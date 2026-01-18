Maia Sandu îl găzduiește pe președintele Albaniei. Acces limitat în centrul Chișinăului

Republica Moldova. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îl va găzdui luni, 19 ianuarie, la Chișinău, pe președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, aflat într-o vizită oficială în Republica Moldova, desfășurată în perioada 18–20 ianuarie, la invitația șefei statului.

Agenda discuțiilor dintre cei doi șefi de stat va viza aprofundarea cooperării bilaterale, consolidarea legăturilor economice, precum și sprijinul reciproc în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Republica Albania, la fel ca Republica Moldova, deține statutul de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană. Vizita președintelui albanez la Chișinău urmărește consolidarea cooperării dintre cele două state și schimbul de experiență în procesul de integrare europeană.

Cei doi lideri vor susține declarații de presă începând cu ora 11:25. Reprezentanții mass-media sunt invitați la sediul Președinției, în intervalul 10:55–11:15, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 154, cu intrarea de pe strada Maria Cebotari. Accesul se va face în baza acreditărilor.

Accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală este limitat în perioada 18–20 ianuarie. Măsura este luată de poliție în contextul vizitei oficiale la Chișinău a președintelui Republicii Albania, Bajram Begaj.

Pentru buna desfășurare a vizitei oficiale, este limitat temporar accesul persoanelor în centrul orașului și pe arterele care fac legătura cu Aeroportul Internațional Chișinău. De asemenea, sunt restricționate desfășurarea întrunirilor și manifestărilor în masă, lucrările de reparație a drumurilor, a rețelelor electrice și termice, a apeductului și canalizării, precum și lucrările de curățare sau tăiere a arborilor în perimetrul străzilor pe unde se va deplasa coloana oficială.

Excepție de la restricțiile anunțate fac manifestările social-culturale, menționate în declarațiile prealabile depuse la Primăria Municipiului Chișinău pentru perioada vizată.

Inspectoratul General al Poliției și Direcția de Poliție Chișinău vor asigura ordinea publică și vor informa persoanele fizice și juridice despre restricțiile aplicate pe străzile vizate.

Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte indicațiile agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, iar pietonii sunt rugați să evite zonele restricționate.

