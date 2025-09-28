Primarul New Yorkului se retrage din cursa pentru al doilea mandat: Am fost acuzat pe nedrept

Primarul aflat la sfârșit de mandat al New Yorkului, Eric Adams, a anunțat duminică că renunță la cursa pentru realegerea sa, cu puțin peste o lună înaintea scrutinului, supravegheat îndeaproape de președintele Donald Trump, potrivit AFP.

„În pofida a tot ce am reușit, nu-mi pot continua campania pentru realegerea mea. Am fost acuzat pe nedrept pentru că am luptat pentru acest oraş, speculaţiile mediatice constante cu privire la viitorul meu şi decizia consiliului de finanţare a campaniei de a reţine milioane de dolari au subminat capacitatea mea de a aduna fondurile necesare pentru o campanie serioasă”, a declarat Adams într-o înregistrare video postată pe rețeaua socială X.

Primul primar al New Yorkului inculpat în timpul exercitării mandatului său, Adams a pledat nevinovat în septembrie 2024 pentru corupție și finanțare ilegală a campaniei, într-un dosar cu legături cu Turcia. Edilul democrat a susținut că problemele sale judiciare au fost cauzate de dezacorduri cu administrația președintelui Joe Biden privind politica de imigrație și a căutat apropierea de președintele Donald Trump.

În februarie, Departamentul Justiției a cerut procurorilor să anuleze inculparea, iar în aprilie, Adams a anunțat candidatura ca independent, după ce primarele primare democratice au fost câștigate de Zohran Mamdani, 33 de ani, în fața fostului guvernator Andrew Cuomo, 67 de ani.

În mesajul său video, Adams a transmis critici subtile la adresa tânărului parlamentar Mamdani, afirmând: „O schimbare majoră este binevenită și necesară, dar să nu aveți încredere în cei care pretind că răspunsul este de a distruge chiar sistemul pe care noi l-am construit de-a lungul generațiilor. Aceasta nu este o schimbare, acesta este haosul.”

Mamdani, născut în Uganda, se prezintă ca „socialist” și își concentrează campania pe reducerea costului vieții, oferirea de locuințe, creșe și transport public gratuit. În urmă cu două săptămâni, Donald Trump a criticat-o pe guvernatoarea democrată Kathy Hochul pentru sprijinul acordat lui Mamdani, catalogându-l drept „mic comunist”. Mamdani va candida în alegerile municipale din 4 noiembrie împotriva republicanului Curtis Sliwa.