capacitate depășită în urma tragediei.

În apropierea clădirii a fost amenajată o morgă temporară, cu corturi și containere frigorifice destinate păstrării corpurilor până la identificare. Pentru procedurile medico-legale au fost mobilizați 25 de specialiști, potrivit autorităților locale.

La aproximativ 60 de kilometri de Toledo, salvatorii au continuat verificarea vagoanelor distruse. Impactul dintre cele două trenuri a provocat deraierea a două vagoane ale garniturii Iryo, care au ajuns în afara terasamentului. Joi, la ora 11:00 GMT, respectiv 13:00 în România, în Spania a fost ținut un minut de reculegere în memoria victimelor.

Premierul spaniol Pedro Sánchez a cerut stabilirea împrejurărilor în care s-a produs coliziunea, în timp ce ancheta autorităților continuă. Șeful Guvernului a solicitat „clarificarea” cauzelor accidentului și a declarat că echipele mobilizate lucrează „zi şi noapte” pentru a asigura un „răspuns rapid, urgent şi eficient”.

Ministrul Transporturilor a făcut referire la o „eroare” umană și la „circumstanţe inexplicabile” care ar fi contribuit la producerea coliziunii.

Regele Felipe al VI-lea a mers la spitalul din Toledo, unde sunt tratați răniții, și a cerut adoptarea unor „măsuri” care să împiedice repetarea unei asemenea tragedii. Printre persoanele decedate se află și Fátima Báñez, fost ministru al Muncii și Securității Sociale în Guvernul condus de Mariano Rajoy între 2011 și 2018. Decesul acesteia a fost confirmat de organizația patronală CEOE.

Ministerul francez de Externe a anunțat, la rândul său, că autoritățile nu au încă informații despre „mai mulţi” cetățeni francezi care ar putea fi implicați în accident.

Accidentul de la Urda a readus în discuție problemele legate de administrarea rețelei feroviare spaniole de mare viteză, a doua ca dimensiune din lume, după cea a Chinei. Liderul Partidului Popular, Alberto Núñez Feijóo, a solicitat Guvernului să ofere explicații despre circumstanțele tragediei.

„Nu putem continua aşa”, a spus liderul Partidului Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, cerând „răspunsuri” cu exact o lună înainte de alegerile parlamentare.

Joi a avut loc și o grevă de 24 de ore a principalului sindicat al mecanicilor de tren. Acțiunea a fost menținută în ciuda accidentului și a avut drept obiective suplimentarea personalului și aplicarea acordurilor referitoare la siguranța feroviară.

Protestul s-a desfășurat la mai puțin de un an după accidentul de la Adamuz, din 18 ianuarie, în urma căruia 46 de persoane au murit. Tragedia de la Urda este cea mai gravă catastrofă feroviară produsă în Spania după accidentul din 2013, când deraierea unui tren în apropiere de Santiago de Compostela s-a soldat cu 80 de morți.