Sport

Franța ajunge în sferturi la Cupa Mondială, după 1-0 cu Paraguay

Comentează știrea
Franța ajunge în sferturi la Cupa Mondială, după 1-0 cu ParaguayEchipa Franței de neoprit. sursa: fifa.com
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Reprezentativa de fotbal din Franța și-a asigurat prezența în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, după ce a învins duminică, la Philadelphia, selecționata din Paraguay, cu scorul de 1-0, într-o partidă decisă de inspirația lui Kylian Mbappe, potrivit FIFA.

Franța, victorie la limită, din penalty

Vicecampioana mondială a controlat mare parte din confruntare și a avut inițiativa încă din primele minute, însă defensiva sud-americanilor a rezistat cu succes în fața valurilor de atacuri ale francezilor. Paraguay a mizat pe un joc organizat și pe contraatac, reușind să țină tabela intactă pe parcursul primei reprize.

După reluarea jocului, Franța a crescut ritmul și a mutat acțiunea tot mai aproape de poarta adversă. Presiunea constantă a dat în cele din urmă roade în minutul 70, când arbitrul a indicat punctul cu var după consultarea sistemului VAR. Decizia a venit în urma unui fault comis asupra lui Desire Doue în interiorul careului.

Responsabilitatea execuției i-a revenit lui Kylian Mbappe, care nu a greșit și a transformat lovitura de la 11 metri, înscriind golul care avea să decidă calificarea francezilor.

Franța va juca cu Maroc în sferturi

Reușita a avut și o semnificație statistică importantă pentru atacantul Franței. Mbappe a ajuns astfel la 19 goluri marcate la turnee finale ale Cupei Mondiale și la 7 reușite la actuala ediție a competiției, confirmând încă o dată statutul de lider ofensiv al formației pregătite de Didier Deschamps.

Paraguay a încercat să revină în ultimele minute și a forțat egalarea prin schimbările efectuate de selecționerul Gustavo Alfaro, însă apărarea franceză nu a cedat, iar Maignan a avut intervențiile necesare pentru a păstra avantajul minim până la fluierul final.

Succesul le aduce francezilor calificarea în sferturile de finală, unde vor avea parte de un adversar redutabil. Echipa lui Didier Deschamps va întâlni naționala Marocului, revelația competiției, într-o confruntare programată joi, de la ora 23.00, duel care promite să fie unul dintre cele mai atractive ale fazei eliminatorii.

Echipele

Paraguay: Gill - Cáceres, Gustavo Gómez (Mauricio - 71), Velázquez, Alderete (Canale - 58), Junior Alonso - Cubas - Almirón (Avalos - 71), Diego Gómez, Galarza - Enciso (Caballero - 61). Selecţioner: Gustavo Alfaro

Franţa: Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Koné, Rabiot - Dembélé (Cherki - 84), Olise, Barcola (Doue - 61) - Mbappé. Selecţioner: Didier Deschamps

Meciul a fost arbitrat de uzbecul Ilgiz Tantaşev.

În sferturi, Franţa va evolua cu naţionala Marocului, joi, de la ora 23.00.

Stiri calde

08:30 - Vârsta de pensionare a crescut, de la 1 iulie, pentru unele femei. Cine este vizat și cum se stabilește data ieșirii ...

08:21 - Netanyahu, mesaj de aniversarea SUA: Tiranii cu care ne confruntăm strigă: «Moarte Americii! Moarte Israelului!»

08:12 - BIAS 2026 transformă cerul Capitalei într-o scenă uriașă. Avioane de luptă, acrobații și demonstrații spectaculoase

08:01 - Primele nume vehiculate ca potenţiali candidaţi pentru funcţia de şef al Guvernului de la Chişinău

07:52 - Incendiu puternic în Prahova. Patru locuințe au fost cuprinse de flăcări

07:43 - Zelesnki și Putin l-au sunat pe Trump de aniversarea SUA

HAI România!

Omul care a scindat Partidul Republican!

Omul care a scindat Partidul Republican!

Orbirea lui Ilie Bolojan și cinismul unei mize uriașe

Orbirea lui Ilie Bolojan și cinismul unei mize uriașe

Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor

Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor

Proiecte speciale