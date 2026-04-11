Donald Trump laudă Palantir, în timp ce acțiunile companiei înregistrează cea mai slabă săptămână din ultimul an

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a publicat vineri un mesaj de susținere pentru compania americană Palantir Technologies, într-un moment în care acțiunile acesteia au suferit o scădere semnificativă pe bursă, potrivit CNBC.

Declarația a fost făcută pe platforma sa, Truth Social, în contextul unei săptămâni dificile pentru compania din sectorul inteligenței artificiale.

Scăderea bursieră a atras atenția investitorilor și analiștilor, marcând cea mai slabă evoluție săptămânală a acțiunilor Palantir din ultimul an.

Potrivit datelor de piață, titlurile companiei au înregistrat un declin de aproximativ 14%, într-o perioadă caracterizată de volatilitate crescută în sectorul tehnologic.

Declarația lui Trump vine în acest context, subliniind rolul companiei în domeniul apărării și al tehnologiilor militare.

În postarea publicată vineri, Donald Trump a evidențiat capabilitățile tehnologice ale companiei, făcând referire la utilizările sale în domeniul militar.

„Palantir Technologies (PLTR) s-a dovedit a avea capabilități și echipamente excelente pentru război”, a scris acesta. „Întrebați-i pe inamicii noștri!!!”

Mesajul nu a inclus detalii suplimentare sau referiri directe la evoluția bursieră recentă a companiei, dar a venit într-un moment în care investitorii urmăresc atent performanța sectorului de inteligență artificială.

Compania Palantir este cunoscută pentru dezvoltarea de software avansat de analiză a datelor, utilizat atât de instituții guvernamentale, cât și de companii private. În ultimii ani, firma a fost asociată tot mai mult cu sectorul inteligenței artificiale, ceea ce a contribuit la creșteri semnificative ale valorii acțiunilor sale.

Cu toate acestea, scăderea recentă reflectă presiunile din piață și ajustările de evaluare din sectorul tehnologic, unde investitorii reevaluează perspectivele de creștere ale companiilor din domeniul AI.

Evoluția negativă din această săptămână reprezintă cea mai amplă corecție a acțiunilor Palantir din ultimele 12 luni, potrivit datelor bursiere.

Intervenția lui Donald Trump adaugă o dimensiune politică discursului public despre companie, în condițiile în care Palantir are contracte importante cu instituții guvernamentale și agenții de apărare.

Deși mesajul fostului președinte evidențiază rolul companiei în domeniul militar, impactul direct asupra pieței rămâne neclar. În mod tradițional, declarațiile politice pot influența percepția investitorilor, însă evoluțiile bursiere sunt determinate în principal de factori economici și financiari.

În prezent, investitorii continuă să monitorizeze evoluția sectorului tehnologic și a companiilor implicate în dezvoltarea inteligenței artificiale, într-un climat marcat de ajustări și fluctuații.