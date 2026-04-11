Fostul primar al New York-ului, Eric Adams, a primit cetățenia Albaniei prin decret prezidențial

Fostul primar al orașului New York, Eric Adams, a anunțat vineri că a obținut cetățenia Albaniei și un pașaport emis de statul balcanic, în urma unui decret semnat de președintele Bajram Begaj. Decizia a fost luată la cererea acestuia și vine după o vizită recentă în Albania, pe care Adams a lăudat-o public.

Potrivit documentului oficial, cetățenia a fost acordată în baza unui decret prezidențial care intră în vigoare imediat și urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

„Decretez acordarea cetățeniei … lui … Eric Leroy Adams”, se arată într-o traducere în limba engleză a înregistrării din jurnal, semnată de Bajram Begaj. „Prezentul decret intră în vigoare imediat și va fi publicat în Monitorul Oficial.”

Adams, membru al Partidului Democrat, a confirmat informația printr-un mesaj publicat pe platforma X, în care a descris gestul drept o recunoaștere a legăturii dintre New York și comunitatea albaneză.

„Sunt onorat să accept cetățenia onorifică albaneză, nu doar ca pe o distincție personală, ci ca pe o reflectare a legăturii profunde și durabile dintre orașul New York și poporul albanez. New York găzduiește una dintre cele mai puternice comunități albaneze din America — muncitoare, mândră și profund ancorată în orașul nostru. Accept această onoare în numele lor și în semn de recunoaștere a valorilor comune care ne leagă: familia, spiritul antreprenorial și angajamentul față de comunitate. Mulțumesc lui Edi Rama, Bajram Begaj și poporului albanez pentru această recunoaștere semnificativă. New York este capitala globală, iar acest lucru nu face decât să consolideze puntea dintre comunitățile noastre.”

Informația a fost publicată inițial în presa albaneză și confirmată ulterior de un purtător de cuvânt al lui Adams. Todd Shapiro a declarat că fostul primar a fost „de mult timp un prieten și un aliat al comunității albanezo-americane”.

Acesta a transmis că „Decizia Republicii Albania de a-i acorda primarului Adams cetățenia reflectă această relație de durată și respectul reciproc”, adăugând că recunoașterea „consolidează și mai mult legătura dintre New York și Albania”.

Într-un alt mesaj citat de postul WABC din New York, Todd Shapiro a afirmat că „Lideri din întreaga lume … au fost recunoscuți istoric cu cetățenie onorifică sau dublă ca simbol al parteneriatului internațional și al valorilor comune” și că „Această recunoaștere [pentru Adams] consolidează și mai mult legătura dintre New York și Albania.”

Fost căpitan în cadrul departamentului de poliție din New York (NYPD), Adams a fost primar al orașului între 2022 și finalul anului 2025. El a renunțat să mai caute nominalizarea Partidului Democrat în timpul campaniei pentru realegere, pe fondul unui dosar federal de corupție, care a fost ulterior clasat după o intervenție neobișnuită a administrației președintelui american Donald Trump.

Ulterior, Adams a încercat să candideze ca independent, dar s-a retras din cursă, l-a susținut pe fostul guvernator al statului New York, Andrew Cuomo, și l-a criticat pe candidatul democrat progresist Zohran Mamdani. La un moment dat, Adams a sugerat, fără a oferi explicații, că alegerea lui Mamdani ar face mai probabil un atac terorist în New York.

„Nu știu ce este în neregulă cu oamenii”, a spus Adams la un eveniment de campanie în care l-a susținut pe Cuomo. Invocând recente acte de terorism din Europa și Africa, Adams a adăugat: „Vedeți ce se întâmplă în alte țări din cauza extremismului islamic.”

Zohran Mamdani l-a învins ulterior categoric pe Cuomo în noiembrie și i-a succedat lui Adams, devenind primul primar musulman al orașului New York.

În martie, administrația lui Mamdani a decis să înceteze reprezentarea lui Adams într-un proces civil în care acesta este acuzat că ar fi agresat sexual o femeie în urmă cu peste trei decenii. Procesul a fost intentat în baza unei legi de stat care a extins termenul de prescripție pentru astfel de cazuri. Adams a respins acuzațiile formulate împotriva sa.

Reclamanta, care s-a identificat public drept Lorna Beach-Mathura, susține că acesta i-ar fi cerut o favoare sexuală în schimbul sprijinului pentru avansarea în carieră, în perioada în care lucrau împreună în cadrul poliției de tranzit din New York, în 1993.

După încheierea mandatului, Adams a fost văzut în Dubai și în Republica Democrată Congo. De asemenea, a declarat jurnaliștilor că intenționează să călătorească în Senegal pentru o oportunitate de afaceri, fără a oferi detalii suplimentare.

La scurt timp după ce a renunțat la candidatura pentru realegere, afectată de problemele din dosarul său, Adams a efectuat vizita de patru zile în Albania, unde s-a întâlnit cu prim-ministrul Edi Rama, membri ai cabinetului și lideri din mediul de afaceri, deplasarea fiind finanțată parțial de guvernul albanez. În ianuarie, acesta a lansat o criptomonedă despre care a spus că ar putea combate antisemitismul și „anti-americanismul”, însă proiectul a atras atenția după ce a pierdut milioane de dolari din valoare.

Potrivit site-ului Shehu & Partners, Albania permite acordarea cetățeniei adulților străini în mod rapid atunci când acest lucru este considerat în interesul național, cu condiția ca persoana să nu reprezinte o amenințare la adresa siguranței publice.