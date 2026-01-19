Prima vizită prezidențială în peste 20 de ani. Președintele Albaniei, primit la Chișinău de Maia Sandu: „Suntem două țări unite de același viitor european”

Republica Moldova. Republica Moldova și Albania fac pași importanți spre viitorul european. În prima vizită prezidențială a unui șef de stat albanez la Chișinău din ultimii 20 de ani, șefii celor două țări au reconfirmat angajamentul ferm față de aderarea la Uniunea Europeană, subliniind că solidaritatea între statele candidate și cooperarea reciprocă sunt cheia progresului și a securității regionale.

Maia Sandu a declarat că Republica Moldova și Albania sunt două state europene care merg pe același drum. Oficialul a declarat că extinderea Uniunii Europene este o investiție strategică în securitatea și stabilitatea întregului continent.

„Vizita de astăzi are o semnificație specială pentru relațiile dintre Republica Moldova și Republica Albania. Aceasta este prima vizită la nivel prezidențial din ultimii peste douăzeci de ani și marchează dorința noastră comună de a da un nou impuls dialogului politic și cooperării bilaterale. Trăim însă într-un context geopolitic tot mai complicat, marcat de incertitudine și de riscuri care ne afectează pe toți. Pentru state mici ca ale noastre, apartenența la Uniunea Europeană nu este doar un proiect de dezvoltare, ci și o formă de protecție. De aceea, astăzi, am reconfirmat împreună angajamentul nostru ferm față de parcursul european”, a subliniat Maia Sandu.

Șefa statului a precizat că atât Moldova, cât și Albania vor aduce în UE societăți reziliente, cetățeni atașați valorilor europene și care au experiența unor transformări dificile, dar necesare.

„Apreciem progresul Albaniei în procesul de aderare și deschiderea de a împărtăși cu noi din experiența acumulată pe acest drum. Pentru Moldova, această experiență este foarte utilă. Suntem determinați să avansăm rapid și ne dorim să învățăm unii de la alții, în domenii precum statul de drept, buna guvernare, digitalizarea și modernizarea administrației publice. Fiecare țară avansează pe baza propriilor merite și reforme, dar solidaritatea dintre statele candidate ne face mai puternici”, a afirmat Maia Sandu.

Un alt subiect discutat de cei doi șefi de stat a fost războiul din Ucraina și securitatea regională.

„Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei ne afectează pe toți și ne arată cât de interconectată este securitatea țărilor din Europa de Sud-Est. În astfel de vremuri, niciun stat nu poate face față singur acestor amenințări. Doar prin unitate, instituții puternice și respect pentru dreptul internațional putem asigura o pace durabilă. Republica Moldova apreciază rolul Albaniei ca factor de stabilitate regională, contribuția sa în cadrul NATO, angajamentul pentru securitatea euro-atlantică și sprijin pentru Ucraina. Împărtășim aceeași viziune cu privire la o Europă unită, puternică și sigură”, a precizat Maia Sandu.

Președintele Albaniei, Bajram Begaj, a declarat că relațiile dintre Republica Moldova și Albania se bazează pe încredere și cooperare constantă, inclusiv în cadrul organizațiilor internaționale, unde cele două state coordonează pozițiile în calitatea țărilor candidate la Uniunea Europeană. „Relațiile dintre Republica Moldova și Republica Albania sunt caracterizate de încredere și lipsa problemelor nesoluționate. Putem să le consolidăm și să le extindem în continuare, în beneficiul cetățenilor noștri”, a declarat Bajram Begaj.

Un capitol important al discuțiilor a vizat efectele războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, iar președintele albanez a reiterat sprijinul ferm al Albaniei pentru Ucraina și pentru integrarea europeană a Republicii Moldova: „Extinderea Uniunii Europene rămâne unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru a asigura securitatea, stabilitatea, prosperitatea și pacea durabilă în Europa. Albania sprijină puternic aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a subliniat Bajram Begaj.

Atât Republica Moldova, cât și Albania au statut de țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană și se află deja în faza negocierilor de aderare. Albania, stat candidat din 2014, a deschis toate capitolele de negociere până la sfârșitul anului 2025 și este considerată unul dintre liderii procesului de extindere.

Republica Moldova a obținut statutul de țară candidat în iunie 2022, a deschis oficial negocierile în iunie 2024 și a finalizat procesul de screening bilateral în toamna anului 2025, pregătindu-se pentru deschiderea capitolelor de negociere.