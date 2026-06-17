Serviciul francez de informații interne DGSI va înceta colaborarea cu compania americană Palantir și va înlocui tehnologia acesteia cu soluțiile dezvoltate de grupul francez ChapsVision, a anunțat marți guvernul de la Paris, potrivit informațiilor furnizate de Politico.

Decizia marchează un nou pas în strategia Franței și a Uniunii Europene de reducere a dependenței de tehnologiile americane în domenii considerate sensibile pentru securitatea națională.

Anunțul a fost făcut de premierul francez Sébastien Lecornu, cu o zi înainte de deschiderea VivaTech, cel mai important eveniment dedicat tehnologiei din Franța.

Schimbarea este importantă deoarece privește unul dintre cele mai sensibile instrumente utilizate de serviciile de informații pentru analiza volumelor mari de date și identificarea amenințărilor la adresa securității.

Direcția Generală pentru Securitate Internă (DGSI) utiliza tehnologia companiei americane Palantir din 2016. Contractul dintre cele două părți fusese reînnoit în decembrie 2025 și urma să rămână în vigoare până în 2028.

Cu toate acestea, autoritățile franceze au decis să înlocuiască furnizorul american cu o soluție dezvoltată la nivel național.

„DGSI a ales compania franceză ChapsVision pentru a înlocui gigantul american Palantir”, a declarat premierul Sébastien Lecornu într-un mesaj video publicat înaintea conferinței VivaTech.

Decizia este considerată una strategică, având în vedere rolul critic pe care platformele de analiză a datelor îl joacă în activitatea serviciilor de informații, a autorităților vamale și a agențiilor de aplicare a legii.

În ultimii ani, Palantir s-a aflat în centrul unor dezbateri în Europa privind dependența instituțiilor publice de tehnologiile dezvoltate în Statele Unite.

Compania americană este cunoscută pentru colaborările sale cu agenții guvernamentale și structuri de securitate din SUA. În contextul tensiunilor geopolitice și al preocupărilor legate de suveranitatea digitală, mai multe state europene încearcă să dezvolte sau să adopte alternative locale pentru infrastructuri esențiale.

Discuțiile nu vizează doar analiza datelor, ci și alte domenii considerate sensibile, precum serviciile cloud, inteligența artificială, platformele de social media și software-ul utilizat de instituțiile publice.

Compania franceză ChapsVision nu este la primul proiect major în domeniul securității. Din 2022, grupul participă la un parteneriat destinat sprijinirii serviciilor de informații, autorităților vamale și instituțiilor de aplicare a legii din Franța.

Succesul companiei nu se limitează însă la piața franceză. Luna trecută, serviciile de informații din Germania au ales, de asemenea, ChapsVision în detrimentul Palantir pentru proiecte de analiză a datelor.

Această evoluție sugerează o tendință tot mai accentuată în Europa de favorizare a furnizorilor locali în domeniul tehnologiilor strategice.

Până la momentul anunțului, nici ChapsVision și nici Palantir nu au oferit comentarii oficiale privind decizia autorităților franceze.

În perioada următoare, atenția va fi îndreptată către modul în care va fi realizată tranziția tehnologică și către impactul acestei decizii asupra pieței europene a soluțiilor de analiză a datelor pentru securitate și informații.