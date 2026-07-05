Franța ajunge în sferturi la Cupa Mondială, după 1-0 cu Paraguay

Reprezentativa de fotbal din Franța și-a asigurat prezența în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, după ce a învins duminică, la Philadelphia, selecționata din Paraguay, cu scorul de 1-0, într-o partidă decisă de inspirația lui Kylian Mbappe, potrivit FIFA.

Vicecampioana mondială a controlat mare parte din confruntare și a avut inițiativa încă din primele minute, însă defensiva sud-americanilor a rezistat cu succes în fața valurilor de atacuri ale francezilor. Paraguay a mizat pe un joc organizat și pe contraatac, reușind să țină tabela intactă pe parcursul primei reprize.

După reluarea jocului, Franța a crescut ritmul și a mutat acțiunea tot mai aproape de poarta adversă. Presiunea constantă a dat în cele din urmă roade în minutul 70, când arbitrul a indicat punctul cu var după consultarea sistemului VAR. Decizia a venit în urma unui fault comis asupra lui Desire Doue în interiorul careului.

Responsabilitatea execuției i-a revenit lui Kylian Mbappe, care nu a greșit și a transformat lovitura de la 11 metri, înscriind golul care avea să decidă calificarea francezilor.

Reușita a avut și o semnificație statistică importantă pentru atacantul Franței. Mbappe a ajuns astfel la 19 goluri marcate la turnee finale ale Cupei Mondiale și la 7 reușite la actuala ediție a competiției, confirmând încă o dată statutul de lider ofensiv al formației pregătite de Didier Deschamps.

Paraguay a încercat să revină în ultimele minute și a forțat egalarea prin schimbările efectuate de selecționerul Gustavo Alfaro, însă apărarea franceză nu a cedat, iar Maignan a avut intervențiile necesare pentru a păstra avantajul minim până la fluierul final.

Succesul le aduce francezilor calificarea în sferturile de finală, unde vor avea parte de un adversar redutabil. Echipa lui Didier Deschamps va întâlni naționala Marocului, revelația competiției, într-o confruntare programată joi, de la ora 23.00, duel care promite să fie unul dintre cele mai atractive ale fazei eliminatorii.

Paraguay: Gill - Cáceres, Gustavo Gómez (Mauricio - 71), Velázquez, Alderete (Canale - 58), Junior Alonso - Cubas - Almirón (Avalos - 71), Diego Gómez, Galarza - Enciso (Caballero - 61). Selecţioner: Gustavo Alfaro

Franţa: Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Koné, Rabiot - Dembélé (Cherki - 84), Olise, Barcola (Doue - 61) - Mbappé. Selecţioner: Didier Deschamps

Meciul a fost arbitrat de uzbecul Ilgiz Tantaşev.

În sferturi, Franţa va evolua cu naţionala Marocului, joi, de la ora 23.00.