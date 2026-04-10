Câinele-robot care „vorbește” cu utilizatorii nevăzători. Noua tehnologie testată de cercetători

Un sistem inovator de câine-ghid robotic, capabil să comunice verbal cu utilizatorii și să le explice traseele în timp real, a fost dezvoltat de cercetători de la Binghamton University și State University of New York, relatează publicația The Bright Side. Proiectul vizează sprijinirea persoanelor cu deficiențe de vedere, într-un context în care accesul la câini-ghid tradiționali rămâne limitat. Sistemul a fost testat în medii reale, cu utilizatori nevăzători, iar rezultatele indică un potențial ridicat pentru utilizare practică.

Cercetătorii au dezvoltat un robot capabil nu doar să ghideze, ci și să interacționeze verbal cu utilizatorul. Sistemul poate sugera rute, poate explica opțiunile înainte de deplasare și poate descrie mediul înconjurător pe parcurs.

„Pentru această lucrare, demonstrăm un aspect al câinelui-ghid robotic care este mai avansat decât cel al câinilor-ghid biologici”, a spus Shiqi Zhang. „Câinii reali pot înțelege, în cel mai bun caz, aproximativ 20 de comenzi. Dar pentru câinii-ghid robotici, poți pur și simplu integra GPT-4 cu comenzi vocale. Astfel, acesta are capabilități lingvistice foarte puternice.”

Sistemul folosește un model lingvistic avansat pentru a interpreta cererile utilizatorului și un planificator de sarcini pentru a calcula traseele. Înainte de plecare, robotul oferă explicații despre rute („verbalizarea planului”), iar în timpul deplasării descrie ceea ce se întâmplă în jur („verbalizarea scenei”).

„Acest lucru este foarte important pentru persoanele cu deficiențe de vedere sau nevăzătoare, deoarece conștientizarea situațională și a mediului este relativ limitată în absența vederii”, a spus Zhang.

Accesul la câinii-ghid este limitat la nivel global, în principal din cauza costurilor și duratei de pregătire. Dresarea unui astfel de animal poate dura ani și implică investiții semnificative, iar rata de finalizare a programelor de instruire este sub 50%.

În Statele Unite, doar aproximativ 2% dintre persoanele cu deficiențe de vedere folosesc câini-ghid, iar în China există câteva sute de câini-ghid pentru milioane de persoane nevăzătoare. În plus, există bariere practice: unele persoane nu pot avea grijă de un animal sau au alergii.

În acest context, cercetătorii au dezvoltat o alternativă robotică. Sistemul este construit pe un robot de tip Unitree Go2, iar costul acestuia pornește de la câteva mii de euro, în timp ce versiunea avansată utilizată în cercetare poate depăși 12.000 de euro.

Una dintre diferențele majore față de câinii-ghid clasici este capacitatea robotului de a interpreta cereri indirecte. Utilizatorul nu trebuie să ofere o destinație exactă.

De exemplu, dacă o persoană spune „Mi-e sete”, sistemul poate identifica opțiuni din apropiere, precum o bucătărie, și poate explica rutele disponibile, inclusiv diferențele dintre ele. Utilizatorul primește informații despre traseu, obstacole sau efortul necesar și poate decide varianta potrivită.

Pe parcursul deplasării, robotul oferă actualizări constante despre mediul înconjurător – de la coridoare și uși până la schimbări de spațiu – pentru a îmbunătăți orientarea utilizatorului.

Sistemul a fost testat într-un mediu de birouri, cu participarea a șapte persoane nevăzătoare, dintre care una a fost exclusă ulterior din analiză. Participanții au fost ghidați către o sală de conferințe în mai multe scenarii, inclusiv varianta completă, care combina toate funcțiile de comunicare. În timpul testelor, robotul nu a funcționat complet autonom, fiind asistat de un operator uman, într-un sistem controlat.

După fiecare sesiune, participanții au evaluat utilitatea, siguranța și ușurința comunicării. Sistemul complet a obținut cele mai bune scoruri la majoritatea criteriilor, inclusiv utilitate și interacțiune. Evaluarea privind siguranța a fost ușor mai scăzută, aspect asociat lipsei de familiaritate cu tehnologia.

„Au fost extrem de entuziasmați de tehnologie și de roboți”, a spus Zhang. „Au pus multe întrebări și văd cu adevărat potențialul acestei tehnologii și speră să o vadă funcțională.”

Cercetarea arată rezultate promițătoare, dar are și limite. Numărul participanților a fost redus, iar sistemul a fost testat doar în spații interioare deja cartografiate. De asemenea, robotul nu a funcționat complet autonom în timpul experimentelor. Cercetătorii au precizat că următoarele etape vizează creșterea autonomiei, testarea în medii mai complexe și extinderea studiilor cu utilizatori.